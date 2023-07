Rầm rộ tin rao bán bất động sản giảm giá nhưng vì sao nhà đầu tư khó tìm được "cắt lỗ" thực sự?

Theo báo cáo tâm lý người tiêu dùng mới nhất của Batdongsan, phần đông người muốn mua bất động sản trong vòng một năm tới chỉ sẵn sàng xuống tiền nếu bất động sản giảm giá sâu, đa số kỳ vọng mức giảm 20%.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, chỉ có 12% trong số 1.000 đáp viên muốn bán bất động sản trong một năm tới. Trong đó, lý do phổ biến nhất cũng là để tái cơ cấu danh mục đầu tư (chiếm 49%), hoặc do đã có kế hoạch mới, không có nhu cầu sử dụng bất động sản này nữa (chiếm 23%). Chỉ 22% số người bán thực sự "kẹt tiền".

Chính vì nhóm người bán cần thoát hàng do khó khăn tài chính không cao nên không nhiều người bán thực sự "cắt lỗ", 80% người bán vẫn kỳ vọng có lãi.

Và trong nhóm người chấp nhận bán thấp hơn giá mua vào, đa số cũng chỉ muốn cắt lỗ dưới 20%. Nếu không bán được, 44% người bán chọn ngưng giao dịch, không để giảm giá sâu hơn mà chuyển tài sản sang cho thuê kiếm dòng tiền.

Tại một sự kiện diễn ra mới đây, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó tổng giám đốc Batdongsan cho rằng những thông tin về bán giảm giá, cắt lỗ xuất hiện nhiều trên thị trường đã tạo ra tâm lý kỳ vọng giá sẽ tiếp tục giảm sâu ở nhà đầu tư.

Đơn vị này cũng cho biết 1 ngày trung bình bất động sản có 35.000 tin rao bán, 1 tháng có 1 triệu tin, 1 năm có hơn 12 triệu tin rao. Số lượng rao tin rất lớn và khi lấy tin rao có cụm từ "cắt lỗ" chiếm chưa đến 5%. Số lượng bất động sản cần "cắt lỗ" chỉ diễn ra trong quý 3 và 4/2022.

Ông Quốc Anh cũng cho rằng, từ khóa “cắt lỗ” trên các tin rao bán bất động sản trên toàn quốc đang có dấu hiệu giảm dần kể từ quý 1/2023 đến hiện tại. So với quý 1/2023, từ khóa cắt lỗ căn hộ, đất nền, biệt thự giảm từ 20-30%. Nhà riêng và nhà phố gần như không có nhiều sản phẩm bán cắt lỗ, loại hình này duy trì giá bán ổn định theo hướng đi ngang, thậm chí tăng nhẹ.

Chia sẻ thêm về bất động sản "cắt lỗ" dưới góc độ một nhà đầu tư, ông Diệp Đình Chung, đại diện Tập đoàn Nam Long đánh giá, một bất động sản "cắt lỗ" đúng nghĩa là một bất động sản có tất cả các yếu tố khác được đảm bảo, chỉ duy nhất giá đi xuống.

"Nếu mua được một bất động sản có giá rất rẻ, trong một dự án mà tỷ lệ thanh lý lớn hơn tỷ lệ bán hàng ở thời điểm hiện tại thì đó không phải là một bất động sản tốt để mua. Vì vậy, khi dùng từ cắt lỗ, phải xem là lỗ so với hợp đồng mua bán, so với chi phí đầu tư ở thời điểm hiện tại, hay cắt lỗ là so với thời điểm rao bán trước đó", ông Chung nêu quan điểm.

Ông Chung chia sẻ bản thân cũng bị ảnh hưởng tâm lý bởi các thông tin có sử dụng cụm từ "cắt lỗ", "giảm giá" thời gian qua. Vì vậy, ông hy vọng các môi giới và nhà đầu tư cẩn trọng hơn khi nhắc đến những cụm từ này, để tránh làm mất niềm tin của thị trường.