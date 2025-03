Rầm rộ kick off, mở bán dự án, Vinhomes, Masterise Homes, Nam Long, Novaland, Phát Đạt... “khơi mào” cho chu kì mới của thị trường địa ốc phía Nam

Sau khoảng thời gian lép vế hơn thị trường Hà Nội do nguồn cung suy yếu, đến nay, bất động sản phía Nam dần trở lại với hoạt động "khơi mào" dự án của một số ông lớn trong ngành. Hoạt động kick off, kí kết đại lý, mở bán dự án, mở rộng quỹ đất....rầm rộ diễn ra từ cuối quý 1/2025 đến đầu quý 2/2025 khiến sắc màu bức tranh bất động sản phía Nam thay đổi. Dù nguồn cung nhà ở phía Nam đang có dấu hiệu cải thiện song vẫn rất hạn chế so với thời điểm trước năm 2019.

Mới đây, Masterise Homes đã kick off phân khu villa vườn Sola thuộc KĐT The Global City ra thị trường khu Đông Tp.HCM. Dự án gây chú ý khi có khoảng vài trăm căn villa liền kề sông tung ra thị trường trong bối cảnh BĐS thấp tầng tại Tp.HCM khan hiếm nguồn suốt nhiều năm qua, mặt bằng giá đã cao.

Tương tự, theo thông tin từ Tập đoàn Đất Xanh Group, trong quý 2/2025, doanh nghiệp sẽ ra mắt dự án Gem Sky World tại Tp.Thủ Đức (Tp.HCM) sau 3 năm bất động. Dự án với hơn 3.000 căn hộ chung cư, dự kiến mặt bằng giá khá cao.

Cũng tại Tp.Thủ Đức, Tập đoàn Vạn Phúc trở lại bán các sản phẩm nhà phố, biệt thự tại KĐT Van Phuc City sau thời gian gián đoạn. Đồng thời, dự kiến quý 3/2025, doanh nghiệp này sẽ ra mắt sản phẩm chung cư cao cấp trong KĐT này.

Ngay đầu năm, doanh nghiệp địa ốc phía Nam đã rầm rộ kick off, kí kết đại lý, mở bán dự án....đón chu kì mới của thị trường địa ốc.

Sau hơn 3 năm vắng bóng dự án trên thị trường, đầu năm 2025, Tập đoàn Novaland trở lại với dự án "khơi mào" là Sunrise Riverside tại huyện Nhà Bè (Tp.HCM), gồm hơn 2.200 căn hộ chung cư, đồng thời có kế hoạch triển khai bán hàng trở lại với dự án Aqua City tại Đồng Nai, hoàn thiện thủ tục pháp lý cho dự án chung cư cao cấp tại Tp.Thủ Đức.

Sau thời gian "ngủ đông" Tập đoàn Hưng Thịnh cũng nóng lòng trở lại bằng việc tập trung hoàn thiện pháp lý với một số dự án còn dang dở tại Bình Dương, Đồng Nai, Bình Định.

Trong khi đó, tại thị trường lân cận Tp.HCM hoạt động kick off, kí kết đại lý, mở bán dự án...diễn ra sôi nổi trong 2 tháng đầu năm. Mới đây nhất, Tập đoàn Nam Long đã kí kết với 17 đại lý F1, chính thức khởi động giai đoạn triển khai mới dự án Waterpoint (Bến Lức, Long An) ra thị trường khu Tây Tp.HCM, sẵn sàng đón vận hội mới của bất động sản phía Tây Tp.HCM. Các đại lý chiến lược trong lần ký kết này gồm: Sàn Nam Long, ACE Land, T&L, Titan Invest, Đông Tây, Savills, An Phú Hải, Cen HCM, Homie 9, Eastern Homes, Broland Miền Tây, True Value, Keyone, Đất Xanh, Đất Xanh Miền Bắc, Purple Home, Khải Minh Land.

Thông qua lễ ký kết, chủ đầu tư cùng hệ thống đại lý thể hiện quyết tâm cao độ, hợp tác mạnh mẽ để khai thác tốt nhất những cơ hội từ "vận hội mới" của thị trường bất động sản nói chung và khu vực phía Tây TP.HCM nói riêng. Bên cạnh đó, Nam Long cũng đã công bố loạt chính sách bán hàng đặc biệt dành cho khách hàng và hệ thống đại lý phân phối dự án Waterpoint.

Nam Long vốn là doanh nghiệp luôn giữ "phong độ" vững về dự án trong suốt nhiều năm qua, ngay cả khi thị trường bất động gặp biến động. Trong năm 2025, doanh nghiệp tiếp tục phát triển các KĐT hiện hữu như Waterpoint 355ha (Long An), Izumi City 170ha (Đồng Nai), Nam Long II Central Lake 43,8ha (Cần Thơ). Bên cạnh đó, các dự án mới như Paragon Đại Phước (Đồng Nai) và các sản phẩm đầu tiên tại Hải Phòng cũng có kế hoạch mở bán.

Sau nhiều năm ở ẩn, đầu năm 2025, Tập đoàn An Gia cũng rầm rộ trở lại với hoạt động kí kết đại lý, kick off dự án The Gió Riverside tại Bình Dương.

Cùng khu vực, liên doanh Nhật Cosmos Initia, TT Capital và Koterasu Group) không lỡ cơ hội khi tăng tốc giai đoạn 3 dự án TT AVIO (Tp.Dĩ An, Bình Dương) ra thị trường.

Phú Đông Group cũng nhanh tay đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của Phú Đông SkyOne tại Tp.Dĩ An (Bình Dương). Mỗi căn hộ tại đây có mức giá từ 32 triệu đồng/m2.

Tại Long An, Trần Anh Group cũng tổ chức giới thiệu giai đoạn 3 dự án Phúc An City với các sản phẩm nhà phố liên kế.

Đáng nói, một số ông lớn trong ngành như Vinhomes, Ecopark, BIM Group, Coteccons.... liên tục tiến về thị trường tỉnh lân cận Tp.HCM để phát triển dự án quy mô lớn. Động thái động thổ hay đền bù dự án quy mô hàng 1.000ha tại Long An ngay đầu năm 2025 thể hiện tâm thế sẵn sàng vào nhịp của các ông lớn trong chu kì tăng trưởng mới.

Sự kì vọng tăng trưởng của thị trường bất động sản năm 2025 có cơ sở khi nhiều động lực thúc đẩy thị trường đang hiện diện rõ nét. Nguồn: DXS - FERI

Chia sẻ mới đây, đại diện DXS-FERI cho hay, sự trở lại của hàng loạt chủ đầu tư lớn như Vinhomes, Novaland, Nam Long, Đất Xanh, Phát Đạt, Sun Group, Gamuda Land ...với nhiều kế hoạch đột phá nhằm tái khẳng định vị thế dẫn đầu, đặc biệt là tại khu vực phía Nam. Các doanh nghiệp đã tính toán được điểm rơi của thị trường địa ốc. Với bối cảnh lãi suất giảm, tăng cường đầu tư công, chính sách pháp lý cải thiện, tâm lý người mua hồ hởi... đang và sẽ tác động tích cực đến thanh khoản thị trường.

Trong đó, Chính phủ tiếp tục tập trung tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho dự án bất động sản, nguồn vốn đầu tư vào bất động sản được kì vọng tiếp tục tăng; các chủ đầu tư tập trung chuẩn bị nguồn sản phẩm và đẩy mạnh công tác kinh doanh; đơn vị môi giới tăng tốc chuẩn bị nguồn lực cho chu kì mới. Đơn vị này ví von các chủ thể tham gia thị trường bất động sản hiện nay đang đứng trước "ánh bình minh". Sự nỗ lực của các bên đang tạo tâm thế vững để thị trường địa ốc bước qua giai đoạn khó khăn, tiến đến cột mốc phát triển lành mạnh.