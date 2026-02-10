Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quyết định khởi tố Phạm Ngân Trang SN 1998

10-02-2026 - 10:43 AM | Xã hội

Cơ quan công an xác định, đối tượng Phạm Ngân Trang chiếm đoạt của chị L. đến nay được xác định là trên 20,4 tỷ đồng.

Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng mới đây đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Ngân Trang (sinh năm 1998), trú tại thôn 3, xã Kẻ Sặt, thành phố Hải Phòng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Thông tin trên báo Hải Phòng cho hay, từ đầu năm 2025, Phạm Ngân Trang bắt đầu thực hiện hành vi lừa đảo với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt "vỏ bọc" trên không gian mạng. Trang lập ra cùng lúc 4 tài khoản Facebook với các tên gọi khác nhau: "Hoàng Lê Thu", "Bảo Hân", "Bích Trâm Nguyễn" và "Hương Giang".

Sử dụng các tài khoản này, Trang chủ động nhắn tin cho chị V. T. L., giả danh là những người quen cũ và "đối tác làm ăn" của chị. Để dẫn dụ nạn nhân, Trang thêu dệt nên các câu chuyện về việc cần nguồn vốn gấp để nhập hàng hóa kinh doanh và cam kết sẽ trả lại lợi nhuận rất cao cho người góp vốn.

Đối tượng Phạm Ngân Trang - Ảnh: Báo Hải Phòng

Tin tưởng với lời hứa trả lãi cao, chị L. đã nhiều lần chuyển tiền cho các tài khoản trên vay.

Sau khi vay được tiền, Trang sử dụng để tiêu xài cá nhân và trả nợ. Số tiền chênh lệch giữa khoản vay và trả cho chị L. là trên 29,7 tỷ đồng.

Nguồn tin từ TTXVN xác định từ ngày 29/6/2025 đến 20/9/2025, Trang đã trả lại cho chị L. trên 4,8 tỷ đồng và 1 thửa đất tại khu dân cư mới ven Quốc lộ 38 với trị giá được hai bên thống nhất là 4,5 tỷ đồng.

Trừ đi số tiền trên, số tiền Phạm Ngân Trang chiếm đoạt của chị L. đến nay được xác định là trên 20,4 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
CHÍNH THỨC: Lịch nghỉ Tết nguyên đán 2026 của học sinh cả nước

CHÍNH THỨC: Lịch nghỉ Tết nguyên đán 2026 của học sinh cả nước Nổi bật

Miền Bắc rét đến bao giờ?

Miền Bắc rét đến bao giờ? Nổi bật

Bắt nhân viên quán karaoke Phan Thị Lệ

Bắt nhân viên quán karaoke Phan Thị Lệ

09:49 , 10/02/2026
Thời tiết Tết ông Công ông Táo: Miền Bắc tăng nhiệt trước khi đón không khí lạnh

Thời tiết Tết ông Công ông Táo: Miền Bắc tăng nhiệt trước khi đón không khí lạnh

09:18 , 10/02/2026
Bắt ông trùm Nguyễn Văn Luyện trong đường dây xuyên quốc gia

Bắt ông trùm Nguyễn Văn Luyện trong đường dây xuyên quốc gia

09:05 , 10/02/2026
Hướng dẫn tra cứu lịch sử khám chữa bệnh, đơn thuốc bảo hiểm y tế trên VNeID

Hướng dẫn tra cứu lịch sử khám chữa bệnh, đơn thuốc bảo hiểm y tế trên VNeID

08:34 , 10/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên