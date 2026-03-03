Quy định mới liên quan tới tất cả ô tô trên toàn quốc đã có hiệu lực từ 1/3, tình trạng ra sao?

Ngày đầu cấp giấy kiểm định điện tử: Nhiều trung tâm đăng kiểm gặp trục trặc kỹ thuật

Từ ngày 2/3, các cơ sở đăng kiểm trên cả nước chính thức triển khai cấp giấy chứng nhận kiểm định điện tử và sử dụng mẫu tem kiểm định mới đối với phương tiện đạt yêu cầu. Tuy nhiên, trong ngày đầu áp dụng, một số đơn vị đã ghi nhận tình trạng gián đoạn do hệ thống phần mềm quá tải.

Theo ghi nhận của PV Báo Xây dựng tại một số trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội, việc đồng bộ dữ liệu và ký số trên giấy chứng nhận điện tử gặp khó khăn. Tại Chi nhánh Đăng kiểm 2903V (phường Láng), trong tổng số 58 xe được kiểm định trong buổi sáng, chỉ 7 phương tiện đầu tiên hoàn tất việc ký số thành công. Các trường hợp còn lại phải chờ do hệ thống bị nghẽn.

Tình trạng tương tự cũng xuất hiện tại các cơ sở như 2905V, 2927D, 2903S, 2925D… khiến quá trình trả kết quả cho chủ xe bị chậm so với dự kiến.

Lý giải về sự cố này, đại diện một trung tâm đăng kiểm cho biết trên VOV Giao thông rằng dù đã chuẩn bị và thử nghiệm kỹ lưỡng trước khi vận hành chính thức, song trong ngày đầu chuyển đổi vẫn phát sinh một số lỗi nhỏ liên quan đến cập nhật và đồng bộ dữ liệu. Các đơn vị đang phối hợp với Cục Đăng kiểm để liên tục điều chỉnh, cập nhật hệ thống nhằm sớm khắc phục, đảm bảo việc cấp giấy tờ cho người dân diễn ra thuận lợi hơn.

Ngày 2/3 là ngày đầu tiên các cơ sở đăng kiểm trên cả nước thực hiện kiểm định khí thải xe ô tô theo quy trình và phương pháp kiểm tra mới. Ảnh: VTV

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, thời gian kiểm định cũng kéo dài do áp dụng quy trình kiểm tra khí thải mới. Theo đại diện bộ phận kiểm định của Trung tâm 29-25D, hiện một số thiết bị chưa được cập nhật phần mềm theo quy định mới nên phải thực hiện thao tác thủ công theo hướng dẫn của nhà cung cấp. Điều này khiến khâu kiểm tra khí thải mất nhiều thời gian hơn.

Cụ thể, với xe chạy xăng, việc đo khí thải hiện mất khoảng 8–10 phút, trong khi trước đây chỉ từ 1–3 phút cho mỗi phương tiện. Thời gian tăng lên gấp nhiều lần khiến tổng thời gian xe lưu tại trạm kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ ùn ứ và ảnh hưởng đến kế hoạch đi lại của người dân.

Các trung tâm đăng kiểm cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng và đơn vị cung cấp thiết bị để hoàn thiện hệ thống, rút ngắn thời gian xử lý trong những ngày tới.

Đáng chú ý, các trung tâm đăng kiểm tại khu vực TPHCM theo ghi nhận đã hoạt động trơn tru trong sáng nay 3/3. Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, tại Trung tâm Đăng kiểm 50-05V trên đường Hồng Hà (phường Tân Sơn Hòa).

Máy móc hoạt động ổn định, nhiều tài xế hoàn thành nhanh thủ tục kiểm định và lái xe ra về. Đến hơn 10h cùng ngày, hoạt động kiểm định tại trung tâm diễn ra bình thường, không xuất hiện tình trạng nghẽn mạng hay lỗi kết nối với Cục Đăng kiểm.

Hướng dẫn tra cứu giấy chứng nhận kiểm định điện tử

Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ Xây dựng) vừa công bố địa chỉ tra cứu giấy chứng nhận kiểm định điện tử cho xe cơ giới và xe máy chuyên dùng chính thức từ ngày 1/3.

Từ 2/3, các cơ sở đăng kiểm xe cơ giới trên toàn quốc sẽ thực hiện cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường bản điện tử cho phương tiện có kết quả kiểm định đạt yêu cầu để tham gia giao thông đường bộ.

Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, để tra cứu giấy chứng nhận kiểm định điện tử cho xe cơ giới và xe máy chuyên dùng, người dân, chủ phương tiện cần đăng nhập vào địa chỉ tra cứu: https://gcndangkiem.vr.org.vn của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Sau khi vào đường link tra cứu của Cục Đăng kiểm Việt Nam, chủ xe nhập các thông tin theo hướng dẫn, ấn tra cứu sẽ hiển thị kết quả cần tìm. Ảnh: VGP

Bước tiếp theo, nhập chính xác thông tin của phương tiện bao gồm: Biển đăng ký (VD: 29A01234T, màu biển (T - trắng; X - xanh; V- vàng)); số khung (nhập 6 số cuối số khung); loại phương tiện (xe cơ giới/xe máy chuyên dùng). Sau đó, nhấn nút tra cứu, hệ thống sẽ hiển thị kết quả cần tìm.

Giấy chứng nhận đăng kiểm điện tử thể hiện đầy đủ thông tin kiểm định của phương tiện, bao gồm mức khí thải đạt được theo quy định (mức 3, mức 4…), thời hạn hiệu lực và các thông tin liên quan khác.

Đồng thời, tích hợp mã QR-code liên kết tới bản thể hiện giấy chứng nhận điện tử trên web để phục vụ cho việc kiểm tra (xác thực).

Trường hợp chủ xe có nhu cầu sử dụng bản giấy, cơ sở đăng kiểm sẽ in giấy chứng nhận trực tiếp từ phần mềm quản lý (không sử dụng phôi ấn chỉ như hiện tại) và đóng dấu xác nhận để cấp cho chủ xe.

Việc triển khai giấy chứng nhận kiểm định điện tử sẽ mang lại nhiều lợi ích như: Tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong quản lý và sử dụng giấy tờ của phương tiện; hạn chế tình trạng mất, hỏng giấy chứng nhận. Đồng thời, tiết kiệm chi phí in ấn hằng năm cho các cơ sở đăng kiểm; ngăn chặn hiệu quả tình trạng sử dụng giấy chứng nhận kiểm định giả; hỗ trợ công tác tuần tra, kiểm soát của lực lượng chức năng…