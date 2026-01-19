Mercedes-AMG GLS 63 'phủ bụi' gần một thập kỷ tại cảng tái xuất: Xe mới 100%, giá rẻ bất ngờ cho dân chơi sưu tầm

SUV hiệu năng cao hiếm hoi, tình trạng xe mới 100%. Ảnh: Facebook

Sau nhiều năm trở thành câu chuyện hiếm gặp trong giới chơi xe, chiếc Mercedes-AMG GLS 63 từng nằm phủ bụi tại kho cảng Hải Phòng suốt gần 8 năm cuối cùng đã hoàn tất thủ tục để xuất hiện trở lại trên thị trường. Điều đáng chú ý là dù được nhập khẩu từ năm 2018, mẫu SUV hiệu năng cao này vẫn được xác định ở tình trạng xe mới 100%, chưa từng đăng ký và gần như chưa lăn bánh trên đường phố Việt Nam.

Theo thông tin ghi nhận, chiếc Mercedes-AMG GLS 63 được đưa về Việt Nam vào khoảng tháng 10/2018 nhưng vì các vấn đề liên quan đến thủ tục và chủ sở hữu nên không thể thông quan ngay. Hệ quả là chiếc xe phải lưu kho trong thời gian dài, trở thành một trong những trường hợp hiếm hoi của thị trường xe nhập khẩu tư nhân khi một mẫu xe sang giá trị lớn bị “đóng băng” suốt nhiều năm. Trong thời gian đó, chiếc GLS 63 từng được cơ quan chức năng công khai tìm chủ, khiến cộng đồng yêu xe không ít lần bàn tán về số phận của mẫu SUV đặc biệt này.

Mercedes-AMG GLS 63 “ngủ đông” gần 8 năm tại cảng Hải Phòng. Ảnh: Facebook

Mercedes-AMG GLS 63 thuộc thế hệ GLS mã X166, là phiên bản hiệu năng cao nhất của dòng SUV cỡ lớn trong giai đoạn 2013–2019. Tại thị trường Việt Nam, mẫu xe này không được phân phối chính hãng mà chủ yếu xuất hiện dưới dạng nhập khẩu tư nhân với số lượng rất hạn chế. Theo ghi nhận, giá bán của Mercedes-Benz GLS 63 tại Việt Nam vào năm 2018 lên tới hơn 12 tỷ đồng, và cho đến nay chỉ có vài chiếc xuất hiện trong nước, khiến mỗi lần mẫu xe này tái xuất đều thu hút sự quan tâm lớn từ giới chơi xe.

Về thiết kế, chiếc GLS 63 trong câu chuyện sở hữu ngoại thất màu đen kết hợp nội thất da nâu sang trọng, đúng chất một mẫu SUV cao cấp thiên về trải nghiệm vận hành mạnh mẽ. Là một trong những dòng SUV cao cấp nhất do Mercedes-Benz sản xuất, GLS 63 AMG cũng sở hữu nhiều tiện nghi không thua kém sedan S-Class như: ghế ngồi bọc da cao cấp, đèn nội thất LED điều chỉnh 3 màu/3 mức sáng, dàn âm thanh hi-end Bang & Olufsen BeoSound 14 loa 1400 watt… hệ thống điều hòa nhiệt độ đa vùng, hỗ trợ kết nối Bluetooth, USB, AUX-in, chìa khóa thông minh, khởi động bằng nút bấm.

Khoang nội thất gần như nguyên bản sau nhiều năm lưu kho. Ảnh: Facebook

Ngoài ra, xe còn được trang bị một số chi tiết trang trí nội thất đặc trưng như các tấm ốp sợi carbon, thảm sàn AMG, bảng đồng hồ AMG, các pedal thể thao… Hàng ghế trước thể thao với logo AMG trên tựa lưng, tích hợp sưởi/quạt gió/massage và bọc da Nappa cao cấp là điểm đặc trưng riêng của GLS 63 AMG so với các phiên bản thường.

Dưới nắp ca-pô là khối động cơ V8 dung tích 5.5L tăng áp kép, sản sinh công suất khoảng 577 mã lực và mô-men xoắn cực đại 760Nm. Sức mạnh này được truyền tới cả bốn bánh thông qua hệ dẫn động 4Matic cùng hộp số tự động 9 cấp, cho khả năng tăng tốc từ 0–100 km/h chỉ khoảng 4,6 giây — con số đáng nể với một mẫu SUV cỡ lớn nặng hơn 2,4 tấn.

Động cơ V8 5.5L tăng áp kép, sức mạnh 585 mã lực. Ảnh: Facebook

Ở thời điểm ra mắt, Mercedes-AMG GLS 63 được xem là một trong những SUV mạnh mẽ và sang trọng bậc nhất của Mercedes-Benz, hướng tới nhóm khách hàng vừa cần không gian rộng rãi, vừa đòi hỏi hiệu năng tiệm cận xe thể thao. Tuy nhiên, mức giá cao cùng các rào cản về nhập khẩu khiến dòng xe này chưa bao giờ phổ biến tại Việt Nam.

Đáng chú ý, theo thông tin rao bán mới nhất, chiếc Mercedes-AMG GLS 63 “đắp chiếu” nhiều năm tại cảng Hải Phòng hiện đang được chào bán với mức giá khoảng 6,2 tỷ đồng. So với giá trị ban đầu hơn 12 tỷ đồng khi về nước, mức giá này được xem là khá hấp dẫn, đặc biệt trong bối cảnh xe chưa từng đăng ký, cấu hình thuộc bản AMG cao cấp và số lượng GLS 63 tại Việt Nam vốn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đây cũng được xem là cơ hội hiếm hoi cho những người đam mê SUV hiệu năng cao hoặc giới sưu tầm xe độc tại thị trường trong nước.