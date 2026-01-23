Ra lệnh bắt tạm giam Phạm Thái Bình sinh năm 1985

Ngày 23/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Phạm Thái Bình, sinh năm 1985, trú tại xã Mỹ Đức Tây, tỉnh Đồng Tháp; tạm trú ở một nhà trọ thuộc xã Bình Lợi, TP. HCM để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện Bình lợi dụng không gian mạng để nhận tiền đặt cọc bán xe máy cuốc, phà, ghe… nhằm chiếm đoạt tiền của người dân.

Ngày 15/1, cảnh sát và chính quyền địa phương đã phối hợp bắt giữ Bình.

Tang vật thu giữ gồm: 3 điện thoại di động, 5 thẻ ngân hàng dùng để nhận tiền của các bị hại, 5 sim điện thoại đi động, 2 tài khoản zalo, 03 tài khoản Facebook; 1 xe mô tô biển số 63AA-342.54 cùng nhiều đồ vật tài liệu có liên quan.

Đối tượng Phạm Thái Bình (Ảnh: Công an tỉnh Tây Ninh).

Qua làm việc, đối tượng Bình thừa nhận sử dụng giấy tờ giả để đăng ký mở tài khoản ngân hàng. Bình cũng đăng tải các bài viết, hình ảnh xe cuốc, rơ- móc,… với giá rẻ trên các tài khoản Facebook, zalo để thu hút người dân xem và tìm mua.

Khi có người liên hệ mua hàng, Bình đề nghị kết bạn qua zalo để trao đổi và thỏa thuận giá cả. Sau đó, Bình yêu cầu người mua đặt cọc. Khi người mua chuyển tiền vào tài khoản theo hướng dẫn của Bình, Bình liền chặn liên lạc và chặn zalo.

Với thủ đoạn này, từ tháng 3/2025 đến nay, Bình đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng của hàng trăm bị hại ở nhiều tỉnh thành. Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.