Rạng Đông (RAL) lãi ròng gần 110 tỷ đồng, EPS đạt 9.109 đồng trong quý 1/2021

CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (MCK: RAL) công bố BCTC quý 1/2021 doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ.



Theo đó, doanh thu thuần tăng 38% so với cùng kỳ năm trước lên mức trên 1.532 tỷ đồng, cùng với giá vốn hàng bán đạt 1.076 tỷ đồng tương đương mức tăng mạnh 42,9%. Do đó, lợi nhuận gộp đạt 455 tỷ đồng, tăng 28,8% so với quý 1/2020.

Trong quý 1/2021, đáng chú ý là chi phí tài chính đã giảm 38%, phần lớn có nguyên nhân đến từ việc chi phí lãi vay giảm hơn 5,6 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí bán hàng và chi phí QLDN lần lượt tăng thêm 23,8% và 37,2% nhưng nhờ lãi gộp tăng trưởng nên LNST vẫn tăng 45,9% so với cùng kỳ lên gần 110 tỷ đồng. Đây là kỳ thứ 2 liên tiếp lãi sau thuế của RAL đạt trên 100 tỷ đồng.

Hết 31/3/2021, Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) của RAL đạt 9.108,71 đồng, tiếp tục nằm trong top các doanh nghiệp có EPS cao nhất tính đến thời điểm này. Trước đó, RAL dẫn đầu về chỉ số EPS trên sàn chứng khoán năm 2020 với mức 29.224 đồng.

Bóng đèn Rạng Đông đã thông qua nghị quyết về thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ vào ngày 29/4 tới đây. Đồng thời, HĐQT cũng thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 2/2020 tỷ lệ 25%. Ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên và nhận cổ tức là 14/4; ngày thanh toán cổ tức là 26/4.