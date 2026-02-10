Quyết định khởi tố Phạm Ngân Trang SN 1998

Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng mới đây đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Ngân Trang (sinh năm 1998), trú tại thôn 3, xã Kẻ Sặt, thành phố Hải Phòng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Thông tin trên báo Hải Phòng cho hay, từ đầu năm 2025, Phạm Ngân Trang bắt đầu thực hiện hành vi lừa đảo với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt "vỏ bọc" trên không gian mạng. Trang lập ra cùng lúc 4 tài khoản Facebook với các tên gọi khác nhau: "Hoàng Lê Thu", "Bảo Hân", "Bích Trâm Nguyễn" và "Hương Giang".

Sử dụng các tài khoản này, Trang chủ động nhắn tin cho chị V. T. L., giả danh là những người quen cũ và "đối tác làm ăn" của chị. Để dẫn dụ nạn nhân, Trang thêu dệt nên các câu chuyện về việc cần nguồn vốn gấp để nhập hàng hóa kinh doanh và cam kết sẽ trả lại lợi nhuận rất cao cho người góp vốn.

Đối tượng Phạm Ngân Trang - Ảnh: Báo Hải Phòng

Tin tưởng với lời hứa trả lãi cao, chị L. đã nhiều lần chuyển tiền cho các tài khoản trên vay.

Sau khi vay được tiền, Trang sử dụng để tiêu xài cá nhân và trả nợ. Số tiền chênh lệch giữa khoản vay và trả cho chị L. là trên 29,7 tỷ đồng.

Nguồn tin từ TTXVN xác định từ ngày 29/6/2025 đến 20/9/2025, Trang đã trả lại cho chị L. trên 4,8 tỷ đồng và 1 thửa đất tại khu dân cư mới ven Quốc lộ 38 với trị giá được hai bên thống nhất là 4,5 tỷ đồng.

Trừ đi số tiền trên, số tiền Phạm Ngân Trang chiếm đoạt của chị L. đến nay được xác định là trên 20,4 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.