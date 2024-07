REE báo lãi thấp nhất 11 quý, trả lương, thưởng một lãnh đạo hơn 2 tỷ đồng/tháng

Công ty cổ phần Cơ điện lạnh REE (mã: REE) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2/2024 với doanh thu thuần hợp nhất đạt hơn 2.181 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ. Chi phí giá vốn lại tăng tới 16% khiến lợi nhuận gộp sụt giảm 23% ghi nhận gần 680 tỷ đồng. Biên lãi gộp cũng co hẹp lại còn 31%.

Trong cơ cấu doanh thu quý 2/2024, mảng hạ tầng điện, nước đem lại gần 918 tỷ đồng, sụt giảm 20% so với quý 2/2023; trái lại, doanh thu từ mảng bất động sản và doanh thu cơ điện lạnh lần lượt đạt 330 tỷ và 935 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng 25% và 21% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, doanh thu tài chính tăng mạnh 55% lên 90 tỷ đồng; chi phí tài chính ghi nhận gần 203 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ, chủ yếu do ghi nhận chi phí lãi vay giảm mạnh.

Khấu trừ các khoản chi phí khác, REE báo lãi sau thuế đạt gần 404 tỷ đồng, giảm tới 35% so với cùng kỳ năm trước, thấp nhất trong vòng 11 quý kể từ quý 3/2021. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ giảm 27% xuống còn 355 tỷ đồng. EPS đạt 755 đồng, trong khi cùng kỳ ghi nhận 1.040 đồng.

REE cho biết, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của cổ đông công ty mẹ quý 2/2024 giảm 27% so với cùng kỳ là do mảng điện giảm đến 134 tỷ đồng so với cùng kỳ. Trong đó, ảnh hưởng chính từ lợi nhuận các công ty thành viên cũng như liên kết thuộc nhóm thủy điện giảm mạnh so với cùng kỳ: CTCP Thủy Điện Vĩnh Sơn Sông Hinh, CTCP Thủy Điện Thác Mơ, CTCP Thủy Điện Thác Bà, CTCP Thủy Điện Miền Trung.

Tính chung 6 tháng đầu năm, REE ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.019 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 952 tỷ đồng, lần lượt giảm 12% và 43% so với thực hiện cùng kỳ năm trước. Năm 2024, HĐQT Cơ điện lạnh lên kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 10.588 tỷ và 2.409 tỷ đồng. Với kết quả thực hiện nửa đầu năm, REE mới hoàn thành 38% mục tiêu doanh thu và 40% mục tiêu lợi nhuận.

Trong quý 2/2024, báo cáo thu nhập của HĐQT ghi nhận gần 3 tỷ đồng, trong đó chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Mai Thanh được nhận 1,26 tỷ đồng. Riêng thu nhập của Ban Giám đốc, khoản này tăng đột biến từ 2,4 tỷ đồng cùng kỳ lên hơn 9 tỷ đồng. Trong đó, REE trả thu nhập quý 2/2024 cho cựu Tổng Giám đốc Huỳnh Thanh Hải hơn 6 tỷ đồng (cùng kỳ chỉ trả 1,2 tỷ đồng), tương đương mỗi tháng trong quý 2/2024 nhận về hơn 2 tỷ đồng. Vào ngày 1/7, ông Huỳnh Thanh Hải đã thôi đảm nhận chức danh Tổng giám đốc. Người thay thế là ông Lê Nguyễn Minh Quang.

Hưởng lợi lớn từ hiện tượng La Nina

Mặt khác, tình hình kinh doanh của REE được kỳ vọng sẽ chuyển biến tích cực hơn trong thời gian tới. Theo báo cáo mới đây, Chứng khoán KBSV cho rằng lĩnh vực thuỷ điện bước vào giai đoạn hồi phục từ quý 2/2024 nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi. Diễn biến rõ ràng hơn của hình thái thời tiết La Nina trong các tháng còn lại năm 2024 sẽ là thời điểm thuận lợi cho các nhà máy thủy điện khi các hồ chứa được bổ sung nước từ lượng mưa gia tăng sẽ dần được huy động phát điện trở lại.

Việc thủy điện được tăng cường huy động trong mùa cao điểm tiêu thụ điện sẽ giúp các nhà máy này duy trì công suất truyền tải ở mức cao trong thời gian kéo dài và là điều kiện vận hành thuận lợi bởi đặc thù của thủy điện là thời gian khởi động thường kéo dài với chi phí khởi động tuabin cao hơn nhà máy nhiệt điện khác.

Ngoài ra, giá bán điện trung bình sẽ được duy trì nhờ giá trên thị trường cạnh tranh được neo ở mức cao và ổn định sẽ bù đắp cho việc giảm đóng góp của thủy điện trên thị trường này. Trong dài hạn, công suất phát điện của REE trong mảng thủy điện sẽ liên tục được củng cố, mới đây nhất là dự án thủy điện Trà Khúc 2 dự kiến bổ sung 30MW công suất và dự kiến đưa vào vận hành năm 2028.

Trong khi đó, thời tiết dần chuyển sang pha La-Nina sẽ đem lại lượng mưa cao hơn và hỗ trợ sản lượng huy động từ thủy điện, tăng trưởng huy động điện than sẽ thấp hơn so với nửa đầu năm, song tiếp tục tăng trưởng dương so với cùng kỳ do điện than là nguồn điện có công suất phát điện ổn định nên tiếp tục giữ tỷ trọng cao trong tổng sản lượng điện.

Với mảng năng lượng tái tạo, KBSV cho rằng nửa sau của năm 2024 sẽ tiếp tục là giai đoạn kinh doanh thuận lợi nhờ: (1) Tốc độ gió tại khu vực đặt 2 nhà máy điện gió sẽ duy trì cao hơn so với cùng kỳ, (2) Mặt bằng lãi suất thấp hỗ trợ giảm chi phí vay cho các nhà máy.