Quyết định truy nã Vũ Thế Anh sinh năm 2004

Công an TP Hà Nội ngày 30/11 cho biết đang truy nã đối tượng Vũ Thế Anh (SN 2004; thường trú trước đây tại phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá; nay là phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hoá) về tội Cố ý gây thương tích.

Theo điều tra, sáng ngày 01/02/2023, tại xã Vân Canh, huyện Hoài Đức (cũ), nhóm của Thế Anh đã đuổi đánh anh T gây chấn thương sọ não, tỷ lệ tổn thương là 58%.

Quyết định truy nã đối tượng Vũ Thế Anh - Ảnh: CA Hà Nội

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 13/5/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoài Đức (cũ) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Thế Anh về tội Cố ý gây thương tích. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 15/7/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hoài Đức đã ra quyết định truy nã bị can đối với Vũ Thế Anh.

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội (SĐT: 0936.002668), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.