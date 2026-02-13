Quỹ vàng lớn nhất thế giới đột ngột bán hơn 5 tấn vàng trong phiên giá lao dốc

Theo cập nhật dữ liệu mới nhất từ muavangbac.vn, quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust vừa bán ròng 5,1 tấn vàng trong phiên 12/2, qua đó giảm khối lượng nắm giữ còn 1.076,2 tấn vàng. Trước đó, quỹ mua ròng tổng cộng gần 6 tấn vàng trong 3 phiên đầu tuần.

Hoạt động bán ròng mạnh tay của quỹ ETF vàng này diễn ra đúng phiên giá vàng biến động mạnh. Trên sàn COMEX, giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (12/2), mất hơn 163 USD/oz (-3,2%) và trượt sâu dưới mốc chủ chốt 5.000 USD/oz trước khi hồi phục khoảng 1,3% lên 4.985 USD/oz trong phiên sáng 13/2. Phiên giảm này đẩy giá vàng xuống mức thấp nhất trong 1 tuần trở lại đây.

Theo Kitco News, đợt sụt giảm giá diễn ra rất nhanh, không chỉ có vàng mà giá bạch kim, palladium, đồng, các chỉ số chứng khoán Mỹ và dầu thô đồng loạt rơi xuống mức thấp nhất trong ngày cùng một thời điểm. Trong khi đó, giá trái phiếu Kho bạc Mỹ lại chạm mức cao nhất trong ngày cũng vào thời điểm này. Chưa có nguyên nhân rõ ràng nào được xác định cho các biến động nói trên. Có khả năng một ngân hàng đầu tư lớn hoặc quỹ phòng hộ đã quyết định bán tháo các vị thế mua lớn trên một hoặc nhiều thị trường nêu trên, tạo ra hiện tượng tương tự như một “flash crash” trên nhiều thị trường cùng lúc.

Theo các nhà phân tích, nguyên nhân khác khiến giá vàng và các kim loại quý khác sụt giảm mạnh có thể đến từ do số liệu tăng trưởng việc làm tại Mỹ bất ngờ tăng tốc trong tháng 1, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 4,3%, những tín hiệu cho thấy thị trường lao động vẫn duy trì sự ổn định.﻿

Cụ thể, theo báo cáo của Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 11/2, số việc làm phi nông nghiệp tăng 130.000 trong tháng 1, cao hơn nhiều so với mức dự báo 55.000 của các nhà kinh tế do Dow Jones khảo sát.

Dữ liệu mới càng củng cố dự đoán của các nhà giao dịch rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có thể tiếp tục giữ nguyên lãi suất vào tháng 3 và tiến hành cắt giảm vào tháng 6. Vàng vẫn tăng giá mạnh trong phiên ngày thứ Tư sau khi số liệu này được công bố, nhưng đến phiên ngày thứ Năm, tâm lý nhà đầu tư dường như đã có một sự thay đổi đáng kể.

Các nhà đầu tư hiện đang chờ báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Mỹ dự kiến công bố vào ngày thứ Sáu tuần này.

Chiến lược gia Peter Grant của công ty Zaner Metals dự báo: “Có vẻ như thị trường đang kỳ vọng mức tăng của chỉ số CPI toàn phần giảm từ 2,7% về 2,5%, thậm chí là 2,4%. Nếu kỳ vọng đó trở thành hiện thực, đặt cược vào việc Fed hạ lãi suất sẽ tăng lên, và mang lại lợi ích cho giá vàng”.﻿