RETI phân phối chính thức phân khu The Sea Sun Grand City Hillside Residence

Tưng bừng sự kiện trực tuyến kickoff phân khu The Sea - Sun Grand City Hillside Residence



Sáng ngày 10/11/2021, Lễ ra quân phân khu The Sea thuộc khu phức hợp Sun Grand City Hillside Residence được chủ đầu tư Sun Group tổ chức trực tuyến, phát sóng trực tiếp trên fanpage của dự án Sun Grand City Hillside Residence. Sự tham gia theo dõi của các đơn vị phân phối, hàng nghìn "chiến binh" sales cùng hàng chục nghìn khán giả đã cho thấy sức nóng hơn bao giờ hết của phân khu The Sea – 2 tòa nhà 16 tầng view trực diện biển vị trí trung tâm bậc nhất Nam Phú Quốc. Tinh thần khí thế của các chuyên viên tư vấn đã cho thấy sự lan tỏa và quy mô của phân khu The Sea ngay từ khi chưa chính thức ra mắt thị trường.

Tại sự kiện, đại diện chủ đầu tư Sun Group chính thức công bố RETI là một trong các đại lý chiến lược phân phối Sun Grand City Hillside Residence phân khu The Sea. Sự kiện này đã đánh dấu một bước phát triển quan trọng, khẳng định năng lực, uy tín của RETI khi nhận được sự tin tưởng từ Sun Property – thành viên của Tập đoàn Sun Group, và là một trong số những nhà phát triển Bất động sản (BĐS) cao cấp gắn với du lịch nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Ngọc Nguyễn – CEO và Co-founder Công ty Cổ phần Giải pháp công nghệ BĐS & Đầu tư RETI cho biết: "Phân khu The Sea là phân khu sở hữu trục vàng tầm view khi thu trọn trong tầm mắt những cảnh sắc tuyệt mỹ nhất của Nam Phú Quốc, và chính là căn hộ cao cấp view biển đáng đầu tư nhất trong thời điểm này. Với vai trò là Đại lý F1 chính thức, chúng tôi cam kết niêm yết các sản phẩm minh bạch, được cập nhật trực tiếp, liên tục từ chủ đầu tư, đồng hành cùng Sun Property, quý đối tác và các chuyên viên tư vấn để mang đến cho khách hàng những sản phẩm đầu tư xứng tầm và những trải nghiệm hơn cả mong đợi".

The Sea Sun Grand City Hillside Residence - Tòa nhà trực diện biển vị trí trung tâm bậc nhất Nam Phú Quốc

Là một trong 3 phân khu cao tầng của tổ hợp dự án căn hộ Sun Grand City Hillside Residence – The Sea nằm tại vị trí trung tâm của tổ hợp dự án, kết nối trực tiếp với phân khu The Hill, The Sky và The Center. Từ phân khu The Sea, khách hàng có thể dễ dàng kết nối với hơn 60 tiện ích cao cấp tại thị trấn Địa Trung Hải.

Không chỉ vậy, phân khu The Sea còn sở hữu tầm view 360 độ biển trời Nam Phú Quốc. Ngay tại The Sea, khách hàng có thể chiêm ngưỡng Cầu Hôn - công trình biểu tượng tượng cho tình yêu và tình bạn vĩnh cửu; hệ thống cáp treo Hòn Thơm dài nhất thế giới. Phóng tầm nhìn ra xa, khách hàng có thể nhìn thấy hơn 600 căn shophouse sầm uất, sôi động tại thị trấn Địa Trung Hải đa sắc màu.

Với mong muốn thiết lập nên một tiêu chuẩn sống mới tại thành phố Phú Quốc, phân khu The Sea mang đến hệ thống tiện ích nội khu với những trải nghiệm đẳng cấp như phòng xông hơi, bể bơi vô cực, sân vườn tầng mái hay kid club. Mỗi không gian ở đây như một bức tranh nghệ thuật đầy sắc màu khiến bất cứ ai ghé thăm cũng phải trầm trồ kinh ngạc.

Không chỉ "tựa sơn hướng thủy", sở hữu tầm view tuyệt mỹ, các căn hộ tại đây còn nằm trong lòng hệ sinh thái đẳng cấp bậc nhất của Sun Group tại Nam Phú Quốc. Có thể nói, những căn hộ The Sea Sun Grand City Hillside Residence chính là sự lựa chọn đắt giá cho giới đầu tư thượng lưu.

RETI là Công ty phân phối, phát triển và đầu tư BĐS ứng dụng công nghệ tiên phong tại Việt Nam. Bằng sự kết hợp giữa công nghệ và con người, nền tảng giao dịch BĐS online và phương thức offline, RETI chắc chắn mang lại nhiều giá trị và trải nghiệm đột phá cho khách hàng cũng như chủ đầu tư, giúp họ mua – bán giao dịch BĐS dễ dàng, minh bạch và hiệu quả. Với kinh nghiệm, uy tín được chứng minh qua những dự án đã triển khai, RETI cam kết mang đến những sản phẩm đầu tư tiềm năng nhất cho khách hàng. RETI là đại lý chiến lược của tập đoàn Sun Group tại Hà Nội, Thanh Hoá và Phú Quốc.

Trụ sở Hà Nội: Tầng 3 Tòa nhà Terra, 83 Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Website: https://reti.vn/projects/the-sea-sun-grand-city-hillside-residence

Hotline: 0987 126 898 - 098 792 3456