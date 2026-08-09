Ra lệnh bắt tạm giam nguyên Trưởng Ban quản lý chung cư Ngô Anh Tuấn SN 1977

Thực hiện công tác đấu tranh, phòng ngừa các hành vi xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đã tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Chung cư 1050 căn, số 4 Phan Chu Trinh nối dài, phường Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định Ngô Anh Tuấn (sinh năm 1977), nguyên Trưởng Ban quản lý Chung cư 1050 căn, mặc dù không có quyền bán căn hộ tái định cư nhưng vẫn đứng ra giao dịch, nhận hơn 2,1 tỷ đồng của người mua.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 26/11/2019, ông M.N.H và bà T.M.Đ đến Chung cư 1050 để tìm mua căn hộ. Qua giới thiệu, ông H và bà Đ gặp Ngô Anh Tuấn, thời điểm này là Trưởng Ban quản lý Chung cư 1050.

Tuấn giới thiệu căn hộ và trực tiếp đứng ra ký hợp đồng đặt cọc, hợp đồng mua bán căn hộ với ông Hải. Tin tưởng Tuấn là Trưởng Ban quản lý chung cư và các giấy tờ được Tuấn đưa ra, ông H và bà Đ đã nhiều lần giao cho Tuấn tổng số tiền là 2,13 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Tuấn bàn giao căn hộ, đồng thời hướng dẫn thực hiện các thủ tục, giấy tờ ủy quyền có liên quan đến 2 người khác là ông N.P.K và bà N.N.S.

Tuy nhiên, quá trình xác minh nguồn gốc pháp lý của căn hộ cho thấy căn hộ Tuấn bàn giao cho ông H và bà Đ thuộc quỹ nhà tái định cư do Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Bình Thạnh quản lý; ông N.P.K và bà N.N.S là những người được bố trí mua căn hộ theo diện tái định cư. Trong khi đó, Ngô Anh Tuấn được giao nhiệm vụ Trưởng Ban quản lý Chung cư 1050, thực hiện công tác quản lý, vận hành chung cư; không được giao quyền chuyển nhượng, mua bán hoặc định đoạt căn hộ tái định cư.

Ngô Anh Tuấn tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP. Hồ Chí Minh

Mặc dù biết rõ mình không có quyền bán căn hộ, Tuấn vẫn trực tiếp giới thiệu, thỏa thuận giá, ký các giấy tờ mua bán, nhận tiền và bàn giao căn hộ cho ông Hải sử dụng. Đồng thời, Tuấn tạo lập, sử dụng các giấy tờ liên quan nhằm làm cho người mua tin rằng việc giao dịch căn hộ là hợp pháp và có thể hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận sau này.

Từ năm 2022 đến năm 2024, ông H nhiều lần yêu cầu Tuấn giao Giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ. Tuấn nhiều lần hứa hẹn, cam kết giải quyết nhưng không thực hiện. Đến ngày 10/10/2024, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Bình Thạnh xác định Ngô Anh Tuấn không có quyền bán căn hộ và thực hiện việc thu hồi căn hộ. Sau đó, Tuấn rời khỏi nơi cư trú.

Cơ quan Cảnh sát điều tra nhận định, Ngô Anh Tuấn biết rõ bản thân không có quyền định đoạt căn hộ nhưng vẫn lợi dụng vị trí Trưởng Ban quản lý chung cư để tạo sự tin tưởng, trực tiếp đứng ra giao dịch, nhận tiền và bàn giao căn hộ cho người mua, chiếm đoạt tài sản, với số tiền đặc biệt lớn.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 04/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngô Anh Tuấn để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra còn tiếp nhận thông tin của một số cá nhân phản ánh Ngô Anh Tuấn vay tiền nhưng chưa hoàn trả. Cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh để xử lý theo đúng quy định pháp luật. Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ, làm rõ toàn bộ hành vi của Ngô Anh Tuấn cũng như trách nhiệm của các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị ai là nạn nhân của Ngô Anh Tuấn liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự (số 459 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Ông Lãnh) để trình báo, cung cấp thông tin, hỗ trợ điều tra.