Ra mắt Subaru Forester 2025: Gây tranh cãi vì thiết kế na ná Explorer, đã nhiều 'option' để đấu CX-5 và Tucson

Không nhiều mẫu xe có thể ra mắt thị trường toàn cầu mà có thể gây tranh cãi lớn trong bối cảnh làng xe thế giới đang bão hòa như hiện nay. Subaru Forester 2025 vừa ra mắt tại triển lãm Los Angeles 2023 vào ngày 16/11 là một cái tên hiếm hoi thuộc diện này.

Nguyên nhân gây tranh cãi của xe cũng không phải là thứ gì đó thường gặp, đó là... đụng hàng với một dòng SUV cũng cực kỳ hot khác là Ford Explorer.



Subaru Forester đời mới, từ lúc rò rỉ thiết kế vào đầu tháng 11, đã là tâm điểm tranh cãi của cộng đồng fan Subaru. Ảnh: Carscoops.

Ở thế hệ mới nhất, Subaru Forester loại bỏ thiết kế giống BMW X1 cũ thể hiện qua các đường cong rõ ràng và mũi thấp. Thay vào đó, xe chọn cho mình phong cách khối hộp nam tính và hiện đại hơn. Vấn đề gây tranh cãi trên Subaru Forester 2025 tới từ thiết kế đầu và hông xe. Phần hông xe gây liên tưởng nhẹ tới Toyota RAV4 với gờ nhỏ tại cột D cùng vòm bánh vuông.

Trong khi đó, đầu xe lại có nét tương đồng rất lớn với Ford Explorer với sự xuất hiện của tản nhiệt mới kết hợp cặp đèn pha dạng đôi cánh đặt ngay cạnh. Đây là giao diện không thể nhầm lẫn của Ford Explorer, rõ nhất là trên bản đời 5 bán trong giai đoạn 2010-2019.

Thiết kế xe "vô tình" giống Ford Explorer đời trước khá rõ rệt tại đầu xe. Ảnh: Subaru/Car and Driver.

Chuyển hướng vào cabin, khu vực này, ít nhất, hoàn toàn là cá tính của thương hiệu Nhật Bản. Cách tiếp cận nội thất được cải tiến từ bản cũ với màn dọc cỡ lớn (kích thước từ 7 tới 11,6 inch tùy cấu hình) đặt tại trung tâm táp lô, bên cạnh là hốc gió điều hòa cũng dạng dọc. Apple CarPlay/Android Auto không dây mặc định được hỗ trợ trên mọi phiên bản.

Nội thất xe đặc trưng của Subaru với màn hình và hốc gió điều hòa tại trung tâm táp lô đều có giao diện dọc. Ảnh: Subaru.

Phía trước người lái, một cặp đồng hồ truyền thống được giữ lại thay vì nhường đất diễn cho bảng đồng hồ kỹ thuật số 100%. Tuy vậy, tại cụm điều khiển trung tâm, núm xoay chỉnh điều hòa đã biến mất. Xe chỉ giữ lại hệ thống điều khiển nhiệt độ và âm lượng vật lý tại viền màn hình. Khoang hành lý trên đời mới nay có thể tích lớn nhất lịch sử xe (838,2 lít), tăng lên 2.106,8 lít khi gập ghế sau.

Do giữ lại bộ khung kỹ thuật của thế hệ cũ, Subaru Forester 2025 không có đột phá về mảng truyền động so với trước đây. Động cơ 2.5L boxer vẫn kết hợp với dẫn động 2 cầu quen thuộc nhưng công suất không hiểu vì lý do gì giảm 2 đơn vị (tổng 180 mã lực). Ngược lại, mô-men xoắn tăng từng đó đơn vị từ 239 lên 241Nm. Dự kiến vào cuối 2024 hoặc 2025, một bản hybrid sẽ được bổ sung cho Subaru Forester.



Hệ truyền động trên Subaru Forester mới sẽ chỉ có cải tiến rõ rệt trên bản hybrid dự kiến ra mắt vào khoảng cuối 2024. Ảnh: Subaru.

Khung gầm Subaru Forester 2025 được tinh chỉnh cứng vững hơn 10% so với cũ. Hệ thống trợ lực lái điện tử mượn từ sedan thể thao WRX hứa hẹn giúp trải nghiệm sau tay lái của người dùng ấn tượng hơn.

Một số trang bị mới xuất hiện trên Subaru Forester 2025 bao gồm cửa sổ trời toàn cảnh, cửa hậu đá mở chỉnh điện và hệ thống hỗ trợ người lái EyeSight nay có tầm quan sát rộng hơn cùng khả năng nhận diện người đi đường nhanh, chính xác hơn.

Tạm thời Subaru Forester 2025 chưa có giá bán nhưng giá khởi điểm xe dự kiến không thấp hơn mức 28.390 USD, tương đương 690 triệu đồng, của bản cũ.

Một số hình ảnh khác của Subaru Forester 2025: