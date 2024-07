Quy định 144-QĐ/TW: Những cách làm sáng tạo từ một tỉnh dẫn đầu về tốc độ phát triển

Một góc thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: TTXVN phát

Phù hợp với thực tiễn

Quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh Hoàng Văn Hải chia sẻ, về mặt lý luận, nhận thức của Đảng ngày càng phát triển, sáng rõ quan điểm, tư duy, phương pháp xây dựng Đảng về đạo đức, đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên “vừa hồng, vừa chuyên”, xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”, xứng đáng với trọng trách được nhân dân giao phó.

Quy định số 144-QĐ/TW phù hợp với yêu cầu thực tiễn, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tự giác và tự rèn luyện của đảng viên để trở thành những người có đầy đủ phẩm chất đạo đức, đóng góp vào sự phát triển của bản thân, gia đình và tổ chức Đảng; là căn cứ để đánh giá phẩm chất, nhân cách, thái độ, hành vi của cán bộ, đảng viên. Đây cũng là cơ sở để các cấp ủy Đảng rèn luyện, lựa chọn, bổ sung những cán bộ, đảng viên có đức, có tài để chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho rằng, Quy định 144 thể hiện sự gần dân, sát dân, lắng nghe nhân dân. Đây là những quy định cụ thể về trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với bản thân, gia đình và tổ chức Đảng. Quy định đã đưa ra những yêu cầu, quy định cụ thể, phù hợp với giai đoạn hiện nay để có thể nhận diện, giám sát cán bộ, đảng viên trong đời sống, việc làm.

Triển khai Quy định 144, mỗi cán bộ, đảng viên phải thực hiện bằng được phương châm "gần dân, trọng dân, lắng nghe nhân dân", lời nói phải đi đôi với việc làm. Mọi việc phải xuất phát từ lợi ích chung, đảm bảo đúng quy định, trên tinh thần công tâm, khách quan. Việc gì có lợi cho dân, cho nước, cho tổ chức, cơ quan, đơn vị thì nhất quyết làm, việc gì có hại thì hết sức tránh.

Bí thư Thành ủy Hạ Long Vũ Quyết Tiến nhấn mạnh, đây là một trong những văn kiện thể hiện tầm tư duy mới, đánh dấu bước phát triển cao trong nhận thức và hành động của Đảng. Trong bối cảnh hiện nay, việc bồi đắp đạo đức cách mạng trong tự thân mỗi cán bộ, đảng viên càng có ý nghĩa sâu sắc hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó, cấp ủy từ thành phố đến cơ sở phải quản lý chặt chẽ đảng viên trong cơ quan, đơn vị.

Xây dựng chuẩn mực đạo đức phù hợp với ngành nghề

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ban hành gần 20 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo học tập và làm theo Bác, gắn với bồi dưỡng đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh; ban hành 4 kế hoạch, 1 chỉ thị chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Điển hình là Quy định số 04-QĐ/TU ngày 6/7/2017 về rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; không suy thoái, ''tự diễn biến'', ''tự chuyển hóa'' đối với cán bộ, đảng viên; Quy định số 06-QĐ/TU ngày 8/4/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh liên quan đến tham nhũng, suy thoái theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII…

Việc xây dựng, thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của Quảng Ninh tập trung vào 5 mối quan hệ của cán bộ, đảng viên: Đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị; đối với đồng chí, đồng nghiệp; đối với việc nêu gương và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; đối với bản thân.

Các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, các sở, ban, ngành chủ động triển khai đầy đủ yêu cầu và tổ chức cho cán bộ, đảng viên cam kết nêu gương, xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu; đồng thời bổ sung và thực hiện chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên gắn với giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở mỗi địa phương.

Theo đó, chuẩn mực đạo đức của cán bộ công chức ngành Tuyên giáo là “Đoàn kết, đổi mới - Dân chủ, kỷ cương - Kiên định lập trường - Nêu gương, trách nhiệm - Bám sát thực tiễn - Kiên quyết đấu tranh - Bản lĩnh, trung thành - Nâng cao lý luận”.

Huyện ủy Ba Chẽ xây dựng và ban hành chuẩn mực đạo đức theo phương châm “Sát chức năng, nhiệm vụ; ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện…”. Cục thuế tỉnh “Thu thuế phải thu được lòng dân”, “Minh bạch - Chuyên nghiệp - Liêm chính - Đổi mới”. Ngành Than xây dựng chuẩn mực đạo đức “Người thợ mỏ - Người chiến sĩ”, “Kỷ luật và Đồng tâm”.

Công an tỉnh thực hiện “Xây dựng hình ảnh đẹp người chiến sĩ Công an Quảng Ninh cùng nụ cười Hạ Long”, “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” gắn với thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy ngành Công an nhân dân...

Đạo đức tốt, hiệu quả cao

Nhờ chú trọng rèn luyện đạo đức, tác phong của cán bộ, đảng viên, công việc chuyên môn ở các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đem lại hiệu quả cao.

Với quan điểm lấy người dân làm trung tâm, mọi quyết sách, hành động đều vì hạnh phúc của nhân dân, việc xây dựng Đảng về đạo đức của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh theo Kết luận số 01-KL/TW và Kết luận số 21-KL/TW của Trung ương Đảng (khóa XIII) được thực hiện đồng bộ, toàn diện, liên tục và quyết liệt gắn với xây dựng tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Qua đó, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng và năng lực điều hành, quản lý của chính quyền được nâng lên. Nhiều mô hình mới, cách làm đột phá, sáng tạo đạt hiệu quả rõ nét, được thực tiễn chứng minh trước các thách thức an ninh phi truyền thống, với những tình thế phức tạp chưa có trong tiền lệ, đòi hỏi tốc độ phản ứng nhanh, linh hoạt. Đảng bộ tỉnh vận dụng nhuần nhuyễn quan điểm, phương châm, nguyên tắc “làm đúng, làm nhanh, làm tốt”, “3 trước”, “4 tại chỗ”, “5 thật” (nghĩ thật, nói thật, làm thật, hiệu quả thật, người dân được thụ hưởng thật), “6 dám” (dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo và dám đương đầu với khó khăn thử thách), chủ động, tích cực, từ xa, từ sớm, từ cơ sở. Theo số liệu thống kê, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm tại Quảng Ninh đạt trên 90%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh đề ra.

Thời gian qua, Quảng Ninh bứt phá đi lên khá toàn diện, trở thành một trong những tỉnh đi đầu trong đổi mới sáng tạo, một cực tăng trưởng của khu vực Đồng bằng sông Hồng. Tỉnh duy trì, giữ đà tăng trưởng GRDP hơn hai con số trong 9 năm liên tiếp (từ năm 2015-2023). GRDP của tỉnh năm 2023 tăng 11,03%, gấp đôi bình quân chung của cả nước, đứng thứ nhất các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Hồng, xếp thứ 3 cả nước. GRDP bình quân đầu người năm 2023 của tỉnh đạt trên 9.500 USD, gấp 1,4 lần so với năm 2022. Bên cạnh đó, nguồn thu ngân sách nhà nước tại tỉnh đạt trên 55.600 tỷ đồng, thuộc nhóm các địa phương tốp đầu cả nước. Tỉnh đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới ở cả ba cấp và về đích trước 3 năm Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Văn Hải cho rằng, kết quả này có sự đóng góp quan trọng của công tác xây dựng Đảng nói chung, xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức nói riêng; là cơ sở để tiếp tục khẳng định công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trương, hành động của Đảng bộ tỉnh là đúng đắn, phù hợp, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV.