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Ra quyết định khởi tố Phó Giám đốc nhà máy Nguyễn Hoàng Trọng Nhân

| | Xã hội

Công an tỉnh Tây Ninh khởi tố Phó Giám đốc Nhà máy bê tông Nguyễn Hoàng Trọng Nhân về hành vi Gây ô nhiễm môi trường.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết, vừa ra tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoàng Trọng Nhân, Phó Giám đốc của một nhà máy sản xuất bê tông trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, để điều tra về tội "Gây ô nhiễm môi trường" quy định tại khoản 2, Điều 235 - Bộ luật Hình sự.

Trước đó qua công tác nghiệp vụ, ngày 19/3/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Tây Ninh chủ trì, phối hợp Công an xã Lương Hòa phát hiện bắt quả tang các đối tượng đang có hành vi sử dụng xe ô tô tải đổ trái phép hơn 11 tấn bê tông thải ra từ hoạt động sản xuất tại thửa đất trống thuộc ấp 10, xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh.

Quá trình điều tra, xác minh, xác định số bê tông thải trên được lấy từ một nhà máy sản xuất bê tông trên địa bàn xã Bình Đức, tỉnh Tây Ninh nhằm mục đích bán lại cho người dân có nhu cầu cần san lấp mặt bằng để thu lợi bất chính.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục phát hiện thêm hai khu vực được các đối tượng chôn lấp, đổ thải trái phép với thủ đoạn tương tự trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Kết quả đo đạc, xác định tổng khối lượng bê tông thải được các đối tượng đổ thải, chôn lấp trái phép trên 400 tấn.

Hành vi phạm tội của các đối tượng gây nguy cơ ô nhiễm môi trường đất, nước nghiêm trọng, trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe con người và sự phát triển bền vững; các đối tượng lợi dụng "vỏ bọc doanh nghiệp" để hoạt động phạm tội với phương thức, thủ đoạn khép kín, thu lợi bất chính số tiền rất lớn.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đang điều tra mở rộng, làm rõ hành vi của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm minh trước pháp luật

Theo Chi Chi

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