"Rể Việt" Jung Il Woo tung hoành khắp Hội An: Khoe đi thuyền thúng nhưng thử "bộ môn" cảm giác mạnh không thì... chưa biết!

Trong vài ngày gần đây, trên trang cá nhân của tài tử Hàn Quốc Jung Il Woo đã chia sẻ lại những hình ảnh khám phá du lịch Việt Nam khiến các fan vô cùng thích thú. Sau khi "tung hoành" ở biển, anh chàng còn khám phá thêm những điểm du lịch khác, thưởng thức đặc sản địa phương... Sự vui vẻ, thoải mái tận hưởng của anh chàng, không quên chia sẻ "ầm ầm" lên mạng xã hội khiến fan vô cùng thích thú. Nhiều người còn gọi vui Jung Il Woo là "rể Việt",

Đáng chú ý, Jung Il Woo đã chia sẻ rất nhiều khoảnh khắc khám phá tại Cù Lao Chàm, Hội An với những trải nghiệm nổi tiếng tại điểm du lịch này.

Jung Il Woo "tung hoành" trên bãi biển ở Hội An, thích thú tạo dáng chụp ảnh

Theo đó, nam diễn viên phim Gia đình là số 1 đã tỏ ra rất thích thú khi khám phá tại rừng dừa Bảy Mẫu. Anh chàng chia sẻ rất nhiều hình ảnh khi ngồi trên thuyền thúng tại đây. Đặc biệt, anh chàng còn quay lại 1 đoạn clip người dân "múa thúng" vô cùng điêu luyện. Có vẻ như Jung Il Woo rất thích trải nghiệm này, thế nhưng anh chàng không đăng tải hình ảnh nào mà bản thân tham gia trải nghiệm "bộ môn" cảm giác mạnh này. Có lẽ Jung Il Woo chỉ ngồi trên thuyền để "chill" và xem người dân "múa thúng" chứ không trực tiếp tham gia.

Jung Il Woo đi thuyền thúng ở rừng dừa Bảy Mẫu, đội nón lá Việt Nam

Đi thuyền thúng và "múa thúng" là một trong những hoạt động đặc trưng, độc đáo tại rừng dừa Bảy Mẫu (Hội An, Quảng Nam). Đây là nét đặc trưng của du lịch Hội An được rất nhiều du khách yêu thích, trong đó có không ít du khách nước ngoài. Tripadvisor - nền tảng du lịch nổi tiếng thế giới đã từng ghi nhận đi thuyền thúng lọt top những trải nghiệm được du khách yêu thích nhất khi đến Hội An. Thế nên cũng không quá lạ khi Jung Il Woo lại tỏ ra thích thú khi khoe trải nghiệm tại đây như vậy.

Bên cạnh đó, tài tử Hàn Quốc còn không quên thưởng thức đặc sản ở Hội An. Anh chàng đã khoe ăn món nhum và đặc sản cá cơm rim của Cù Lao Chàm.

Các món đặc sản ở Hội An mà Jung Il Woo đã khoe trên Instagram

Trước khi tới Hội An, Jung Il Woo đã vi vu đến rất nhiều nơi như Đà Nẵng, Sa Pa. Nam diễn viên còn chinh phục cả đỉnh Fansipan - nóc nhà Đông Dương. Sự xuất hiện của Jung Il Woo tại các điểm du lịch nổi tiếng Việt Nam khiến cho các fan vô cùng thích thú, các cư dân mạng Việt cũng tỏ ra tự hào về nền du lịch nước mình.

Jung Il Woo ở Đà Nẵng

Nam diễn viên khám phá Sa Pa và chinh phục nóc nhà Đông Dương

Nguồn ảnh: Instagram nhân vật