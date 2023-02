Quỹ thành viên thuộc VinaCapital lần thứ 2 không thể bán hết cổ phiếu Nhà Khang Điền (KDH)

VOF Investment Limited, quỹ thành viên thuộc VinaCapital vừa thông báo đã bán ra hơn 1,5 triệu cổ phiếu KDH của CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà Khang Điền trên tổng số gần 6 triệu cổ phiếu đăng ký. Nguyên nhân không bán hết do diễn biến thị trường chưa phù hợp.

Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 17/1/2022 đến 15/2/2023, theo phương thức khớp lệnh. Ước tính tại mức giá bình quân của cổ phiếu KDH trong khoảng thời gian trên, VOF có thể thu về khoảng 40 tỷ cho giao dịch này. Hiện quỹ thuộc VinaCapital còn sở hữu gần 4,4 triệu cổ phiếu KDH (tỷ lệ 0,61%).

Thống kê giao dịch của VOF tại Nhà Khang Điền thời gian gần đây, quỹ ngoại này đã từng mua vào 10 triệu cổ phiếu trong khoảng thời gian từ 31/10 đến 8/11/2022 – giai đoạn cổ phiếu này vẫn đang miệt mài dò đáy. Thời điểm đó, giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận với giá trị ước tính vào khoảng 200 tỷ đồng.

Chỉ sau đó khoảng 1 tháng, VOF đã nhanh chóng đăng ký bán ra toàn bộ 10 triệu cổ phiếu KDH, tuy nhiên trong giai đoạn giao dịch từ ngày 12/12/2022 đến 10/01/2023, VOF chỉ bán ra hơn 4,1 triệu cổ phiếu KDH. Ngay sau đó, quỹ thuộc VinaCapital đã quyết tâm đăng ký bán nốt gần 5,9 triệu cổ phiếu KDH đang sở hữu (tỷ lệ 0,83%) với mục đích cơ cấu danh mục đầu tư. Tuy nhiên, lần thứ 2 VOF không bán hết lượng như đã đăng ký.

Hiện chưa có thông báo về việc liệu VOF có lần thứ 3 đăng ký thoái sạch vốn tại Nhà Khang Điền hay không.

Ngược chiều, quỹ thành viên Amersham Industries Limited do Dragon Capital quản lý vừa thông báo đã hoàn tất mua thêm 1 triệu cổ phiếu KDH trong ngày 9/2. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của cả nhóm đã tăng từ 9,87% lên 10,01%, tiếp tục là cổ đông lớn tại Nhà Khang Điền.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu KDH sau giai đoạn hồi phục mạnh từ đáy tháng 11/2022 đang “lình xình” quanh vùng giá 27.000 đồng/cp kể từ đầu năm. So với đỉnh cao tháng 1/2022, thị giá KDH mất khoảng 48% giá trị, chốt phiên 13/2 đạt 26.000 đồng/cp.

Về tình hình kinh doanh, riêng quý 4 KDH ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.234 tỷ đồng, tăng cao gấp hơn 2 lần cùng kỳ. Kết quả LNST của Nhà Khang Điền đạt 110,7 tỷ đồng, LNST thuộc về công ty mẹ là gần 119 tỷ đồng, giảm 71,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Luỹ kế cả năm 2022, doanh thu thuần đạt 2.912 tỷ đồng – giảm 22% so với cùng kỳ, LNST đạt 1.081 tỷ đồng, giảm 10,2% so với năm 2021, LNST công ty mẹ là 1.102 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ. Đây cũng là năm đầu tiên kể từ 2014 KDH đứt nhịp tăng trưởng lợi nhuận so với năm liền trước.

So với kế hoạch, KDH mới chỉ hoàn thành được 73% mục tiêu về doanh thu và 77% mục tiêu về lợi nhuận.