Quỳnh Lương lên tiếng giữa đêm

Quỳnh Lương đang trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội sau một buổi livestream bán hàng. Từ câu chuyện bức xúc vì công việc, nữ diễn viên có những phút mất bình tĩnh, sử dụng nhiều từ ngữ thô tục trên sóng. Sau đó, cô tiếp tục có loạt màn đáp trả căng thẳng khi cư dân mạng "phốt" cô thái độ, trịch thượng và hay chửi mắng nhân viên ở resort của chồng.

Đến nửa đêm, Quỳnh Lương tiếp tục đăng đàn trên trang cá nhân. Lần này, nữ diễn viên có chia sẻ với giọng điệu nhẹ nhàng hơn, đồng thời cho biết bản thân cũng nhìn nhận lại những điều đã xảy ra và tự nhận thấy mình còn nhiều thiếu sót trong cách xử lý. Nữ diễn viên cũng cho rằng sau mỗi sự việc, bản thân cần nhìn nhận lại chính mình thay vì chỉ quan tâm đến những lời nhận xét từ bên ngoài. Cô thừa nhận chưa đủ khéo léo để xử lý mọi chuyện một cách trọn vẹn và cho biết sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân hơn.

Quỳnh Lương chia sẻ: "Nếu bảo không để ý cũng không phải, nếu bảo buồn cũng không phải. Chắc tại giờ rảnh quá nên mới tức không ngủ được đây này, chứ ngày xưa đi làm là em kệ ấy. Đọc mọi cái cũng phải nhìn nhận lại mình, vì mình chưa đủ khéo léo để có thể hành xử tốt nên cố gắng mà hoàn thiện. Em biết là cũng nhiều mom hiểu và thương em cho dù là em cũng chẳng xinh đẹp hay hoàn hảo gì cả. Nên là em sẽ cố gắng không để những người thương mình phải buồn. Ngày hôm nay cũng có người em thương làm em buồn lắm nên cố gắng không trở thành người như họ".

Quỳnh Lương có chia sẻ giữa đêm, ngay thời điểm ồn ào thái độ của cô đang gây xôn xao

Động thái đăng bài giữa đêm của Quỳnh Lương tiếp tục nhận được sự chú ý. Sau loạt tranh luận xoay quanh cách ứng xử trên livestream, nữ diễn viên dường như đã có phần bình tĩnh hơn khi nhìn lại câu chuyện và thừa nhận những điều bản thân cần thay đổi.

Về tin đồn hay mắng chồng, lớn tiếng với nhân viên thì Quỳnh Lương giải thích: "Em không phủ nhận em nóng tính nha, nhưng trên mạng là 1/100 đời sống hàng ngày của em thôi. Clip đó là chồng em cố tình chọc em nhiều lần. Còn bình thường với người nhà em không có vậy và nhân sự càng không. Có, em chửi là em hay nói với mấy bé nhân viên của em là: 'Tao ném mày xuống kênh'. Em thương từng người làm ở chỗ em, và âm thầm từng. Không phải cái gì cũng kể ra hay nói ra nhưng không phải tất cả trên mạng xã hội đã là thật đâu chị".

Quỳnh Lương phủ nhận chuyện mắng chửi nhân viên bằng lời lẽ nặng nề

Chuyện gì đang xảy ra với Quỳnh Lương?

Nguồn cơn bắt đầu từ một buổi livestream vào tối 17/8, trong lúc bán bánh trung thu, nữ diễn viên bức xúc kể chuyện team không đọc tin nhắn công việc trong nhóm chung, từ đó ảnh hưởng đến lịch trình. Quỳnh Lương cho biết cô đã chủ động giải quyết vấn đề nhưng phía đối tác lại phản hồi bằng câu: "chị thích làm gì thì làm". Không rõ toàn bộ nguồn cơn cũng như câu chuyện giữa các bên diễn ra như thế nào, song những gì xuất hiện trên livestream nhanh chóng gây chú ý. Trong lúc bức xúc, Quỳnh Lương liên tục sử dụng những từ ngữ tục, đồng thời có hành động được nhận xét là thiếu kiềm chế. Đoạn clip sau đó lan truyền trên nhiều diễn đàn và kéo theo loạt ý kiến trái chiều.

Một bộ phận cư dân mạng cho rằng có thể sự việc công việc giữa các bên chưa được giải quyết ổn thỏa, dẫn đến việc lịch trình bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, phần đông ý kiến lại tập trung vào cách ứng xử của Quỳnh Lương. Nhiều người cho rằng dù đang bức xúc đến đâu, nữ diễn viên vẫn nên kiểm soát ngôn từ khi đang livestream trước đông đảo khán giả, đặc biệt với tư cách một người hoạt động trong showbiz. Sau khi ồn ào nổ ra, phía Quỳnh Lương được liên hệ để làm rõ sự việc nhưng nữ diễn viên xin phép không bình luận thêm.

Clip: Quỳnh Lương vướng tranh cãi thái độ, văng tục trên livestream

Tưởng câu chuyện sẽ dừng lại ở những tranh luận xoay quanh đoạn livestream, Quỳnh Lương sau đó tiếp tục có nhiều động thái trên fanpage cá nhân có hơn 600 nghìn người theo dõi. Nữ diễn viên đăng lại ảnh chụp màn hình một số bình luận kể về trải nghiệm làm việc với cô trong quá khứ. Đáng chú ý, có tài khoản tự nhận là "bà hàng xóm" còn kể lại những câu chuyện đời thường liên quan đến vợ chồng Quỳnh Lương với những chi tiết không tích cực. Trước những chia sẻ này, nữ diễn viên trực tiếp đáp trả. Quỳnh Lương viết: "'Không có ý toxic' nhưng mà bịa cả câu chuyện về 'Quỳnh'. Thôi là em sai hết nhé chị hàng xóm. Nhiều khi em với chồng em nói chuyện mà 2 đứa còn hiểu sai ý nhau chứ ở đó mà 'theo dõi'. Không có ý xấu đâu mà tâm lí yếu yếu là đọc xong cắn rứt và ân hận rồi á".

Không chỉ đáp trả các bình luận, Quỳnh Lương còn giải thích cụ thể về hành động ném khăn xuất hiện trong một số nội dung được chia sẻ lại. Cô cho biết mình ném khăn giấy và lúc đó đang cãi nhau với em gái, không phải với nhãn hàng. Quỳnh Lương nói thêm: "Cái nào nói tính mình xấu, mà mình thấy đúng thì ghi nhận và thay đổi thôi ạ. Còn cái nào bịa thì mình phải nói".