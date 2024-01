Rét bao nhiêu độ học sinh THCS, THPT được nghỉ học?

Tại khung kế hoạch thời gian năm học 2023 - 2024, Bộ GD&ĐT nêu rõ: Giám đốc Sở GD&ĐT và Đào tạo quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù; bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học.

Với quy định này, việc quyết định cho phép học sinh nghỉ học khi thời tiết khắc nghiệt như quá lạnh, quá nóng sẽ do Giám đốc Sở GD&ĐT của từng địa phương quy định.

Theo quy định của nhiều Sở GD&ĐT khu vực phía Bắc, nếu trời rét dưới 7 độ C, học sinh các trường THCS, THPT sẽ được nghỉ, học tại nhà.

Sở GD&ĐT Hà Nội đ ề nghị trưởng phòng giáo dục và đào tạo, hiệu trưởng các nhà trường duy trì việc theo dõi thông tin về nhiệt độ ngoài trời của khu vực Hà Nội trong những ngày trời rét đậm, rét hại được phát tại bản tin dự báo thời tiết trong chương trình "Chào buổi sáng" trên kênh VTV1, Đài truyền hình Việt Nam và chương trình "Hà Nội buổi sáng" trên kênh H1, Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội vào 6h sáng hằng ngày.

"Học sinh mầm non, tiểu học nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 10 độ C; học sinh THCS, THPT nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 7 độ C" , Sở nêu rõ.

Trời rét dưới 7 độ C, học sinh THCS, THPT được nghỉ. (Ảnh minh hoạ)

Vĩnh Phúc cũng thông báo đến toàn thể phụ huynh, các trường học cho học sinh mầm non, tiểu học nghỉ tránh rét khi nhiệt độ ngoài trời xuống dưới 10 độ C. Còn với bậc THCS và THPT được nghỉ khi nhiệt độ dưới 7 độ C.

Sở GD&ĐT tỉnh này cũng lưu ý các trường không tổ chức hoạt động tập trung học sinh ngoài trời trong những ngày rét đậm, rét hại. Các trường cần phối hợp với cha mẹ học sinh nhắc nhở học sinh mặc đủ ấm, ăn uống đảm bảo dinh dưỡng, giữ gìn sức khỏe.

Nhà trường không bắt buộc học sinh mặc đồng phục trong những ngày trời rét, đồng thời tăng cường kiểm tra và sửa chữa kịp thời cửa các phòng học, phòng chức năng, phòng bán trú, phòng ăn... bảo đảm tránh gió lùa, đủ ánh sáng và giữ ấm cho học sinh.

Phú Thọ cho học sinh mầm non và tiểu học nghỉ học trong điều kiện nhiệt độ thấp nhất ngoài trời khu vực Phú Thọ dưới 10 độ C, học sinh THCS, THPT nghỉ học khi nhiệt độ thấp nhất ngoài trời dưới 7 độ C.

Địa phương hướng dẫn các trường học theo dõi diễn biến của thời tiết trong chương trình “Chào buổi sáng” của Đài truyền hình Việt Nam phát sóng lúc 6h15 và Đài Phát thanh - Truyền hình Phú Thọ hàng ngày để chủ động thông báo đến phụ huynh cho học sinh tạm nghỉ học.

Bắc Giang yêu cầu các trường chủ động ứng phó với các đợt rét đậm, rét hại, thường xuyên theo dõi thông tin về nhiệt độ ngoài trời được phát tại các Bản tin dự báo thời tiết trên kênh VTV1 Đài truyền hình Việt Nam và Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang vào khoảng 6h hàng ngày.

Căn cứ vào thời tiết thực tế tại mỗi địa phương, các nhà trường được phép chủ động cho học sinh nghỉ học (mầm non, tiểu học nghỉ học khi nhiệt độ từ 10 độ C trở xuống; THCS nghỉ học khi nhiệt độ từ 7 độ C trở xuống). Các trường thông báo rõ quy định nghỉ rét tới tất cả các học sinh và phụ huynh học sinh qua các phương tiện liên lạc.

Nam Định quy định, trẻ em mầm non nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 10 độ. Học sinh tiểu học chuyển sang học trực tuyến khi nhiệt độ ngoài trời dưới 10 độ C. Còn bậc THCS, THPT chuyển sang học trực tuyến khi nhiệt độ ngoài trời dưới 7 độ C.

Các cơ sở giáo dục, cha mẹ học sinh theo dõi dự báo thời tiết ngoài trời khu vực Nam Định được phát tại Bản tin dự báo thời tiết trên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1), chương trình “Chào buổi sáng” hoặc Đài Phát thanh - Truyền hình Nam Định (NTV), chương trình “Chào ngày mới”, vào 6h sáng hàng ngày.

Tỉnh này cũng yêu cầu các trường trong những ngày rét đậm, rét hại, căn cứ điều kiện thời tiết mỗi vùng, có thể điều chỉnh thời gian học, sao cho học sinh không phải đến trường quá sớm. Trường hợp học sinh đến trường muộn vì lý do thời tiết, cần giải quyết để học sinh không phải nghỉ học.

Nhiệt độ các địa phương đo được sáng nay 23/1. (Ảnh: Dự báo thời tiết VTV).

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia thông tin, đợt rét đậm, rét hại kéo dài đến 25/1, đồng bằng Bắc Bộ thấp nhất 7-10 độ, vùng núi cao dưới 0 độ C. Nhiệt độ ban ngày ở Hà Nội cao nhất chỉ 15 độ C. Đây là đợt rét đậm, rét hại thứ hai trong mùa đông 2023-2024. Đợt đầu ngày 17-27/12/2023, Mẫu Sơn xuống âm 2,5 độ C, thấp nhất trong 11 năm qua.