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Ra lệnh bắt tạm giam Võ Thị Thu Út SN 1991

| | Xã hội

Võ Thị Thu Út bị bắt tạm giam về hành vi “Cướp giật tài sản” tại xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh vừa khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với 01 bị can về hành vi "Cướp giật tài sản" tại xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh.

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Ảnh. Đối tượng Võ Thị Thu Út

Do nợ nần, không có tiền tiêu xài nên Võ Thị Thu Út (sinh năm 1991, ngụ ấp Gò Bún, xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Tây Ninh) nảy sinh ý định đi đến tiệm vàng để giả vờ mua vàng, sau khi lấy được vàng sẽ nhanh chóng tẩu thoát để chiếm đoạt vàng bán lấy tiền tiêu xài.

Khoảng 14 giờ 00 phút, ngày 18/9/2026, Út điều khiển xe mô tô đến tiệm vàng K.N trên địa bàn xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh, khi đến tiệm vàng K.N, Út gặp chị Đ.T.A.Đ là chủ tiệm vàng đang đứng bán tại quầy bán vàng, Út nói với chị Đ là lấy cho Út 01 chiếc vòng kiềng đeo tay vàng 24K (05 chỉ) và 01 chiếc nhẫn đeo tay vàng 24K (05 chỉ), tổng là 10 chỉ (01 cây vàng).

Út đeo vòng kiềng vàng vào cổ tay trái và đeo chiếc nhẫn vàng vào ngón giữa tay trái, sau đó Út giả vờ nói với chị Đ là tiền mặt và tiền trong tài khoản không đủ để thanh toán một lần nên để Út gọi điện thoại cho chồng của Út đem tiền mặt đến trả, nhưng thực tế Út không có gọi điện thoại cho chồng của Út.

Út tiếp tục ngồi lại ở tiệm vàng, lợi dụng sự sơ hở của chủ tiệm vàng Út đeo vàng trên tay và bỏ chạy ra đường nhằm chiếm đoạt thì bị chủ tiệm vàng truy hô, truy đuổi cùng người dân bắt quả tang.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Võ Thị Thu Út. Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ.

Qua vụ án trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không vì nợ nần mà lại thực hiện hành vi phạm tội để chiếm đoạt của người khác; các cơ sở kinh doanh, trao đổi, mua bán vàng, trang sức cần lắp đặt hệ thống camera giám sát chất lượng cao, bố trí lực lượng bảo vệ và nâng cao cảnh giác với những khách hàng có biểu hiện bất minh, nghi vấn.

Theo Chi Chi

Đời sống & Pháp luật

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