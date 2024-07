Quy hoạch hướng đến cộng đồng hạnh phúc: điển hình Richland Residence

Thiên nhiên và tiện ích ngay ngưỡng cửa

"Sống trải nghiệm và gần gũi thiên nhiên cũng là một dạng hạnh phúc". Đó là quan điểm của nhiều người về khái niệm hạnh phúc khi xã hội ngày càng phát triển, quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng. Tại Bình Dương, Bến Cát là thành phố trẻ đang có tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ, đạt tỷ lệ lên đến 84% nên nhiều người có xu hướng chọn không gian sống nhiều mảng xanh kèm hệ thống tiện ích phong phú để có thể tận hưởng không khí trong lành, thuận tiện hơn trong sinh hoạt hằng ngày.

Trước xu thế đó, nhiều doanh nghiệp cũng dần chuyển hướng phát triển các khu đô thị kiểu mẫu đáp ứng nhu cầu của người dân. Đơn cử Kim Oanh Group đang phát triển khu đô thị Richland Residence theo hướng "xanh hóa" và tiện nghi, tạo ra không gian sống giao hòa với thiên nhiên, cộng đồng văn minh, tiện ích phong phú, thỏa mãn từ thể chất đến tinh thần cho từng cư dân.

Trong tổng quy mô 15,46ha, Richland Residence được ưu tiên nhiều diện tích đất để phát triển hệ sinh thái tiện ích. Một số tiện ích được cư dân yêu thích như công viên, sân thể thao đa năng, khu vui chơi trẻ em, lối dạo bộ kết hợp sân thể thao ngoài trời, trường mầm non chuẩn quốc tế… Đặc biệt, trục đường chính của dự án được phát triển thành tuyến phố thương mại với nhiều dịch vụ hiện đại, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của cư dân.

Nhiều mảng xanh và tiện ích được bố trí xen kẽ, mang đến cuộc sống thư thái cho cư dân Richland Residence

Không những thế, Richland Residence còn dành nhiều không gian cho mảng xanh, nổi bật là công viên trung tâm quy mô lớn với đa dạng cây xanh. Trong toàn khu đô thị cũng có rất nhiều mảng xanh và hoa, cỏ được bố trí đan xen các dãy nhà mang đến không gian nhẹ nhàng, yên tĩnh.

Bên cạnh không gian chung, bên trong mỗi căn nhà của Richland Residence cũng được thiết kế đặc biệt để tăng tính tương tác giữa con người với thiên nhiên. Từ mỗi không gian đều có thể bắt trọn tầm nhìn về những mảng xanh và đón gió tự nhiên.

Theo quan niệm của người Nhật, việc tìm thấy và tận hưởng những niềm vui nhỏ thường ngày sẽ giúp chúng ta có cả cuộc đời trọn vẹn. Theo khía cạnh này thì Richland Residence xứng đáng là không gian sống hạnh phúc của nhiều gia đình. Bởi ở đó, mỗi người vừa có những trải nghiệm sống khác biệt cho bản thân, vừa kết nối gia đình và cộng đồng.

Cộng đồng hạnh phúc đang hình thành

Minh chứng cho không gian sống lý tưởng tại Richland Residence là một cộng đồng cư dân hạnh phúc đang dần hình thành. Giai đoạn 1 của dự án đã xây dựng hoàn chỉnh, hàng trăm sản phẩm được bàn giao và có rất đông cư dân khẩn trương hoàn thiện nội thất để dọn vào sinh sống.

Một quán cà phê vừa khai trương hoạt động tại Richland Residence

Là một trong những cư dân đầu tiên của Richland Residence, chị Thu Hương đánh giá cao không gian sống nơi đây. "Lý do tôi chọn Richland Residence bởi dự án có nhiều công viên, cây xanh và mỗi căn nhà đều được kết nối hài hòa với thiên nhiên, mang lại cảm giác rất dễ chịu. Quy hoạch các tiện ích trong dự án cũng rất đồng bộ, có không gian để vui chơi và tập thể dục, thể thao ngoài trời", chị nói.

Anh Minh, một cư dân vừa chuyển đến sinh sống tại Richland Residence cũng vô cùng hài lòng về nơi an cư mới bởi khoảng cách từ dự án đến khu công nghiệp VSIP 2 mở rộng anh đang công tác chỉ chưa đến 5 phút di chuyển. Đặc biệt, không gian sống tại đây còn đáp ứng trọn vẹn nhu cầu cho tất cả thành viên. "Gia đình tôi chung sống ba thế hệ nên rất khó chọn một ngôi nhà phù hợp cho cả người lớn tuổi lẫn trẻ nhỏ. Tình cờ biết đến Richland Residence với không gian bên trong lẫn bên ngoài vô cùng thoáng mát, ông bà có môi trường để thư giãn mà con cái cũng có không gian riêng để vui chơi nên tôi hoàn toàn an tâm chọn an cư tại đây", anh Minh cho hay.

Nhiều dãy nhà phố kiến trúc châu Âu của giai đoạn 2 đã hoàn thiện, sẵn sàng bàn giao cho khách hàng

Richland Residence không chỉ "được lòng" những tân cư dân mà ngay cả những khách hàng vừa sở hữu những sản phẩm trong giai đoạn 2 cũng mong muốn sớm chuyển đến sinh sống. "Dự án này được quy hoạch hợp lý giữa hạ tầng và cảnh quan, xung quanh dân cư đông đúc, khá thuận tiện để kinh doanh nên gia đình tôi đã chọn ngay một căn nhà tại đây", anh Trần Sĩ, một khách hàng đã mua nhà phố tại Richland Residence cho hay.

Đáp ứng kỳ vọng của những chủ nhân tương lai, giai đoạn 2 của dự án Richland Residence đang được Kim Oanh Group đẩy nhanh tiến độ thi công. Hiện toàn bộ hạ tầng và tiện ích của dự án cũng đã hoàn thiện và sẵn sàng phục vụ cư dân. Nhiều dãy nhà phố với thiết kế mở và mang kiến trúc châu Âu đẹp mắt đã xây dựng hoàn thiện, sẵn sàng bàn giao cho người mua. Nhờ vậy, Richland Residence đang thu hút nhiều khách hàng đang có nhu cầu nhận nhà ở hoặc triển khai kinh doanh.

