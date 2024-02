Quỹ ngoại “rót” 10 triệu USD vào doanh nghiệp bất động sản First Real

Mới đây, First Real cùng với High West đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm hỗ trợ doanh nghiệp cơ cấu nguồn vốn, thu hút đầu tư và cố vấn chiến lược tài chính.

Theo đó, First Real nhận khoản đầu tư 10 triệu USD từ quỹ đầu tư High West và là một trong số ít doanh nghiệp được High West lựa chọn trong chiến lược đầu tư tại thị trường Việt Nam của quỹ này. Đây là bước tiến mới quan trọng của First Real, bổ sung sức mạnh tài chính giúp Công ty thuận lợi phát triển sau giai đoạn đầy khó khăn của thị trường bất động sản cả nước.

High West được biết đến là quỹ đầu tư tư nhân tập trung vào việc tạo ra giá trị lâu dài cho các doanh nghiệp trên thế giới và cung cấp cấu trúc tài chính tại hơn 20 thị trường từ Nam Mỹ đến châu Âu và châu Á - Thái Bình Dương. Mục tiêu chính của High West là cấu trúc và cung cấp các giải pháp thanh khoản cho các nhà đầu tư, nhóm, doanh nghiệp và cộng đồng trên toàn thế giới.

Cú "bắt tay" với First Real lần này gây chú ý giữa bối cảnh thị trường bất động sản khó khăn về việc tiếp cận nguồn vốn đối với các chủ đầu tư. Đây được nhận định là tín hiệu tích cực cho thị trường bất động sản nói chung và hứa hẹn mở ra nhiều tiềm năng phát triển hơn nữa của High West trong lĩnh vực đầu tư tại thị trường Việt Nam.



Quản lý Đối tác của High West, cho biết:

"High West rất tự hào khi lựa chọn Công ty Cổ phần Địa ốc First Real làm đối tác đầu tư dài hạn trong hồ sơ năng lực chúng tôi. Chúng tôi mong muốn hợp tác chặt chẽ và khắng khít với đội ngũ quản lý và chủ doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh tốt như Công ty Cổ phần Địa ốc First Real.

Chúng tôi tin rằng sự kết hợp giữa kiến thức ngành, kinh nghiệm đầu tư và chuyên môn vận hành của chúng tôi sẽ mang lại lợi thế trong việc tạo lập giá trị về các cơ hội đầu tư 2 bên. Chiến lược của chúng tôi không chỉ là hợp tác với ban quản trị của First Real mà còn tận dụng tất cả nguồn lực trên các nền tảng toàn cầu để hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của First Real."

Song, đây chỉ mới là bước đầu trong quá trình hợp tác phát triển giữa hai bên, thỏa thuận 10 triệu USD công bố đã được ký kết từ cuối năm 2023 và trong năm 2024 trở đi sẽ tiếp tục là những lần rót vốn với quy mô lớn hơn dựa trên nhu cầu phát triển dự án và mở rộng hoạt động kinh doanh phát triển của First Real.

Với sự "tiếp sức" của quỹ lớn, First Real kỳ vọng sẽ giải quyết được vấn đề nguồn vốn đầu tư cho doanh nghiệp, ổn định nền tảng tài chính và có thêm nguồn lực cho giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ về doanh thu, lợi nhuận và vốn hóa.

Chủ tịch Công ty Cổ phần Địa ốc First Real, Ông Nguyễn Anh Tuấn, cho biết:

"High West là một đối tác chiến lược quan trọng đối với chúng tôi. Khoản đầu tư của High West sẽ đem lại cho chúng tôi sự linh hoạt hơn trong việc vận hành và tài chính để tạo ra các cơ hội tăng trưởng mới đồng thời tối đa hóa giá trị cổ đông. Chúng tôi kỳ vọng đây sẽ là bước ngoặt giúp First Real "bứt tốc", tiến nhanh hơn tới mục tiêu trở thành doanh nghiệp bất động sản hàng đầu khu vực.

Chúng tôi vô cùng cảm kích vì sự tin tưởng mà họ đã dành cho chúng tôi và chúng tôi cũng mong muốn giữ vững mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với họ trong thời gian tới."

Báo cáo tài chính được First Real công bố ngày 15/1/2024 cho thấy kết quả kinh doanh quý I/2024 với nhiều tín hiệu khởi sắc. Cụ thể, ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý I/2024 đạt 54,3 tỷ đồng, tăng mạnh hơn 60% so với quý IV/2023 (năm tài chính kết thúc 30/9). Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp thu về 9,7 tỷ đồng, tăng vượt trội gấp 5 lần so với mức 1,8 tỷ ở quý trước.

Ngoài ra, tỉ lệ cơ cấu nợ/tài sản của doanh nghiệp này vẫn luôn được giữ ở biên độ an toàn, thể hiện sức khỏe tài chính lành mạnh. Tại thời điểm ngày 31/12/2023, tổng tài sản của First Real đạt hơn 1.340 tỷ đồng.