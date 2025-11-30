Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Quyết định truy nã Vũ Thế Anh sinh năm 2004

30-11-2025 - 13:59 PM | Xã hội

Ngày 13/5/2024, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Thế Anh về tội Cố ý gây thương tích nhưng đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Công an TP Hà Nội ngày 30/11 cho biết đang truy nã đối tượng Vũ Thế Anh (SN 2004; thường trú trước đây tại phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá; nay là phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hoá) về tội Cố ý gây thương tích.

Theo điều tra, sáng ngày 01/02/2023, tại xã Vân Canh, huyện Hoài Đức (cũ), nhóm của Thế Anh đã đuổi đánh anh T gây chấn thương sọ não, tỷ lệ tổn thương là 58%.

Quyết định truy nã Vũ Thế Anh sinh năm 2004- Ảnh 1.

Quyết định truy nã đối tượng Vũ Thế Anh - Ảnh: CA Hà Nội

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 13/5/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoài Đức (cũ) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Thế Anh về tội Cố ý gây thương tích. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 15/7/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoài Đức đã ra quyết định truy nã bị can đối với Vũ Thế Anh.

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội (SĐT: 0936.002668), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

