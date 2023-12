Ra mắt ERA Ant Plus – Thương hiệu nhượng quyền chính thức của ERA Real Estate Vietnam

Mô hình nhượng quyền thương hiệu này cho phép các đối tác kinh doanh tiềm năng có cơ hội thành lập và phát triển doanh nghiệp riêng của mình dưới thương hiệu ERA Real Estate. Với chủ trương mang đến các giải pháp BĐS toàn diện, ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao dịch vụ môi giới trên thị trường. Việc nhân bản mô hình kinh doanh này cũng nằm trong lộ trình chiến lược phát triển nhằm mở rộng thương hiệu và khẳng định uy tín, tiềm lực và vị thế của thương hiệu ERA Vietnam trong lĩnh vực môi giới bất động sản tại Việt Nam.

ERA Real Estate Vietnam ký kết nhượng quyền thương hiệu ERA Ant Plus

ERA Ant Plus trở thành đơn vị nhận nhượng quyền cung cấp dịch vụ môi giới dưới thương hiệu ERA Real Estate, đồng nghĩa với việc được quyền sử dụng thương hiệu ERA Real Estate trong các hoạt động kinh doanh liên quan đến môi giới bất động sản, cùng với mô hình kinh doanh và tiếp cận các công nghệ độc quyền, hệ thống đào tạoschuẩn mực quốc tế và danh mục dự án phân phối đa dạng. Với tiềm năng vượt trội và chiến lược phát triển rõ ràng, kết hợp với danh tiếng và thành công của thương hiệu toàn cầu, ERA Ant Plus kỳ vọng sẽ đạt được sự phát triển đáng kể và trở thành một điểm sáng xuất sắc trong ngành môi giới bất động sản tại Việt Nam.

ERA Ant Plus chính thức trở thành một thành viên của ERA Real Estate

ERA Real Estate là một trong những thương hiệu môi giới hàng đầu tại Mỹ, thuộc tập đoàn AnyWhere, sở hữu những thương hiệu cung cấp dịch vụ môi giới chất lượng và trên toàn thế giới như: Coldwell Banker, Century 21, Sotheby's, Better Homes and Garden, Corcoran Group, v.v... Tại khu vực Châu Á - T hái Bình Dương, ERA Real Estate là một trong những công ty môi giới hàng đầu, với hơn 21.900 chuyên viên tư vấn.