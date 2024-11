RETI – Đại lý F1 chính thức phân khu The Continental dự án Imperia Signature Cổ Loa

The Continental - Phân khu đầu tiên được mở bán của Imperia Signature Cổ Loa

Imperia Signature là dòng sản phẩm cao cấp nhất mang thương hiệu Imperia lần đầu tiên được ra mắt của MIK Group, được định hướng là sẽ "chắt lọc" một cách tỉ mỉ, thiết kế chỉn chu và khác biệt nhằm đáp ứng phong cách sống thời thượng của những khách hàng cao cấp. Với "tầm nhìn mới - tiêu chuẩn mới - định vị mới" như vậy, phân khu The Continental thuộc dự án Imperia Signature Cổ Loa đã thu hút được lượng lớn sự quan tâm của các khách hàng, nhà đầu tư.

Phân khu The Continental đi theo mô hình căn hộ Global-Residences, sự kết hợp giữa căn hộ cao cấp toạ lạc tại vị trí trung tâm và tiêu chuẩn khách sạn đẳng cấp quốc tế. Gia chủ vừa được sống trong không gian tinh tế, xa hoa, vừa dễ dàng kết nối tới mọi vị trí trụ cột của thành phố hay các tiện ích nội khu.

Cụ thể, phân khu The Continental được đánh giá là toạ lạc tại vị trí tâm điểm đẹp nhất của thành phố thương mại quốc tế Vinhomes Global Gate, khi nằm đối diện và view hồ trung tâm 32ha; nằm trên trục đường Trường Sa nối thẳng ra sân bay Nội Bài trong 15 phút; và liền kề hàng loạt công viên - trường học - nhà để xe. Phân khu The Continental còn nổi bật với 3 tầng tiện ích được "đo ni" hoàn hảo cho mọi nhu cầu của giới thượng lưu. Những điểm nhấn đắt giá này là minh chứng cho tâm huyết kiến tạo dấu ấn khác biệt của MIK Group, và là cơ sở cho sức hút của phân khu The Continental với thị trường.

Vào ngày 20/11/2024 vừa qua, tại Almaz Convention Center thuộc khu đô thị Vinhomes Riverside, sự kiện Kick-Off phân khu The Continental - thuộc dự án Imperia Signature Cổ Loa - đã diễn ra đầy ấn tượng, đánh dấu bước khởi đầu hoành tráng cho hành trình chinh phục thị trường BĐS cao cấp. Các thông tin của dự án đã chính thức được giới thiệu và thu hút sự quan tâm rất lớn của chuyên gia trong ngành BĐS và các khách hàng, nhà đầu tư.

Bên cạnh các điểm nhấn ấn tượng của dự án, thông tin về chính sách bán hàng và bài toán tài chính cực tốt cũng được khách hàng ủng hộ nhiệt liệt, hứa hẹn với giá bán thuận lợi như vậy phân khu The Continental sẽ sớm cháy hàng ngay khi mở bán chính thức.

RETI - Đại lý chiến lược phân phối chính thức nhiều dự án trọng điểm của MIK Group

Đánh giá cao những thành công của RETI khi là đại lý chính thức phân phối các dự án trước đây, MIK Group tiếp tục dành sự tín nhiệm hợp tác đối với RETI khi trở thành Đại lý chiến lược phân phối chính thức cho Imperia Signature Cổ Loa. Điều này một lần nữa khẳng định năng lực và uy tín ngày càng cao của RETI không chỉ đối với các chủ đầu tư như MIK Group mà còn là địa chỉ tin cậy của các nhà đầu tư BĐS và các chuyên viên tư vấn.

Chia sẻ về sự kiện này, ông Ngọc Nguyễn – CEO và Co-founder RETI cho biết: "Với vai trò là Đại lý F1 chính thức phân phối dự án Imperia Signature Cổ Loa, cùng với việc ứng dụng công nghệ thông qua app Retizy, chúng tôi cam kết mang lại các sản phẩm minh bạch, được cập nhật trực tiếp, liên tục từ chủ đầu tư, đồng hành cùng MIK Group, quý đối tác và các chuyên viên tư vấn để mang đến cho khách hàng những sản phẩm đầu tư xứng tầm tại dự án đẳng cấp này".

RETI được biết đến là một trong những startup tiên phong trong lĩnh vực Proptech - Công nghệ BĐS. Năm 2020, RETI Proptech đã nhận được sự đầu tư từ các quỹ đầu tư uy tín như CyberAgent Capital của Nhật Bản và VIC Partner. Bằng việc kết hợp giữa công nghệ và con người, hướng tới nâng cao trải nghiệm khách hàng, RETI đã xây dựng đội ngũ chuyên gia môi giới BĐS giàu chuyên môn, luôn tư vấn và mang đến cho khách hàng những sản phẩm BĐS tiềm năng và phù hợp. RETI hiện đang là đối tác chiến lược của các chủ đầu tư hàng đầu Việt Nam như Sun Group, Vin Group, MIK Group, Masterise, BRG Group.

Khi chọn RETI, khách hàng, nhà đầu tư không chỉ mua BĐS, mà còn là lựa chọn trải nghiệm hoàn hảo, minh bạch và an tâm. Liên hệ với RETI để trở thành người tiên phong sở hữu phân khu The Continental - Imperia Signature Cổ Loa.

RETI – Đại lý F1 chính thức dự án Imperia Signature Cổ Loa

Hotline: 0832.60.61.62

Website: https://reti.vn/

Hệ thống Retihub trên toàn quốc:

Trụ sở chính: Tầng 3, Toà nhà 319 Bộ Quốc Phòng, 63 Lê Văn Lương, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Reihub Đông Anh: SHRV15, Toà Rvier, Chung cư Eurowindow River Park

Retihub Hà Nam: Lương Văn Can, Lam Hạ, Phủ Lý

Retihub Thanh Hoá: NQ08-09, Vinhomes Star City

Retihub Sầm Sơn: Quảng trường biển, P. Trung Sơn

Retihub Đà Nẵng: 302 Trần Hưng Đạo, P. An Hải Tây, Q. Sơn Trà

Retihub Phú Quốc: Ama 85, Khu Sunset Town, P. An Thới