Rich kid Chao tiết lộ 1 bí mật sau thời gian dài giữ kín khiến gần 900.000 người sốc

Rich kid Chao (sinh năm 2003, tên thật Châu Anh) là cái tên quen thuộc đối với nhiều bạn trẻ. Mọi người biết đến Chao không chỉ bởi gia thế, mà còn bởi sự giỏi giang của cô nàng Gen Z này, nhất là trong thành tích học tập.

Chao từng đã đạt IELTS 8.0 cực khủng. Năm 2021, nàng rich kid còn gây xôn xao khi thông báo trúng tuyển vào Đại học New York (Mỹ) - ngôi trường xếp top đầu thế giới theo bảng xếp hạng QS. Sau hơn 3 năm theo học tại ngôi trường này, mới đây nhất, Chao chia sẻ mình đã tốt nghiệp chuyên ngành Integrated Design Media (Tạm dịch: Thiết kế tích hợp phương tiện truyền thông - PV) tại Đại học New York sớm hơn 1 năm so với bạn bè đồng trang lứa.

Chao nói thêm, các trường đại học ở Mỹ sẽ có thời gian học 4 năm, nên vào năm 2025 bạn bè đồng trang lứa của nữ sinh mới tốt nghiệp, còn Chao được tốt nghiệp sớm 1 năm sau quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ của mình khi học tập tại trường.

Chao tốt nghiệp Đại học New York sớm hơn 1 năm. (Clip: @whynotchaooo)

"Chao đã ấp ủ điều này khá là lâu rồi, nhưng khi nào làm xong mình mới nói được cho mọi người, và Chao đã làm được rồi mọi người ơi. Mình cảm thấy rất hạnh phúc khi quay video này. Mặc dù bị ốm cả tuần này rồi nhưng mà vẫn nhất định phải ghi âm video này cho mọi người xem", cô bạn chia sẻ

Clip của Chao nhanh chóng nhận được gần 900.000 lượt xem cùng hàng nghìn bình luận chúc mừng.

- Giỏi quá Chao ơi!

- Người đâu vừa giàu vừa giỏi lại còn xinh.

- Đại học New York đỉnh lắm á, vậy mà Chao vẫn tốt nghiệp sớm được.

- Chúc mừng Chao nha.

Bên cạnh đó, cũng có nhiều người thắc mắc định hướng của nữ sinh là gì sau khi tốt nghiệp NYU, có học lên Thạc sĩ hay không. Về vấn đề, Chao cho hay mình vẫn đang cân nhắc, chưa có quyết định cuối cùng.

Chao tham gia chụp ảnh tốt nghiệp trường NYU.

Trong quá trình học tập tại Đại học New York, Chao từng đạt nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ, nhiều kỳ liên tiếp bảng điểm của Chao đạt toàn điểm A. Ngoài ra, nàng rich kid này còn góp mặt trong danh sách sinh viên xuất sắc mỗi năm của Đại học New York.

Chao chia sẻ: "Mặc dù có nhiều môn không phải là thế mạnh nhưng mình vẫn cố để duy trì điểm số cao. Kỳ học trước, mình đạt GPA 4.0. Đồng thời, được nằm trong Dean's List của trường (danh sách các sinh viên được công nhận cho thành tích học tập).

Mình luôn đặt ưu tiên cho việc học. Dù có nhiều kế hoạch khác thì mình vẫn dành thời gian làm hết bài tập, rồi mới làm những thứ khác. Mình nghĩ đó cũng là bí quyết để giúp bản thân đạt được hiệu quả cao trong học tập".

Chao luôn chăm chỉ học hành.

Trước đó, Chao cũng từng được giảng viên gửi mail khen bài nghiên cứu khoa học làm rất tốt, đạt điểm gần tuyệt đối 98/100. Thầy giáo còn nhấn mạnh bài nghiên cứu này của Chao là "một trong những bài xuất sắc nhất từng nhận được trong thời gian làm việc ở NYU". Cô nàng được thầy giáo nhận xét là có khả năng viết lách, lối suy luận khá logic. Ngoài ra, Chao còn có những góc nhìn rất mới về những vấn đề vĩ mô.

"Thầy rất muốn sử dụng bài của em để làm mẫu cho những bạn học sinh khác trong tương lai nếu em đồng ý. Chúc mừng em", giảng viên chốt lại.