Ra quyết định khởi tố Lý Minh Chiến SN 2006

Do không có phương tiện đi lại, Lý Minh Chiến (sinh năm 2006, tạm trú phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long) nảy sinh ý định cướp giật xe mô tô của người khác để làm phương tiện đi lại.

Ngày 23/7/2026, Chiến phát hiện tài khoản mạng xã hội của anh N.T.T (sinh năm 2004, cư trú xã Thành Thới, tỉnh Vĩnh Long) đăng bán xe mô tô. Chiến sử dụng tài khoản giả nhắn tin cho anh T để hỏi mua xe, thỏa thuận giá và hẹn ngày 25/7 gặp nhau tại khu vực ấp Thành Long, xã Thành Thới, tỉnh Vĩnh Long để xem xe.

Khoảng 7h30, ngày 25/7, Chiến đi xe ôm từ phường Nguyệt Hóa đến địa điểm đã hẹn. Tại đây, đối tượng xem xe, yêu cầu anh T cung cấp giấy chứng nhận đăng ký xe để kiểm tra và đề nghị được chạy thử xe. Sau khi được đồng ý, Chiến điều khiển xe chở anh T ngồi phía sau để chạy thử như đã thỏa thuận.

Trong quá trình chạy xe, Chiến cố tình dùng thủ đoạn làm rơi chiếc bóp xuống đường, rồi điều khiển xe chạy chậm lại và đồng thời yêu cầu anh T xuống xe nhặt giúp. Khi anh T vừa bước xuống xe, Chiến nhanh chóng tăng ga bỏ chạy.

Sau khi tiếp nhận thông tin, xác minh và thu thập các tài liệu, chứng cứ có liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lý Minh Chiến để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lý Minh Chiến

Qua vụ việc trên cho thấy, việc mua bán tài sản thông qua mạng xã hội ngày càng phổ biến nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ bị các đối tượng xấu lợi dụng để thực hiện hành vi phạm tội. Thủ đoạn của đối tượng không quá phức tạp nhưng được tính toán từ trước: từ việc tạo tài khoản giả, tiếp cận người bán, tạo lòng tin, lựa chọn địa điểm gặp mặt cho đến việc dựng tình huống để làm người bán mất cảnh giác, chiếm đoạt tài sản và nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Công an xã Thành Thới, tỉnh Vĩnh Long khuyến cáo người dân khi đăng bán xe mô tô, ô tô hoặc các tài sản có giá trị trên mạng xã hội cần nâng cao cảnh giác. Khi có người liên hệ hỏi mua, cần chủ động xác minh thông tin người mua, không nên cung cấp quá nhiều thông tin cá nhân, giấy tờ liên quan đến tài sản cho người không rõ nhân thân, lai lịch.

Đặc biệt, khi giao dịch trực tiếp, người bán không nên lựa chọn địa điểm vắng vẻ, ít người qua lại; nên gặp tại nơi công cộng, có đông người hoặc địa điểm có camera giám sát. Khi cho khách chạy thử phương tiện, cần có biện pháp bảo đảm an toàn, không để người mua điều khiển phương tiện một mình trong khi người bán không có khả năng kiểm soát. Đối với các phương tiện có giá trị, việc giao dịch cần được thực hiện thận trọng, kiểm tra đầy đủ giấy tờ và xác minh rõ danh tính người mua.

Công an xã Thành Thới đề nghị người dân không chủ quan, mất cảnh giác khi mua bán tài sản trên không gian mạng; tuyệt đối không vì tâm lý muốn bán nhanh, mua rẻ mà bỏ qua các bước kiểm tra, xác minh cần thiết. Khi phát hiện hoặc nghi ngờ hành vi có dấu hiệu phạm tội, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xử lý theo quy định.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Vĩnh Long