Quý I/2023, thu nhập bình quân của người lao động tăng 578.000 đồng/tháng

Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, tình hình lao động, việc làm quý I/2023 phục hồi tích cực; Tỷ lệ thất nghiệp và tỷ lệ thiếu việc làm của lực lượng lao động trong độ tuổi giảm so với quý trước và giảm so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước trong quý 1 ước tính là 52,2 triệu người, tăng 88.700 người so với quý trước và tăng hơn 1 triệu người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động ước đạt 68,9%, tăng 0,8 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương là 7,9 triệu đồng, tăng 578.000 đồng.

Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động ước tính là 2,25%, giảm 0,07 điểm phần trăm so với quý trước và giảm 0,21 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi là 1,94%.

Về đời sống dân cư và công tác an sinh xã hội: tính đến ngày 20/3 vừa qua, giá trị quà tặng cho các đối tượng bảo trợ xã hội từ nguồn ngân sách và xã hội hóa gần 1.240 tỷ đồng; hộ nghèo, hộ cận nghèo là hơn 2.340 tỷ đồng; người có công, thân nhân người có công với cách mạng là hơn 2.560 tỷ đồng. Ngoài ra, bảo hiểm xã hội đã cấp phát hơn 26 triệu thẻ BHYT/sổ/thẻ khám chữa bệnh miễn phí cho các đối tượng thụ hưởng.

Cũng theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, trong tháng 3, trên địa bàn cả nước xảy ra 717 vụ tai nạn giao thông, làm 389 người chết. So với tháng trước, số vụ tai nạn giao thông giảm 13,8%, giảm 9% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung quý 1 năm nay, trên địa bàn cả nước xảy ra 2.346 vụ tai nạn giao thông, làm 1.436 người chết. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông giảm 15,1%.

Báo cáo của đơn vị này cũng cho hay, trong quý 1, thiên tai làm 8 người bị thương; 158 ngôi nhà bị sập đổ và hư hỏng; 2.600 con gia súc, gia cầm bị chết; 9.000 ha lúa và hoa màu bị hư hỏng; tổng giá trị thiệt hại về tài sản ước tính 70,5 tỷ đồng.

Về vi phạm môi trường, trong thời gian qua, các cơ quan chức năng đã phát hiện 5.387 vụ, trong đó xử lý 4.741 vụ với tổng số tiền phạt là 71,5 tỷ đồng; cả nước xảy ra 405 vụ cháy, nổ, làm 16 người chết và 11 người bị thương, thiệt hại ước tính 22,4 tỷ đồng.