Ra mắt khu Little Vietnam ở Sydney

Điểm đặc sắc của nơi này là quy tụ rất nhiều quán cà phê, tiệm ăn, cửa hàng thú vị và một cộng đồng dân cư thân thiện. Ấn tượng hơn nữa, Marrickville là một "thánh địa" thu nhỏ của ẩm thực Việt Nam - từ những nhà hàng hiện đại đến các hàng quán nhỏ, bình dân hơn.

Tại đây, bạn có thể thưởng thức món phở và bánh mì đúng điệu và "ngon sững sờ" với mức giá "không bị chặt chém vô lý" - như mô tả của trang Hunter and Bligh chuyên về du lịch, ẩm thực… của Úc.

Và giờ đây, Marrickville càng đặc biệt hơn với cộng đồng người Việt ở địa phương sau buổi lễ vào chiều tối 8-12 (giờ địa phương) vừa qua - đánh dấu sự kiện Hội đồng Inner West công bố tên gọi "Little Vietnam" (tạm dịch: Việt Nam nhỏ) cho khu vực có nhiều người gốc Việt sinh sống nhất.

Chạy dọc đường Illawarra (từ đường Marrickville kéo dài đến đường Warren), "Little Vietnam" chính là sự ghi nhận đối với tính chất đa dạng văn hóa, đánh dấu bản sắc dân tộc Việt, đồng thời là cách Hội đồng Inner West ghi nhận những đóng góp đáng kể của cộng đồng người Việt cho sự phát triển tại khu vực trong nhiều năm qua.

Cửa hàng bánh mì nổi tiếng Marrickville Pork Roll ở khu Marrickville. Ảnh: INSTAGRAM

Thông tin này nhận được sự hoan nghênh của cộng đồng người Việt sinh sống tại khu Marickville nói riêng và người Việt sống tại Úc nói chung, thể hiện ở nhiều bình luận hưởng ứng trên các trang mạng xã hội Facebook và Twitter của Hội đồng Inner West.

Theo chia sẻ của cơ quan này trên trang web chính thức, Marrickville là "một trong 3 khu dân cư lớn của cộng đồng người Việt ở Sydney, có ảnh hưởng quan trọng đến đời sống hằng ngày cũng như bản sắc địa phương và chia sẻ văn hóa lẫn ẩm thực cho cộng đồng rộng lớn hơn".

Một số nghiên cứu tại Úc cho biết khoảng năm 1986, người gốc Việt đã trở thành nhóm dân không nói tiếng Anh lớn thứ 2 ở Marrickville, chỉ sau người gốc Hy Lạp.

Ý tưởng đặt tên "Little Vietnam" được Hội đồng Inner West khảo sát cư dân gốc Việt tại Marrickville trong tháng 4 và 5-2021. Kết quả, 65% người được hỏi ủng hộ tên gọi "Little Vietnam".

Tháng 7-2021, Hội đồng Inner West thông qua tên gọi này và đệ trình lên Ủy ban Đặc trách tên địa lý của bang New South Wales. Đầu tháng 4-2022, "Little Vietnam" được phê duyệt và trở thành tên gọi chính thức.