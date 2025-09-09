Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ra mắt Blanca B6, B7: Căn hộ vận hành bởi thương hiệu quốc tế tại Vũng Tàu

09-09-2025 - 13:30 PM | Bất động sản

Ra mắt Blanca B6, B7: Căn hộ vận hành bởi thương hiệu quốc tế tại Vũng Tàu

Tháng 8/2025, Sun Property (thành viên Sun Group) ra mắt hai tòa tháp Blanca B6, B7 thuộc Blanca City. Căn hộ tại đây sở hữu tầm nhìn kép hướng mặt biển Bãi Sau và Mũi Nghinh Phong, bàn giao full nội thất và được vận hành bởi thương hiệu quốc tế, mang đến giá trị nghỉ dưỡng và đầu tư khác biệt ngay tại cửa ngõ biển TP. HCM.

Tọa lạc ngay trung tâm Bãi Sau - bãi biển biểu tượng của Vũng Tàu và TP. HCM ngày nay, Blanca City phát triển theo mô hình đô thị biển "all in one" khép kín, quy mô hàng đầu miền Nam. Trong bối cảnh các dự án hạ tầng chiến lược tại khu vực tăng tốc về đích, Blanca City không chỉ là tâm điểm du lịch – nghỉ dưỡng mà còn trở thành điểm thu hút dòng vốn đầu tư cao cấp tại Vũng Tàu. Việc ra mắt hai tòa tháp B6 và B7 thuộc phân khu Blanca mở ra cơ hội hấp dẫn cho khách hàng tiên phong đón sóng.

Đặc biệt, các tòa tháp B6, B7 dự kiến sẽ được vận hành bởi thương hiệu quốc tế. Theo đó, thương hiệu quốc tế hứa hẹn mang đến hiệu quả khai thác bền vững với hệ thống đặt phòng toàn cầu, cộng đồng hội viên và kênh phân phối chuyên nghiệp giúp duy trì công suất ổn định, đem lại dòng tiền thụ động hấp dẫn mà chủ nhân không cần tự quản lý. Mặt khác, điều này đảm bảo căn hộ luôn được chăm sóc, bảo trì dù cư dân không sử dụng thường xuyên, vẹn nguyên giá trị nghỉ dưỡng hoặc dễ dàng thanh khoản khi cần thiết. Đây là ưu thế vượt trội của bộ đôi tòa tháp B6, B7 trên thị trường.

Ra mắt Blanca B6, B7: Căn hộ vận hành bởi thương hiệu quốc tế tại Vũng Tàu - Ảnh 1.

Blanca B6, B7 dự kiến được vận hành bởi thương hiệu quốc tế, hứa hẹn mang đến hiệu quả khai thác vượt trội

Giống như tên gọi Blanca, nghĩa là "trắng" trong tiếng Latin, các tòa tháp Blanca B6, B7 khoác lên mình sắc trắng tinh khôi cùng những đường cong mềm mại gợi hình ảnh cánh buồm Pháp cập bến Vũng Tàu nhiều thế kỷ trước. Thiết kế do Aedas đảm nhiệm, kết hợp tinh thần duy mỹ của Sun Group, làm nên một tạo tác kiến trúc vừa hiện đại, vừa đậm câu chuyện giao thoa văn hóa Đông – Tây.

"Những cánh buồm" mang tên B6, B7 được đặt ở vị trí hiếm có trên mặt biển, mang đến tầm nhìn "song hải", đón trọn hai phía đại dương hiếm hoi tại Vũng Tàu. Từ căn hộ, cư dân có thể ngắm bình minh biển Bãi Sau, nơi ánh ban mai chạm khẽ từng ô cửa hay khép lại ngày trong ánh hoàng hôn bao phủ sân golf xanh mướt và Mũi Nghinh Phong. Không chỉ là đặc ân về cảnh quan, tầm nhìn đa hướng còn là yếu tố bảo chứng giá trị bất động sản, bởi theo xu hướng toàn cầu, căn hộ sở hữu view biển luôn nằm trong nhóm tài sản khan hiếm và tăng giá bền vững.

Ra mắt Blanca B6, B7: Căn hộ vận hành bởi thương hiệu quốc tế tại Vũng Tàu - Ảnh 2.

Blanca B6, B7 do Aedas thiết kế, sở hữu kiến trúc giao thoa Đông Tây và tầm nhìn song hải hiếm có

Cư dân của 2 tòa tháp được trải nghiệm hệ thống tiện ích sang trọng thuộc phân khu cao tầng và tháp khách sạn quốc tế, bao gồm không gian Café kết hợp vườn trên cao, hồ bơi vô cực, nhà hàng rooftop, skybar.... Dưới chân các tòa tháp là shop khối đế sôi động, làm giàu thêm trải nghiệm cho cư dân và du khách. Chỉ một bước chân là chạm tới công viên nước Sun World 15ha với 20 trò chơi và khu F&B, chuỗi dịch vụ da dạng từ sáng tới tối; ghé thăm dãy biệt thự thương mại Casa Grand Villa sầm uất, tận hưởng bãi biển riêng dài gần 1km, trung tâm thương mại mặt biển lớn bậc nhất Việt Nam, cùng chuỗi tiện ích văn hóa, giải trí, mua sắm tầm cỡ quốc tế. Mỗi ngày sống tại đây là một chuỗi trải nghiệm phong phú, từ nhịp sống sôi động đến những khoảng lặng riêng tư, hòa mình cùng thiên nhiên.

Ra mắt Blanca B6, B7: Căn hộ vận hành bởi thương hiệu quốc tế tại Vũng Tàu - Ảnh 3.

Cư dân Blanca B6, B7 hưởng trọn hệ tiện ích đẳng cấp, nổi bật với công viên nước Sun World 15ha

Các căn hộ Blanca được bàn giao hoàn thiện nội thất theo tiêu chuẩn quốc tế, do Ong&Ong – thương hiệu thiết kế danh tiếng Singapore chấp bút (không bao gồm đồ điện tử, riêng Duplex bàn giao thô), bao gồm 2 concept độc đáo là "Rẽ sóng" và "Lưới đầy". Căn hộ studio – "Rẽ sóng" chọn màu xanh biển cả hòa cùng chất gốm, vải dệt và các họa tiết địa phương tạo nên một không gian mang hơi thở bản địa, vừa thanh lịch vừa phóng khoáng. Căn hộ 1 và 2 phòng ngủ theo concept "lưới đầy" với gam màu nhẹ nhàng như vàng cát, xanh ngọc mang lại cảm giác an yên.

Bên cạnh kiến trúc và nội thất, chủ đầu tư đặt ra tiêu chuẩn khắt khe cho công tác vận hành. Hệ thống kiểm soát an ninh QR Code, khóa thông minh kết nối wifi, bảo đảm cuộc sống an toàn, tiện nghi và thuận lợi cho việc khai thác lưu trú.

Ra mắt Blanca B6, B7: Căn hộ vận hành bởi thương hiệu quốc tế tại Vũng Tàu - Ảnh 4.

Căn hộ Blanca được bàn giao full nội thất theo tiêu chuẩn quốc tế, thiết kế bởi Ong&Ong (Singapore)

Sự xuất hiện của Blanca B6, B7 là lời khẳng định vị thế tiên phong của Sun Group trong việc mang đến cho Vũng Tàu chuẩn mực sống mới: sang trọng, tiện nghi, hướng đến đẳng cấp quốc tế. Giữa trung tâm Bãi Sau sôi động, hai tòa tháp trắng vươn cao như những cánh buồm kiêu hãnh, hội tụ tinh hoa kiến trúc, giá trị thiên nhiên và hệ sinh thái nghỉ dưỡng – giải trí hàng đầu miền Nam, góp sức đưa Vũng Tàu bước vào một kỷ nguyên mới thịnh vượng.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
bất động sản

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nóng: Vingroup khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân xuyên tạc, thông tin sai sự thật về Tập đoàn, bịa đặt về Chủ tịch Phạm Nhật Vượng

Nóng: Vingroup khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân xuyên tạc, thông tin sai sự thật về Tập đoàn, bịa đặt về Chủ tịch Phạm Nhật Vượng Nổi bật

Một xã tại Bắc Ninh chuẩn bị thu hồi đất hơn 2.600 hộ dân để làm khu đô thị rộng 300 ha, trị giá lên đến 20.000 tỷ đồng

Một xã tại Bắc Ninh chuẩn bị thu hồi đất hơn 2.600 hộ dân để làm khu đô thị rộng 300 ha, trị giá lên đến 20.000 tỷ đồng Nổi bật

Tầm nhìn giao hòa giữa thiên nhiên và phố thị tại Tower A - Masteri Rivera Danang

Tầm nhìn giao hòa giữa thiên nhiên và phố thị tại Tower A - Masteri Rivera Danang

13:30 , 09/09/2025
Lý do khách xem chốt ngay căn trăm m2 tại Hanoi Melody Residences

Lý do khách xem chốt ngay căn trăm m2 tại Hanoi Melody Residences

13:30 , 09/09/2025
Chủ đầu tư TNR Gold Seasons báo nợ phải trả gấp 6,4 lần vốn chủ sở hữu

Chủ đầu tư TNR Gold Seasons báo nợ phải trả gấp 6,4 lần vốn chủ sở hữu

12:33 , 09/09/2025
Một ông lớn bất động sản "rót" 7.000 tỷ đồng xây 3.000 căn hộ view mặt tiền sông Sài Gòn

Một ông lớn bất động sản "rót" 7.000 tỷ đồng xây 3.000 căn hộ view mặt tiền sông Sài Gòn

12:33 , 09/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên