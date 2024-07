Rà soát các gói thầu của Tập đoàn Thuận An và Tập đoàn Phúc Sơn ở Thanh Hóa

Ngày 15-7, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có chỉ đạo yêu cầu các đơn vị rà soát, báo cáo các dự án, gói thầu liên quan Tập đoàn Phúc Sơn, Tập đoàn Thuận An và các công ty có liên quan trên địa bàn tỉnh Theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy.



Các bị can liên quan tới vụ án của Tập đoàn Thuận An

Trong văn bản chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, thị xã, TP; giám đốc các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp tỉnh khẩn trương tiến hành rà soát, kiểm tra các dự án, gói thầu do 2 tập đoàn trên và các công ty có liên quan thực hiện trong phạm vi quản lý của ngành, đơn vị.

Các đơn vị chủ động xem xét, xử lý đối với các hành vi sai phạm (nếu có) của tổ chức, cá nhân có liên quan đến các dự án, gói thầu do Tập đoàn Phúc Sơn, Tập đoàn Thuận An và các công ty có liên quan thực hiện tại địa phương.

Giao sở Tài chính chủ trì, tổng hợp, tham mưu nội dung báo cáo Thường trực Tỉnh ủy trước ngày 18-7.

Trước đó, ngày 16-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức có liên quan; đồng thời ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với 6 bị can, trong đó có bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Đối với Tập đoàn Phúc Sơn, cuối tháng 2-2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại tập đoàn này do Nguyễn Văn Hậu (còn gọi là Hậu "pháo") làm chủ tịch HĐQT.