Richy kỷ niệm 25 năm: Từ xây dựng nội lực đến khát vọng đưa tinh hoa bánh kẹo Việt ra thế giới

‏Cột mốc này diễn ra trong một năm đặc biệt khi 5 sản phẩm Karo, Majestic, Jinju, Kenju và Peppie của Richy được công nhận đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026 theo Quyết định số 2136/QĐ-BCT ngày 29/8/2026 của Bộ Công Thương.‏

‏Trong phóng sự mở đầu chương trình, bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Tổng giám đốc Richy Group, chia sẻ những ngày đầu doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu bánh kẹo.‏

‏25 năm, từ nhà phân phối đến doanh nghiệp tự chủ sản xuất‏

‏N‏ ‏ăm 2001, khi sản phẩm bánh kẹo có thương hiệu từ nước ngoài chưa phổ biến tại Việt Nam, Richy nhìn thấy nhu cầu của người Việt đối với các sản phẩm quà tặng trong dịp lễ, Tết và những chuyến đi xa.‏

‏Sau gần 10 năm hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu, thấu hiểu được nhu cầu của thị trường, doanh nghiệp quyết định chuyển hướng sang sản xuất.‏

‏"Chúng tôi lựa chọn một con đường khó khăn hơn đó là đầu tư sản xuất để tự xây dựng thương hiệu của chính mình, làm chủ công nghệ và chủ động trong sản xuất", nữ Tổng giám đốc chia sẻ.‏

‏Năm 2010, nhà máy Richy miền Bắc được đưa vào hoạt động. Một năm sau, những sản phẩm bánh gạo Richy đầu tiên ra mắt thị trường, đánh dấu bước chuyển từ một doanh nghiệp nhập khẩu sang làm chủ năng lực sản xuất.‏

‏Từ đây, Richy tiếp tục mở rộng hệ thống nhà máy, phát triển các sản phẩm bánh kẹo và từng bước đưa hàng hóa ra thị trường quốc tế. Năm 2012, bánh gạo Richy đã chinh phục thành công 18 quốc gia, bao gồm cả những thị trường đòi hỏi tiêu chuẩn khắt khe bậc nhất như Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc.‏

‏​Đến nay, Richy đã xây dựng hệ thống cụm nhà máy quy mô, hiện đại tại cả miền Bắc và miền Nam, sở hữu dây chuyền công nghệ khép kín đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe. Sản phẩm của Richy hiện đã có mặt tại 36 quốc gia và vùng lãnh thổ trải rộng khắp 5 châu lục.‏

‏5 sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia - bằng chứng rõ ràng cho hành trình 25 năm không ngừng nỗ lực‏

‏Nhớ lại hành trình 25 năm, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch HĐQT Richy Group Trần Sỹ Trực chia sẻ những khó khăn lớn nhất của doanh nghiệp xuất hiện ngay từ những ngày đầu, khi chưa có thương hiệu, hệ thống và kinh nghiệm sản xuất.‏

‏Và một thử thách lớn khác đến vào năm 2020, khi dịch COVID-19 bùng phát. Trong thời gian này, hoạt động sản xuất tại miền Bắc được duy trì, trong khi tại miền Nam, nhiều nhân sự phải thực hiện "ba tại chỗ", ăn, ở và làm việc ngay tại nhà máy, trong thời gian dài không thể về với gia đình.‏

‏"Trong hoàn cảnh xã hội khó khăn, chúng tôi hiểu rằng những sản phẩm thực phẩm thiết yếu cần được duy trì. Sức mạnh sáng tạo của tập thể cũng được phát huy trong giai đoạn này", Chủ tịch Trần Sỹ Trực chia sẻ.‏

‏Một trong những sản phẩm được doanh nghiệp phát triển trong thời kỳ này là bánh Karo, kết hợp các nguyên liệu như chà bông và nước mắm. Sản phẩm sau đó được người tiêu dùng gọi bằng tên "sản phẩm quốc dân", theo chia sẻ của Chủ tịch Trực.‏

‏Sau 25 năm hình thành và phát triển, Richy đã sở hữu hệ thống nhà máy hiện đại tại cả 2 miền Nam - Bắc, đội ngũ gần 3.000 nhân sự và mạng lưới phân phối phủ khắp 34 tỉnh thành cùng 36 quốc gia trên 5 châu lục.‏

‏Đặc biệt, 5 dòng sản phẩm chủ lực của Richy gồm Karo, Majestic, Jinju, Kenju và Peppie vinh dự được công nhận đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2026. Đây là dấu mốc đặc biệt trong quá trình chuyển dịch từ hoạt động thương mại, phân phối sang đầu tư sản xuất và xây dựng thương hiệu bánh kẹo Việt Nam.‏

‏Ông Trực cho biết điều ông tự hào nhất không chỉ là quy mô doanh nghiệp mà còn là việc tạo dựng được một môi trường để hàng nghìn người cùng làm việc, phát triển và hướng đến một mục tiêu chung.‏

‏Khát vọng chinh phục người tiêu dùng toàn cầu‏

‏Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Trần Sỹ Trực cho rằng 25 năm là khoảng thời gian đủ dài để nhìn lại những gì doanh nghiệp đã xây dựng, nhưng với một thương hiệu hướng tới sự phát triển lâu dài, đây mới là điểm khởi đầu của một chặng đường mới.‏

‏Theo ông, trong 25 năm tiếp theo, Richy đặt mục tiêu mở rộng sản xuất, hiện đại hóa nhà máy, nâng chất lượng sản phẩm, phát triển hệ thống phân phối, chuyên nghiệp hóa quản trị và tiếp tục mở rộng thị trường quốc tế.‏

‏Ông cũng nhấn mạnh 5 nguyên tắc mà doanh nghiệp xác định cho chặng đường mới gồm chất lượng, kỷ luật, đổi mới, con người và khát vọng.‏

‏Ông Trực nhấn mạnh chất lượng là danh dự, chúng ta không đánh đổi chất lượng để lấy tăng trưởng. Đổi mới là năng lực sống còn với doanh nghiệp. Những gì đưa chúng ta đến ngày hôm nay chưa chắc đã có thể đưa chúng ta đến ngày mai.‏

‏Với Richy, chặng đường phía trước không chỉ là đưa sản phẩm bánh kẹo Việt Nam ra nước ngoài mà còn hướng đến việc nâng cao giá trị của thương hiệu Việt trên thị trường quốc tế.‏

‏"25 năm đầu tiên chúng tôi đã xây dựng nền móng. 25 năm tiếp theo trách nhiệm thuộc về các bạn. Tôi không mong các bạn giữ lại một Richy như ngày hôm nay, mà hãy vượt chúng tôi", ông Trực gửi gắm tới thế hệ tiếp nối.‏

‏Tại buổi lễ, Richy Group cũng trao các quyết định bổ nhiệm 6 lãnh đạo cấp cao của tập đoàn, những thế hệ tiếp nối, phát triển tương lai của doanh nghiệp.‏

‏Cột mốc 25 năm, Richy xác định không chỉ để nhìn lại hành trình đã qua mà còn mở đầu cho mục tiêu đưa thương hiệu bánh kẹo Việt tiến xa hơn trên thị trường thế giới. Mỗi sản phẩm xuất khẩu không chỉ đơn thuần là một món hàng tiêu dùng, mà còn mang theo niềm tự hào về trí tuệ, bản sắc và tinh hoa ẩm thực Việt Nam.‏