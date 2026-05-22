Quy định mới về kê khai tài sản, thu nhập của người giữ chức vụ từ ngày 1/7 tới đây

Theo Duy Anh | 22-05-2026 - 18:27 PM | Xã hội

Nghị định số 164/2026 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức đơn vị, trong đó quy định tài sản, thu nhập phải kê khai.

Về kê khai tài sản, thu nhập, Nghị định quy định:

Tài sản, thu nhập phải kê khai là tài sản của người có nghĩa vụ kê khai, vợ (chồng) và con chưa thành niên của người có nghĩa vụ kê khai bao gồm:

Quyền sử dụng đất;

Nhà ở, công trình xây dựng;

Tài sản khác gắn liền với đất;

Vàng, kim cương, bạch kim và các kim khí quý, đá quý khác mà mỗi loại có tổng giá trị từ 150 triệu đồng trở lên;

Tiền (tiền Việt Nam, ngoại tệ) gồm tiền mặt, tiền cho vay, tiền trả trước, tiền gửi cá nhân, tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam mà tổng giá trị quy đổi từ 150 triệu đồng trở lên;

Cổ phiếu, trái phiếu, vốn góp, các loại giấy tờ có giá khác mà tổng giá trị từ 150 triệu đồng trở lên;

Tài sản số, tài sản khác mà mỗi loại tài sản có giá trị từ 150 triệu đồng trở lên;

Các khoản nợ có giá trị từ 150 triệu đồng trở lên;

Tài sản ở nước ngoài;

Tài khoản ở nước ngoài;

Tổng thu nhập giữa hai lần kê khai.

Việc kê khai lần đầu, kê khai hằng năm, kê khai bổ sung, kê khai phục vụ công tác cán bộ được thực hiện theo mẫu bản kê khai được ban hành kèm theo Nghị định này.

Việc kê khai trên môi trường điện tử để bảo đảm thuận lợi cho việc lưu trữ, kiểm soát tài sản, thu nhập khi điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ được đáp ứng.

Người có nghĩa vụ kê khai hằng năm

Về người có nghĩa vụ kê khai hằng năm, Nghị định quy định, người có nghĩa vụ kê khai theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng bao gồm:

Người giữ chức vụ từ Trưởng phòng và tương đương có phụ cấp chức vụ từ 0,25 trở lên công tác tại các cơ quan nhà nước; Trưởng phòng và tương đương trở lên công tác tại doanh nghiệp nhà nước ở các vị trí việc làm phụ trách trực tiếp công tác: tổ chức cán bộ, quản lý tài chính công, tài sản công, đầu tư công hoặc trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân.

Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ 1/7/2026.


Theo Duy Anh

Công an cảnh báo chiêu chiếm quyền tài khoản Zalo mà người dân cần cảnh giác

Bắt Kiều Quốc Nhã - mắt xích quan trọng trong chuyên án triệt phá đường dây ma túy có nhiều nghệ sĩ tham gia

Lãnh đạo Cục Thuế nói về việc nợ thuế số tiền nhỏ vẫn bị tạm hoãn xuất cảnh

17:43 , 22/05/2026
Kết quả xổ số hôm nay, 22-5: Xổ số miền Nam - Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh

17:15 , 22/05/2026
Công an test ma tuý hơn 600 người, phát hiện 3 người dương tính

16:45 , 22/05/2026
TPHCM: Công an xuất hiện tại loạt cơ sở nha khoa thẩm mỹ cùng tên

16:14 , 22/05/2026

