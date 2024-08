Quỹ Tín dụng kêu bị ngân hàng và công ty tài chính cạnh tranh

Theo thống kê của NHNN chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, tổng vốn huy động của các Quỹ Tín dụng tại TP. Hồ Chí Minh đến 30/6/2024 đạt 1.883 tỷ đồng, tăng 4,3% so với cuối năm 2023. Tăng trưởng tín dụng hạn chế, đạt 1.525 tỷ đồng, tăng 2,5% so với cuối năm 2023; Trong khi đó tiền gửi tại Ngân hàng Hợp tác xã đạt 559 tỷ đồng, tăng 10,1% so với cuối năm 2023.