Rạch Vẹm (Phú Quốc) đâu chỉ có sao biển, đừng quên khám phá loạt hoạt động thú vị này!

Nằm ở tít ngoài xa đảo Phú Quốc, nhưng thiên nhiên của Rạch Vẹm vẫn đủ sức khiến du khách phải ghé thăm nơi đây ít nhất một lần trong chuyến du lịch đảo ngọc. Vẻ đẹp hoang sơ, yên bình của một làng chài ven biển, nơi người dân sinh sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt thủy hải sản. Nằm giữa hàng dừa bao là cùng khu rừng rộng lớn cùng những nhà bè nho nhỏ, mang đến cho du khách một cảm giác đậm chất miền quê bình dị mà giản đơn.

Được mệnh danh là vương quốc sao biển, nên hầu hết những khách đổ về Rạch Vẹm, Gành Dầu chỉ để tận mắt chứng kiến loài sinh vật dễ thương này. Nước biển trong xanh của làng chài sẽ soi rõ những chú sao biển đang nằm dưới cát. Nhưng trong thời gian gần đây, nhiều du khách nhận thấy Rạch Vẹm còn có một sức hút khác thôi thúc họ đến không phải chỉ có sao biển. Có thể là nước biển trong vắt màu xanh lơ, bãi cát trắng mịn, những chiếc cầu gỗ hướng ra biển hay hàng loạt các hoạt động siêu thú vị khác mà du khách không thể bỏ lỡ.

Chèo SUP, Kayak trên biển

Bộ môn chèo SUP hay Kayak mỗi khi đi biển đang được nhiều du khách yêu thích hiện nay. Thế nên vùng biển nào có sóng vỗ rì rào nhẹ nhàng như Rạch Vẹm đều có thể mang SUP, Kayak ra để vui chơi lẫn chụp ảnh. Không những thế, làng chài Rạch Vẹm và quần đảo An Thới là một trong hai nơi thích hợp để chơi bộ môn này tại Phú Quốc. Đây đều là những nơi sở hữu đường bờ biển dài và đẹp, rất thích hợp để chèo SUP chiêm ngưỡng cảnh quan tuyệt đẹp xung quanh đảo. Những tấm ván, chiếc thuyền có màu sắc bắt mắt nổi bật trên nước biển xanh mát khiến du khách không thể bỏ qua màn chụp hình.

Du khách thỏa sức chèo SUP hay Kayak tại Rạch Vẹm (Ảnh: swuzz22, vuducdam163, chinguyenhuynhlan, raahul_patel, ocmedi)

Ra cầu gỗ, xích đu chụp hình "sống ảo"

Ở đây, nhiều người dân sống trong nhà bè dựng bằng cọc trên biển nên sẽ được nối với đất liền bằng chiếc cầu gỗ đơn sơ. Vậy mà những chiếc cầu gỗ này lại khiến nhiều bạn trẻ thích thú và trở thành nơi "sống ảo" xịn sò không kém gì chụp ảnh với sao biển. Đứng trên cầu gỗ, ngồi xích đu cạnh cầu hoặc đi sâu vào nhà bè, bạn sẽ được hòa mình vào thiên nhiên và tận hưởng khung cảnh tuyệt vời, ngắm nhìn bầu trời trong xanh, nước biển trong vắt cùng đàn cá bơi lội bên dưới. Chiếc cầu gỗ này cũng là một trong những thứ đặc trưng của vùng biển phía Bắc.

Cầu gỗ nổi là một trong địa điểm cực nổi tiếng tại Rạch Vẹm, Phú Quốc (Ảnh: queenniehouse, mianh.tr, lilo_lavender, hoangminh.dg)

Dã ngoại bên bãi biển

Nổi tiếng với bãi cát trắng mịn nên nơi đây vô cùng thích hợp cho việc trải một chiếc khăn xinh xắn và bày biện một chút để dã ngoại. Mặc dù chỉ số du khách lên đồ để dã ngoại ngoài biển khơi nhưng Rạch Vẹm là một địa điểm xứng đáng để bạn có một chuyến "pinic" hoàn hảo. Đó là còn là công cụ để các bạn trẻ có thể "sống ảo" thỏa thích quanh chỗ dã ngoại mà mình chuẩn bị. Nhiều vị khách còn mang cả lều đến làng chài xinh đẹp này để cho mình một chỗ cắm trại qua đêm, thỏa thích ngắm sao trời và nghe tiếng sóng biển thanh bình.

Dã ngoại trên biển cũng là một lựa chọn hợp lý tại Rạch Vẹm (Ảnh: ngan.thbn, hienthao.83, b.u.7.9.5.9)

Chụp ảnh cùng thiên nhiên hoang sơ

Ít ai biết rằng, cánh rừng tại làng chài yên bình này cũng là một "phông nền" chụp ảnh cực lung linh. Vì khu rừng này chưa vẫn chưa bị con người tác động đến nên chỉ cần đứng vào một góc là có ngay bức ảnh trăm tim. Những cành cây nghiêng mình về phía biển được nhiều bạn trẻ thích thú và tận dụng nó để cho ra đời nhiều khung hình siêu lãng mạn. Không thể bỏ qua đặc sản của Phú Quốc là hoàng hôn, và làng chài Rạch Vẹm trùng hợp là địa điểm "săn mặt trời" thơ mộng. Thế nên nhiều du khách cũng tranh thủ khoảnh khắc mặt trời "chìm dần" xuống biển khơi để "sống ảo".