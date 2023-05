Resort ở Quảng Nam nói gì về vụ rắn bò trong phòng thuê 60 triệu đồng/đêm?

2 ngày qua, trên mạng xã hội Facebook lan truyền câu chuyện một nữ giám đốc có trải nghiệm đáng sợ khi phát hiện con rắn bò trong phòng một khu resort đắt đỏ mà người này thuê ở tỉnh Quảng Nam.



Mạng xã hội chia sẻ nhiều bài viết liên quan đến sự cố

Theo nội dung bài viết, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 1-5, vị nữ giám đốc quê ở Hà Nội trở về phòng lưu trú tại khu resort The Nam Hai ở Hội An (chính xác là ở phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam - PV) thì bất ngờ thấy con rắn dài cả mét bò ngoằn ngoèo trong phòng.

Nữ du khách hoảng loạn la hét. Một lúc sau, ban quản lý đến và loay hoay mãi mới bắt được con rắn lúc 16 giờ 30 phút. Điều đáng nói, bài viết cho hay đại diện khu resort chưa đưa ra lời xin lỗi, vị nữ du khách yêu cầu lập biên bản nhưng bị từ chối. Theo nội dung bài viết, giá phòng mà nữ giám đốc thuê ở tại khu resort trên lên đến 60 triệu đồng/đêm.

Sau khi bài viết được đăng tải đã nhận được rất nhiều tương tác của người dùng mạng xã hội. Nhiều trang fanpage lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cũng đăng tải lại bài viết, nhận được sự quan tâm của dư luận.

Con rắn bò trong phòng khu resort The Nam Hai. Ảnh: Facebook

Ngày 2-5, ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, cho biết đơn vị đã nhận được thông tin từ phía khu resort The Nam Hai. Theo ông Hồng, đại diện quản lý khu resort tỏ ra rất tiếc vì đã để xảy ra sự cố ngoài ý muốn như trên.

Theo phía quản lý khu resort The Nam Hai, ngay từ khi sự việc bắt đầu xảy ra, nhân viên quản gia riêng của vị khách đã có mặt và thực hiện biện pháp đảm bảo an toàn bằng cách đưa bà đến nơi khác. Đội ngũ an ninh của khu nghỉ dưỡng cũng có mặt để hỗ trợ kiểm tra phòng và loại bỏ rắn khỏi nơi được phát hiện.

"Ngay sau đó, những thành viên ban lãnh đạo cũng đã đến để gặp mặt và xin lỗi trực tiếp. Vị khách nữ sau đó đã ổn định về mặt tinh thần và cũng thông cảm cho sự việc đáng tiếc đã xảy ra" - báo cáo của đại diện khu resort The Nam Hai cho biết.