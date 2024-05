Ra mắt dòng sản phẩm giúp bất động sản Hội An khởi động đón chu kỳ mới

Bất động sản Hội An đa dạng nhưng "lệch pha" nhu cầu mới

Được mệnh danh là "bảo tàng sống" về lịch sử, kiến trúc, dân cư đô thị, Hội An không chỉ mang các giá trị văn hóa độc đáo mà còn có lợi thế về môi trường tự nhiên, hệ sinh thái sông nước - biển - đảo kỳ thú như bãi biển An Bàng, rừng dừa Bẩy Mẫu, đảo Cù Lao Chàm... Là vùng đất du lịch quanh năm, mỗi mùa tại Hội An đều mang nét độc đáo níu chân du khách suốt nhiều thập kỷ qua.

Sức hút từ du lịch Hội An đã kéo theo sự phát triển mạnh mẽ thị trường bất động sản nơi đây. Theo đó, trong những năm vừa qua, các chủ đầu tư đã tập trung phát triển BĐS theo nhiều hình thái sản phẩm khác nhau, mang đến nguồn cung đa dạng cho nhà đầu tư. Nổi bật nhất là các sản phẩm được phát triển tại các Khu du lịch nghỉ dưỡng, khu đô thị sinh thái hay BĐS dân cư.

Mặc dù vậy, mỗi loại hình sản phẩm đều có những ưu nhược điểm khác nhau. Với các BĐS nằm trong khu nghỉ dưỡng có lợi thế gần biển, nhằm đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng khép kín, thuần túy mang tính riêng tư cao thường có vị trí nằm xa khu vực trung tâm, vận hành phụ thuộc nhiều vào thị trường du lịch. Sản phẩm này còn có điểm hạn chế sở hữu khi pháp lý có thời hạn thường từ 50-70 năm.

Trong khi khu Đô thị sinh thái hướng đến nhu cầu sinh sống lâu dài có lợi thế thiết kế cảnh quan hiện đại, đẹp, có pháp lý lâu dài tuy nhiên thường nằm xa khu vực dân cư, kết nối chưa thuận lợi tới các tiện ích ngoại khu chưa phù hợp để hấp dẫn người mua ở lâu dài lẫn khách lưu trú.

Với khu Đô thị điểm nổi bật thường có pháp lý rõ ràng, gần khu dân cư đông đúc, sản phẩm đã hoàn thiện nên có thể đưa vào khai thác ngay. Điểm bất lợi thường không nằm trong tổ hợp tiện ích đa năng, thuần phụ vụ để ở hoặc kết hợp lưu trú nhỏ lẻ nên khó dùng vào mục đích khai thác kinh doanh. Các đô thị nằm ở khu trung tâm, gần tiện ích thì lại có giá rất cao, người mua khó tiếp cận.

Có thể thấy, các dòng sản phẩm hiện hữu tại Hội An dù đa dạng nhưng vẫn "lệch pha" với nhu cầu thực tế, chưa đáp ứng được tính đa công năng, tối đa hóa lợi nhuận cho chủ sở hữu trong giai đoạn thị trường hiện nay.

Tuy từng là điểm sáng thu hút đầu tư, BĐS Hội An không tránh khỏi sự trầm lắng theo tình hình chung của thị trường trong 2 năm vừa qua. Các chuyên gia nhận định, sau giai đoạn khó khăn, tiến trình khôi phục của thị trường cần theo từng bước, không thể đốt cháy giai đoạn. Mỗi bước thì lại dẫn dắt từng dòng bất động sản khác nhau. Vì thế người mua, lẫn nhà đầu tư tại Hội An vẫn đang chờ đợi dòng sản phẩm "kích nổ" lại thị trường, đáp ứng trúng nhu cầu của thị trường trong chu kỳ mới.

Hoian Legacity – Sự ra mắt của sản phẩm bán nghỉ dưỡng khiến thị trường sôi động

Sự phục hồi của thị trường bất động sản đang dần rõ nét kéo theo sự xuất hiện của lớp nhà đầu tư mới. Các chuyên gia nhận định, các nhà đầu tư mới và cũ đều khắt khe và "chắc tay" hơn trong việc ra quyết định xuống tiền. Hầu hết giới đầu tư hiện nay đề cao tính an toàn hơn là lợi nhuận, vì vậy khi tìm kiếm họ đặc biệt quan tâm đến yếu tố pháp lý. Sau đó mới đến các điều kiện về vị trí, tiện ích, khả năng sử dụng thực, công năng khai thác…

Là dự án đáp ứng trọn vẹn, đầy đủ nhu cầu của thế hệ đầu tư mới với những lợi thế vàng về vị trí, quy mô, pháp lý; Hoian Legacity đang khiến giới đầu tư sôi sục. Tọa lạc tại trung tâm phường Thanh Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, Hoian Legacity là dự án quy mô với 66,24ha được quy hoạch thành các sản phẩm nhà phố thương mại, biệt thự và đất nền.

Đặc biệt, tất cả các sản phẩm đều có pháp lý sở hữu lâu dài. Hiện chủ đầu tư đang triển khai 349 sản phẩm tại phân khu 1 chủ yếu là nhà phố thương mại và đất nền biệt thự.

Hoian Legacity mảnh ghép đương đại trong lòng di sản

Hướng đến tính đa công năng, tối đa hóa khả năng khai thác và vận hành, các sản phẩm tại Hoian Legacity được nghiên cứu phát triển nhằm đáp ứng khả năng vừa ở vừa kinh doanh vừa khai thác lưu trú. Đồng thời, thừa hưởng lợi thế vượt trội từ vị trí gần khu vực dân cư sầm uất, có tổ hợp tiện ích đầy đủ sẽ là "bệ phóng" để Hoian Legacity trở thành sản phẩm dẫn dắt thị trường BĐS trong một chu kỳ mới hấp dẫn và cũng đầy cạnh tranh.

Là phiên bản sản phẩm được cải tiến vượt bậc, Hoian Legacity hứa hẹn trở thành dòng sản phẩm không chỉ hội tụ đầy đủ những điểm mạnh của các dòng sản phẩm chủ lực hiện có tại trường Hội An mà còn giải quyết hạn chế mà các dòng sản phẩm hiện tại đang gặp phải.

Đầu tiên, toàn bộ sản phẩm tại Hoian Legacity được sở hữu lâu dài giúp khách hàng loại bỏ nỗi lo về pháp lý như tại các sản phẩm nghỉ dưỡng. Tiếp theo, khác với các khu đô thị sinh thái, nhờ tọa lạc tại vị trí trung tâm dự án mang tới hệ tiện ích ngoại khu đa dạng giúp khách hàng thoải mái tận hưởng, yên tâm trải nghiệm. Và cuối cùng, Hoian Legacity mở ra cơ hội vừa sống dưỡng vừa kinh doanh tốt nhờ thiết kế đa công năng, chính sách giá ưu việt so với các khu đô thị, dân cư hiện hữu.

Sở hữu bộ lợi thế vượt trội, Hoian Legacity - Khu đô thị Thanh Hà (phân khu1) được kỳ vọng tạo động lực, giúp thị trường BĐS Hội An có sự khởi động mạnh mẽ để đón đầu chu kỳ phát triển mới của thị trường BĐS.