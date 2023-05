Trong 2 ngày nghỉ lễ vừa qua, một sự cố hi hữu xảy ra gây ầm ĩ trên mạng xã hội là việc một nữ giám đốc doanh nghiệp tại Hà Nội phát hiện một con rắn dài cả mét xuất hiện trong căn phòng tại resort mà chị thuê 3 ngày 2 đêm. Giá phòng ở resort sang trọng này lên tới 60 triệu/đêm.

Bức ảnh con rắn tại resort trong các bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: Internet

Chiều ngày 2/5, ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam trả lời báo chí đã nhận được thông tin này.

Theo ông Hồng, phía đại diện resort cho biết ngay sau khi xảy ra sự việc, nhân viên quản gia riêng của vị khách đã có mặt và thực hiện biện pháp đảm bảo an toàn. Đội ngũ an ninh của khu nghỉ dưỡng cũng có mặt để hỗ trợ kiểm tra phòng và loại bỏ rắn khỏi nơi được phát hiện. Đồng thời, những thành viên trong ban lãnh đạo khách sạn cũng đã đến để gặp mặt và xin lỗi trực tiếp vị khách này.

Với một sự cố gây xôn xao như vậy cùng mức giá phòng lên tới 60 triệu/đêm, danh tính nơi nghỉ dưỡng nói trên cũng gây tò mò, và resort được nêu tên là Four Season Resort The Nam Hai (Hội An).

Ảnh: Four Season Resort The Nam Hai (Hội An)

Lai lịch khu nghỉ dưỡng 5 sao

Trước khi bị Indochina Land bán đi, Four Season Resort The Nam Hai có tên là The Nam Hai Resort. Đây là một trong những dự án nghỉ dưỡng nổi tiếng nhất của Indochina Capital tại Việt Nam với vốn đầu tư 16,2 triệu USD, do Công ty TNHH Indochina Resort (Hội An) và Công ty TNHH Indochina Resort Residences đảm nhận kinh doanh.

Trong đó, Công ty TNHH Indochina Resort có ngành nghề kinh doanh là khách sạn, khu nghỉ mát, dịch vụ khách sạn, kinh doanh BĐS (cho thuê, bán biệt thự, bungalo do doanh nghiệp đầu tư…)

Công ty TNHH Indochina Resort Residences có ngành nghề kinh doanh chính là cải tạo, trang bị, bảo trì biệt thự cho thuê. Chủ doanh nghiệp là Công ty Air Residences Limited, đăng ký tại British Virgin Islands.

Lịch sử resort Nam Hải cho biết, khu nghỉ dưỡng này ra đời sau khi Peter Ryder và Rick Mayo-Smith - hai vị giám đốc điều hành của Indochina Land thành công đầu tư và xây dựng Furama Resort tại Đà Nẵng, được biết đến là khu nghỉ dưỡng 5 sao đầu tiên tại Việt Nam. Tư tưởng thiết kế chủ đạo của The Nam Hải lấy cảm hứng từ kiến trúc nhà vườn Huế.

Theo giới thiệu, kể từ khi mở cửa vào năm 2006, The Nam Hải liên tục được công nhận là khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất ở Việt Nam cũng như là một trong những khu nghỉ dưỡng cao cấp đẹp nhất của thế giới.

Khu nghỉ dưỡng toàn biệt thự sang trọng này được thiết kế bởi AW2, công ty thiết kế nổi tiếng toàn thế giới và cộng tác chặt chẽ với kiến trúc sư nội thất hàng đầu Jaya Jaya Ibrahim cùng kiến trúc sư về cảnh quan Bill Bensley từ Bill Bensley Design Studios... với diện tích 31 ha, bao gồm 60 phòng khách sạn dạng biệt thự và 40 căn biệt thự để bán.

Hơn một thập kỷ trước, khi các khu nghỉ dưỡng hấp dẫn của khu vực Đông Nam Á như Phuket của Thái Lan hay Bali ở Indonesia mới có thể có mức giá 400-500 USD/đêm thì The Nam Hải đã cho khách thuê với giá 500 - 600 USD/đêm. Giá bán các căn biệt thự 2 triệu USD/căn có 3 phòng ngủ và 1 triệu USD/căn có 1 phòng ngủ.

Tuy nhiên, vào năm 2016, Jones Lang Lasalle Việt Nam (JLL) tiết lộ thông tin trong quý 1, Indochina Land đã hoàn thành giao dịch chuyển nhượng cả 2 dự án Khu resort The Nam Hai (Quảng Nam) và khu resort Six Sense Côn Đảo (Bà Rịa Vũng Tàu) cho đơn vị khác.

Cũng vào tháng 4 năm này, Công ty TNHH Indochina Resort đổi Tổng giám đốc từ bà Nguyễn Thị Thanh Dũng sang ông Craig Andrew Douglas (quốc tịch Úc), và tháng 6/2016 tiếp tục đổi vị trí Tổng giám đốc cho ông Ngian Bang Chuang (quốc tịch Singapore). Ông Ngian Bang Chuang đồng thời giữ chức Tổng giám đốc Công ty TNHH Indochina Resort Residences thay cho ông Craig Andrew Douglas.

Còn The Nam Hai đổi tên thành Four Season Resort The Nam Hai. Thương hiệu Four Seasons nổi tiếng toàn cầu là chuỗi khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp, có mặt ở các thành phố lớn như Tokyo, New York, London, Paris, Singapore và Milan.

Tháng 11/2022, Tập đoàn Four Seasons vừa thông báo quyết định bổ nhiệm ông Marcel Oostenbrink giữ chức vụ Tổng giám đốc Khu nghỉ dưỡng Four Seasons The Nam Hai, Hội An.

Resort Nam Hải kinh doanh ra sao?

Thực tế, giá 60 triệu/đêm là mức giá cao nhất được báo trên website của resort, cho căn villa 3 phòng ngủ hướng biển, có bể bơi. Với căn 1 phòng ngủ, giá chỉ hơn 1.000 USD/đêm.

Công ty TNHH Indochina Resort – đơn vị kinh doanh dịch vụ khách sạn và cho thuê, bán BĐS tại khu nghỉ dưỡng này ghi nhận 270 tỷ đồng doanh thu vào năm 2016 và tăng mạnh lên trên 470 tỷ đồng vào năm 2018, 2019. Đây cũng là 2 năm đỉnh cao với lợi nhuận sau thuế lần lượt là 125 và 128 tỷ đồng. Tổng tài sản cũng lên tới gần 860 tỷ đồng.

Tuy nhiên, vào năm 2020, đại dịch Covid đã khiến cho doanh thu của doanh nghiệp này rơi xuống chỉ còn 84 tỷ đồng và lỗ sau thuế 90 tỷ.

Về phía Công ty TNHH Indochina Resort Residences – đơn vị đảm nhận việc cải tạo, bảo trì biệt thự cho thuê cũng ghi nhận doanh thu đỉnh cao tại 2 năm 2018, 2019 với 226 tỷ và 231 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế lần lượt là 40 tỷ và 38 tỷ đồng. Năm 2020, công ty chỉ đạt 39 tỷ đồng doanh thu và lỗ 28 tỷ đồng.

Trước cú đánh của đại dịch khiến cho lượng khách quốc tế bị hạn chế, resort sang trọng này có những thay đổi về dịch vụ hấp dẫn du khách nội địa hơn.

Trong bài phỏng vấn mới đây, lãnh đạo khu resort cho biết trong khuôn viên của Four Seasons Resort The Nam Hai có một ngôi miếu Thành Hoàng cổ, nơi ngư dân trong vùng vẫn tới để thực hiện các nghi thức truyền thống thiêng liêng, cầu mong phước lành và an toàn trong những hải trình xa khơi. Vào ngày rằm, mùng một hàng tháng, du khách có thể tham gia hoạt động tín ngưỡng ý nghĩa này như một hoạt động trải nghiệm văn hoá bản địa.

"Chúng tôi có tôm hùm, cua, mực và cá hồng đánh bắt tự nhiên từ ngư dân Đà Nẵng, Quảng Nam; trứng gà thả vườn từ các nhà nông Hội An, mật ong hữu cơ từ các trang trại nuôi giống ong thuần chủng, sử dụng nến thơm và tinh dầu thiên nhiên thuần chay từ các cơ sở sản xuất địa phương… " - Lãnh đạo khu resort cho biết thực phẩm là một niềm tự hào của đơn vị này.