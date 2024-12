Regal Legend là khu đô thị đáng sống bậc nhất Việt Nam

Kiến tạo những công trình bất động sản trường tồn

Một trong những dấu ấn đáng tự hào mà Regal Legend (Khu đô thị Bảo Ninh 1) mang đến thành phố Đồng Hới là những tuyệt tác công trình vượt thời gian. Nổi bật trong đó là thương hiệu cao tầng Regal Residence quy tụ 5 tòa nhà "chọc trời" lần lượt là Regal Residence Signature, Regal Residence Luxury, Tòa tháp đôi Regal Residence Legacy và khách sạn Novotel Quang Binh Hotel & Residence 30 tầng. Đây sẽ là những tòa tháp cao bậc nhất tại trung tâm thành phố biển Việt Nam, mang đến những không gian sống chuẩn quốc tế ngay bên biển.

Tiếp đến, Regal Legend còn ghi dấu ấn với sự ra đời của các tuyến phố đi bộ và phố đêm quy mô. Phố đi bộ ven hồ Bảo Ninh với 6 tổ hợp thương mại mặt hồ sang trọng, phố đêm Võ Nguyên Giáp được chia thành 8 khu phố như Las Vegas, Miami, Chicago, Hàn Quốc, Việt Nam, Trung Hoa, Jardin và Amazon, mỗi khu mang một sắc thái riêng biệt. Phố đi bộ bãi biển Hoàng Vân ấn tượng với 36 cụm tiện ích liên hoàn, tạo nên không gian vui chơi, ẩm thực, thể thao hấp dẫn. Khi đưa vào hoạt động giai đoạn 1 các tuyến phố này đã thu hút gần 5.000 lượt khách mỗi ngày, trở thành biểu tượng mới cho kinh tế đêm Đồng Hới và là điểm đến thú vị hàng đầu Đồng Hới cho du khách.

Hệ tiện ích hoàn chỉnh đón cư dân về ở và kinh doanh nhộn nhịp

Với mục tiêu đưa Regal Legend trở thành điểm đến trọn trải nghiệm cho du khách và cuộc sống tiện nghi ngay bên nhà cho cư dân, Regal Group cùng các đối tác xây dựng, vận hành hệ sinh thái tiện ích cao cấp phủ kín Regal Legend.

Các tiện ích dành riêng cho cư dân như hồ bơi bốn mùa Regal Pool, khu vui chơi trẻ em và tập gym - Regal Kids & Gym… tạo nên không gian sống hoàn hảo, tiện nghi.

Các tiện ích nổi bật phải kể đến như hệ thống khách sạn, villa cao cấp Regal Collection House, Icity Melody Vista Villa; loạt cửa hàng tiện lợi phục vụ 24/7 như Regal Deli, Minigood; các nhà hàng ẩm thực phong phú từ Âu sang Á như nhà hàng Hàn Quốc HanYang BBQ, Nhà hàng Ý Monta, trà sữa Xing Fu Tang…

Nhờ hệ tiện ích đa dạng Regal Legend đã thu hút cư dân về ở nhộn nhịp, hoạt động giao lưu, thương mại cũng trở nên sầm uất, từng bước hình thành nên một cộng đồng năng động, thịnh vượng. Tại các phân khu vườn nhiệt đới dọc tuyến đường Hoàng Đạo Thúy, Nguyễn Cửu Trường hay phân khu Miami là những nơi nhịp sống, kinh doanh đã sôi động.

Quy tụ loạt sự kiện hoành tráng tại trái tim Việt Nam

Với mục đích mang lại cho cư dân Regal Legend và người dân Đồng Hới những món ăn tinh thần đặc sắc, chủ đầu tư Regal Group chú trọng tổ chức những chương trình nghệ thuật đặc sắc, các lễ hội quy mô lớn ngay trung tâm Regal Legend.

Với không gian rộng rãi và đẳng cấp, Regal Legend đã trở thành địa điểm quen thuộc tổ chức các sự kiện và lễ hội quy mô lớn tại Đồng Hới.

Các sự kiện được tổ chức định kỳ như lễ hội chào năm mới với chuỗi các nhịp đập giải trí nhiều ngày và đêm nhạc countdown, đại nhạc hội EDM, lễ hội ẩm thực, pháo hoa nghệ thuật, lễ hội té nước, lễ hội mô tô… Trong dịp Tết Dương lịch 2024, lần đầu tiên Regal Legend tổ chức sự kiện đại nhạc hội Countdown chào năm mới đã thu hút hơn 20.000 người tham dự.

Tiếp nối thành công năm trước, trong dịp Tết Dương lịch 2025, tại khu đô thị Regal Legend tiếp tục đưa người dân và du khách trải nghiệm loạt lễ hội, hoạt động thú vị diễn ra liên tục 9 ngày 9 đêm từ ngày 23/12 - 31/12. Riêng đêm 31/12, Regal Legend sẽ tổ chức chương trình đại nhạc hội EDM chào năm mới 2025 và trình diễn pháo hoa nghệ thuật vào thời khắc chuyển giao sang năm 2025.

Điểm đến toàn cầu vào năm 2030

Mang trong mình tầm nhìn kiến tạo một biểu tượng mới cho Đồng Hới, Regal Legend đang không ngừng nỗ lực ngày đêm để hoàn thiện và cán đích vào năm 2030. Dự án sẽ là ngôi nhà chung của hơn 15.000 cư dân và là điểm đến thu hút 5 triệu du khách mỗi năm, thúc đẩy kinh tế phát triển, mang lại công việc ổn định, thu nhập bền vững cho người dân địa phương.

Regal Legend là một trong những dự án đáng sống năm 2024 do Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp - cơ quan ngôn luận của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam bình chọn.

Tiếp nối thành công từ giai đoạn 1 hình thành, bước sang chu kỳ mới, Regal Legend tiếp tục triển khai các hạng mục như định hướng đã vạch ra. Trong quý 1/2026, Regal Legend sẽ khởi công tòa tháp Signature - tòa tháp tiếp theo cao 40 tầng được thiết kế theo phong cách Art Deco độc đáo. Regal Legend cũng đưa vào hoạt động phân khu "lõi" của Regal Legend - Miami với các dãy nhà được thiết kế theo mô hình lưu trú kết hợp kinh doanh.

Tiếp đó, tuyến phố đi bộ bãi biển Hoàng Vân với các hoạt động thể thao, ẩm thực, câu lạc bộ bãi biển, các show thực cảnh ánh sáng 3D mapping … cũng sẽ được đưa vào vận hành. Đồng thời, các tuyến phố ẩm thực Hàn Quốc, Trung Hoa, Việt Nam cũng sẽ đưa vào hoạt động. Các tiện ích khác như nhà hàng Singapore, quán bar xuyên đêm, siêu thị 24/7 cũng sẽ ra mắt, phục vụ miễn phí cho cư dân cũng như tạo điểm đến "All in one" cho du khách toàn cầu.