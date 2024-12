Quy định chính thức từ ngày 1/1/2025, lưu ý về giấy tờ tùy thân khi làm thủ tục đi máy bay

Theo Khoản 2 Điều 46 Luật Căn cước năm 2023 số 26/2023/QH15, Chứng minh nhân dân (CMND) còn hạn đến sau ngày 31/12/2024 chỉ được sử dụng đến hết ngày 31/12/2024. Điều này đồng nghĩa với việc sang năm 2025, hành khách sẽ không thể sử dụng CMND để làm thủ tục bay nội địa.

Những giấy tờ có thể thay thế CMND làm thủ tục bay nội địa gồm có:

1. Hộ chiếu hoặc giấy thông hành, thị thực rời, thẻ thường trú, thẻ tạm trú.

2. Thẻ căn cước công dân

3. Giấy chứng minh chứng nhận của các lực lượng vũ trang

4.Thẻ Đại biểu Quốc hội

5. Thẻ nhà báo

6. Thẻ đảng viên

7. Giấy phép lái xe ô tô, xe máy

8. Thẻ của Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia

9. Thẻ nhận dạng các hãng hàng không Việt Nam

10. Thẻ kiểm soát an ninh hàng không, sân bay

11. Giấy xác nhận nhân thân theo mẫu do công an cấp xã nơi thường trú, tạm trú xác nhận: giấy xác nhận có các thông tin thể hiện các nội dung sau cơ quan xác nhận, người xác nhận; ngày, tháng, năm xác nhận; họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi thường trú của người được xác nhận; lý do xác nhận; có dán ảnh, đóng dấu giáp lai và chỉ có giá trị trong 30 ngày kể từ ngày xác nhận.

12. Giấy của cơ quan có thẩm quyền chứng nhận hành khách vừa chấp hành xong bản án.

Nếu không mang giấy tờ cá nhân bản cứng, hành khách có thể dùng ứng dụng VNeID.

Theo Văn bản số 2188 ngày 2/5/2023 về việc sử dụng thông tin, giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNeID của Cục Hàng không Việt Nam, hành khách chỉ cần có tài khoản định danh điện tử ở mức độ 2, ứng dụng VNeID là hoàn toàn có thể thay thế các giấy tờ tùy thân khác để sử dụng những dịch vụ bay của hàng không nội địa.

Hướng dẫn sử dụng VNeID khi làm thủ tục bay nội địa

Bước 1: Khi đã có tài khoản định danh điện tử VNeID cấp 2, bạn tiến hành đăng nhập rồi nhấn vào mục “Cá nhân” để bật Kiểm tra ứng dụng bằng mã QR.

Bước 2: Tại mục “Trang chủ”, bạn khởi tạo mã QR để định danh điện tử.

Lưu ý, mã QR chỉ có hiệu lực trong vòng 1 phút. Nếu quá 1 phút, bạn cần khởi tạo lại mã khác mới có thể sử dụng.

Bước 3: Nhân viên làm thủ tục tại sân bay quét mã QR của công dân ở bước 1 để hệ thống VNeID tiến hành nhận diện thông tin người dùng. Kết quả sẽ hiển thị ngay trên màn hình.

Bước 4: Sau khi xác thực thành công, hành khách nhấn vào mục “Ví và Giấy tờ” để xuất trình dữ liệu đã tích hợp và giấy tờ cần thiết.