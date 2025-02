Theo báo cáo quý 4 mới công bố, quỹ ngoại đến từ Trung Quốc Tianhong Vietnam Market Stock Initiated Securities Investment Fund (QDII) tiếp tục có quý thứ 3 liên tiếp bị rút vốn. Thời điểm 31/12/2024, quỹ có 3,21 tỷ chứng chỉ quỹ (ccq), giảm 140 triệu ccq so với cuối quý 3 trước đó.

Sau giai đoạn bị rút vốn triền miên, số lượng ccq của quỹ ngoại này đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ cuối năm 2022. Mặc dù dòng vốn qua Tianhong Vietnam chưa có dấu hiệu đảo chiều nhưng đà rút vốn đã có phần hạ nhiệt so với 2 quý trước đó.

Ước tính, riêng trong quý 4/2024, Tianhong Vietnam bị rút vốn khoảng 210 triệu RMB (Nhân dân tệ), tương đương 730 tỷ đồng. Tính chung 3 quý gần nhất, quỹ ngoại đến từ Trung Quốc đã bị rút ròng khoảng 2,1 tỷ RMB, tương đương khoảng 7.500 tỷ đồng.

Với xu hướng bị rút vốn kéo dài, Tianhong Vietnam đã xả mạnh các cổ phiếu trong danh mục, gần như chỉ có duy nhất FPT là ngoại lệ. Quỹ ngoại này vẫn miệt mài gom cổ phiếu công nghệ số 1 Việt Nam thời gian qua.

Từ mức tỷ trọng 3% tại ngày 30/6 (nằm ngoài top 10), FPT hiện đã trở thành khoản đầu tư lớn nhất danh mục của quỹ với tỷ trọng 8,71%. Tỷ trọng của FPT tăng mạnh cũng có một phần đến từ hiệu suất ấn tượng của cổ phiếu này trong năm 2024 vừa qua.

Mặt khác, các cổ phiếu tài chính (ngân hàng, chứng khoán) bị Tianhong Vietnam xả mạnh thời gian qua, đặc biệt là Sacombank (mã STB). Ngoài ra, một số cổ phiếu đơn lẻ như Hòa Phát (mã HPG), Thế Giới Di Động (mã MWG),… cũng bị bán mạnh.

Dù liên tục xả mạnh nhưng cổ phiếu ngân hàng vẫn áp đảo cả về số lượng và tỷ trọng trong danh mục của Tianhong Vietnam. Tại ngày cuối năm 2024, danh mục cổ phiếu chiếm 93,34% NAV của quỹ, tương đương 4,5 tỷ RMB (15.500 tỷ đồng). Top 10 khoản đầu tư lớn nhất của quỹ gồm FPT, VCB, HDB, VPB, MBB, CTG, STB, SSI, HPG, MWG với tổng tỷ trọng 69%.

Thời điểm 31/12/2024, giá trị tài sản ròng (NAV) của Tianhong Vietnam vào khoảng 4,82 tỷ RMB (16.600 tỷ đồng), thấp hơn đáng kể so với mức xấp xỉ 7 tỷ RMB (24.000 tỷ đồng) hồi cuối quý 1 - thời điểm chưa bị rút ròng. Với quy mô này, Tianhong Vietnam vẫn là một trong những quỹ mở lớn nhất đang đầu tư tại TTCK Việt Nam.

Tianhong Vietnam thuộc Tianhong Asset Management (Tianhong AM) - một công ty quản lý quỹ có trụ sở tại Thiên Tân (Trung Quốc). Tianhong AM được thành lập vào ngày 8/1/2004 với vốn đăng ký 514,3 triệu RMB, hoạt động theo mô hình quỹ tương hỗ (mutual fund). Tianhong AM là đơn vị quản lý quỹ đầu tiên tại Trung Quốc có tổng tài sản quản lý vượt 1.000 tỷ RMB (142 tỷ USD).

Tại ngày 31/12/2023, Ant Financial của tỷ phú Jack Ma là cổ đông lớn nhất nắm giữ 51% vốn của Tianhong AM. Ant Financial là công ty quản lý 48 quỹ thành viên đang kinh doanh tất cả các sản phẩm, bao gồm cả đầu tư vào dữ liệu lớn, trí tuệ thông minh… Đây là một nhánh của Alibaba Group, sở hữu nền tảng thanh toán lớn nhất Trung Quốc có tên Alipay.

Tỷ phú Jack Ma từng là người giàu nhất Trung Quốc giai đoạn 2020-2021 nhưng sau đó vị thế này đã không còn được duy trì. Theo cập nhật từ Forbes, tỷ phú Jack Ma hiện là người giàu thứ 8 Trung Quốc và đứng thứ 84 thế giới với khối tài sản hơn 25 tỷ USD.

Trở lại với Tianhong Vietnam, quỹ được ra mắt sau khi Tianhong AM giới thiệu thành công sản phẩm QDII đầu tiên tại Mỹ hồi tháng 9/2019. Quỹ được giới thiệu sẽ đầu tư theo chỉ số VN30, chỉ số bao gồm 30 cổ phiếu lớn nhất niêm yết tại HoSE. Sau khi ra mắt, quỹ hút vốn rất mạnh và mở rộng quy mô rất nhanh trước khi xu hướng đảo chiều từ cuối quý 1 năm nay.

Ngoài Tianhong Vietnam, nhiều quỹ đầu tư lớn đến từ Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) cũng đang rót vốn vào chứng khoán Việt Nam, có thể kể đến Fubon FTSE Vietnam ETF, CTBC Vietnam Equity Fund, Jih Sun Vietnam Opportunity Fund…