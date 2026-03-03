Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quy định mới liên quan tới tất cả ô tô trên toàn quốc đã có hiệu lực từ 1/3, tình trạng ra sao?

03-03-2026 - 20:41 PM | Xã hội

Ngày đầu triển khai quy định mới, hệ thống của Cục Đăng kiểm ghi nhận nhiều trục trặc.

Ngày đầu cấp giấy kiểm định điện tử: Nhiều trung tâm đăng kiểm gặp trục trặc kỹ thuật

Từ ngày 2/3, các cơ sở đăng kiểm trên cả nước chính thức triển khai cấp giấy chứng nhận kiểm định điện tử và sử dụng mẫu tem kiểm định mới đối với phương tiện đạt yêu cầu. Tuy nhiên, trong ngày đầu áp dụng, một số đơn vị đã ghi nhận tình trạng gián đoạn do hệ thống phần mềm quá tải.

Theo ghi nhận của PV Báo Xây dựng tại một số trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội, việc đồng bộ dữ liệu và ký số trên giấy chứng nhận điện tử gặp khó khăn. Tại Chi nhánh Đăng kiểm 2903V (phường Láng), trong tổng số 58 xe được kiểm định trong buổi sáng, chỉ 7 phương tiện đầu tiên hoàn tất việc ký số thành công. Các trường hợp còn lại phải chờ do hệ thống bị nghẽn.

Tình trạng tương tự cũng xuất hiện tại các cơ sở như 2905V, 2927D, 2903S, 2925D… khiến quá trình trả kết quả cho chủ xe bị chậm so với dự kiến.

Lý giải về sự cố này, đại diện một trung tâm đăng kiểm cho biết trên VOV Giao thông rằng dù đã chuẩn bị và thử nghiệm kỹ lưỡng trước khi vận hành chính thức, song trong ngày đầu chuyển đổi vẫn phát sinh một số lỗi nhỏ liên quan đến cập nhật và đồng bộ dữ liệu. Các đơn vị đang phối hợp với Cục Đăng kiểm để liên tục điều chỉnh, cập nhật hệ thống nhằm sớm khắc phục, đảm bảo việc cấp giấy tờ cho người dân diễn ra thuận lợi hơn.

Quy định mới liên quan tới tất cả ô tô trên toàn quốc đã có hiệu lực từ 1/3, tình trạng ra sao?- Ảnh 1.

Ngày 2/3 là ngày đầu tiên các cơ sở đăng kiểm trên cả nước thực hiện kiểm định khí thải xe ô tô theo quy trình và phương pháp kiểm tra mới. Ảnh: VTV

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, thời gian kiểm định cũng kéo dài do áp dụng quy trình kiểm tra khí thải mới. Theo đại diện bộ phận kiểm định của Trung tâm 29-25D, hiện một số thiết bị chưa được cập nhật phần mềm theo quy định mới nên phải thực hiện thao tác thủ công theo hướng dẫn của nhà cung cấp. Điều này khiến khâu kiểm tra khí thải mất nhiều thời gian hơn.

Cụ thể, với xe chạy xăng, việc đo khí thải hiện mất khoảng 8–10 phút, trong khi trước đây chỉ từ 1–3 phút cho mỗi phương tiện. Thời gian tăng lên gấp nhiều lần khiến tổng thời gian xe lưu tại trạm kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ ùn ứ và ảnh hưởng đến kế hoạch đi lại của người dân.

Các trung tâm đăng kiểm cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng và đơn vị cung cấp thiết bị để hoàn thiện hệ thống, rút ngắn thời gian xử lý trong những ngày tới.

Đáng chú ý, các trung tâm đăng kiểm tại khu vực TPHCM theo ghi nhận đã hoạt động trơn tru trong sáng nay 3/3. Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, tại Trung tâm Đăng kiểm 50-05V trên đường Hồng Hà (phường Tân Sơn Hòa).

Máy móc hoạt động ổn định, nhiều tài xế hoàn thành nhanh thủ tục kiểm định và lái xe ra về. Đến hơn 10h cùng ngày, hoạt động kiểm định tại trung tâm diễn ra bình thường, không xuất hiện tình trạng nghẽn mạng hay lỗi kết nối với Cục Đăng kiểm.

Hướng dẫn tra cứu giấy chứng nhận kiểm định điện tử

Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ Xây dựng) vừa công bố địa chỉ tra cứu giấy chứng nhận kiểm định điện tử cho xe cơ giới và xe máy chuyên dùng chính thức từ ngày 1/3.

Từ 2/3, các cơ sở đăng kiểm xe cơ giới trên toàn quốc sẽ thực hiện cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường bản điện tử cho phương tiện có kết quả kiểm định đạt yêu cầu để tham gia giao thông đường bộ.

Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, để tra cứu giấy chứng nhận kiểm định điện tử cho xe cơ giới và xe máy chuyên dùng, người dân, chủ phương tiện cần đăng nhập vào địa chỉ tra cứu: https://gcndangkiem.vr.org.vn của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Quy định mới liên quan tới tất cả ô tô trên toàn quốc đã có hiệu lực từ 1/3, tình trạng ra sao?- Ảnh 2.

Sau khi vào đường link tra cứu của Cục Đăng kiểm Việt Nam, chủ xe nhập các thông tin theo hướng dẫn, ấn tra cứu sẽ hiển thị kết quả cần tìm. Ảnh: VGP

Bước tiếp theo, nhập chính xác thông tin của phương tiện bao gồm: Biển đăng ký (VD: 29A01234T, màu biển (T - trắng; X - xanh; V- vàng)); số khung (nhập 6 số cuối số khung); loại phương tiện (xe cơ giới/xe máy chuyên dùng). Sau đó, nhấn nút tra cứu, hệ thống sẽ hiển thị kết quả cần tìm.

Giấy chứng nhận đăng kiểm điện tử thể hiện đầy đủ thông tin kiểm định của phương tiện, bao gồm mức khí thải đạt được theo quy định (mức 3, mức 4…), thời hạn hiệu lực và các thông tin liên quan khác.

Đồng thời, tích hợp mã QR-code liên kết tới bản thể hiện giấy chứng nhận điện tử trên web để phục vụ cho việc kiểm tra (xác thực).

Trường hợp chủ xe có nhu cầu sử dụng bản giấy, cơ sở đăng kiểm sẽ in giấy chứng nhận trực tiếp từ phần mềm quản lý (không sử dụng phôi ấn chỉ như hiện tại) và đóng dấu xác nhận để cấp cho chủ xe.

Việc triển khai giấy chứng nhận kiểm định điện tử sẽ mang lại nhiều lợi ích như: Tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong quản lý và sử dụng giấy tờ của phương tiện; hạn chế tình trạng mất, hỏng giấy chứng nhận. Đồng thời, tiết kiệm chi phí in ấn hằng năm cho các cơ sở đăng kiểm; ngăn chặn hiệu quả tình trạng sử dụng giấy chứng nhận kiểm định giả; hỗ trợ công tác tuần tra, kiểm soát của lực lượng chức năng…

Theo Thái Hà (Tổng hợp)

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cục CSGT cảnh báo nóng liên quan đến Giấy phép lái xe

Cục CSGT cảnh báo nóng liên quan đến Giấy phép lái xe Nổi bật

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an Nổi bật

Bắt khẩn cấp Nguyễn Thành Công, sinh năm 1992 và 2 người khác

Bắt khẩn cấp Nguyễn Thành Công, sinh năm 1992 và 2 người khác

20:02 , 03/03/2026
Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Ngày mai, nhiều tỉnh có mưa vừa, mưa to

Tin gió mùa Đông Bắc mới nhất: Ngày mai, nhiều tỉnh có mưa vừa, mưa to

17:59 , 03/03/2026
Kết quả xổ số hôm nay 3-3 - Xổ số miền Nam: Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu

Kết quả xổ số hôm nay 3-3 - Xổ số miền Nam: Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bạc Liêu

16:46 , 03/03/2026
Bà Nguyễn Thị Tuyến làm Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ

Bà Nguyễn Thị Tuyến làm Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ

16:18 , 03/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên