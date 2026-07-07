Rò rỉ kết quả 2 Anh Tài đầu tiên bị loại ở show Chông Gai

Sau tập 2 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 , 8 đội hình chính thức được hoàn thiện, các Anh Tài cũng bước vào giai đoạn chuẩn bị cho công diễn đầu tiên của mùa giải. Trong khi khán giả còn đang chờ xem những màn trình diễn sẽ lên sóng ra sao thì mạng xã hội đã dậy sóng vì một thông tin được cho là tiết lộ kết quả chung cuộc. Một bài đăng trên Threads bất ngờ lan truyền với tốc độ chóng mặt, hé lộ danh tính 2 Anh Tài đầu tiên phải nói lời chia tay chương trình ngay sau công diễn 1.

Theo nội dung được bị leak, team của Huỳnh Lập xếp thứ nhất, trong khi đó 2 team có kết quả thấp nhất là Nhà Ngoại Ô (đội trưởng Đông Hùng) và Nhà Hoa Lửa (đội trưởng Hoàng Dũng). Chính vì vậy, 2 thành viên trong 2 đội là 14 Casper và Vương Anh Tú sẽ phải rời khỏi cuộc chơi.

Không chỉ tiết lộ danh sách bị loại, tài khoản này còn nhắc đến các Anh Tài ở Biệt Đội Tái Xuất gồm Jun Phạm, BB Trần, Duy Khánh vẫn tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu về hỏa lực sau công diễn đầu tiên.

Một tài khoản leak kết quả sau công diễn 1 khiến cư dân mạng tranh cãi

Dưới phần bình luận, nhiều khán giả bày tỏ sự bất ngờ nếu kết quả trên là chính xác. Không ít người cho rằng việc Vương Anh Tú và 14 Casper phải dừng chân quá sớm sẽ là điều đáng tiếc, bởi cả hai vẫn còn nhiều tiềm năng để thể hiện ở những vòng sau.

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến đặt dấu hỏi về tính xác thực của thông tin. Theo khán giả, việc các bài đăng "spoil" xuất hiện sau mỗi buổi ghi hình không phải chuyện hiếm, nhưng không ít lần nội dung lan truyền sau đó đã sai lệch hoặc chỉ đúng một phần. Vì vậy, nhiều người cho rằng nên chờ tập phát sóng chính thức để kiểm chứng thay vì vội tin vào các thông tin chưa được xác nhận.

Cư dân mạng đang xôn xao bàn luận về thông tin được cho là 14 Casper và Vương Anh Tú bị loại sau công 1

Trong dàn Anh Tài năm nay, Vương Anh Tú được xem là một trong những "hit-maker" nổi bật nhất. Nam nhạc sĩ đứng sau loạt ca khúc đình đám như Anh Cứ Đi Đi , Em Ngày Xưa Khác Rồi , Có Tất Cả Nhưng Thiếu Anh ... đồng thời cũng là giọng ca sở hữu nhiều bản ballad được yêu thích.

Trong khi đó, 14 Casper là một trong những gương mặt trẻ của mùa giải, được khán giả biết đến với vai trò ca sĩ kiêm nhạc sĩ. 14 Casper gen Z từng tham gia Sing My Song, gây ấn tượng với khả năng sáng tác bắt tai, trong đó có bản hit bao tiền một mớ bình yên?.

Tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Vương Anh Tú và 14 Casper có duyên khi cùng chọn nhóm Anh Tài Tình để trình diễn mở màn. Cả hai cùng với Hoàng Dũng và Nguyễn Văn Chung đã mang đến một phiên bản Nàng Thơ mới toanh lên sân khấu công diễn. Bản phối mới nhóm Anh Tài Tình mang đến không gian âm nhạc đầy cảm xúc, tuy nhiên số điểm bình chọn chỉ đứng 9/10, qua đó dấy lên nhiều tranh luận.

Vương Anh Tú và 14 Casper từng chung nhóm trình diễn mở màn

Ảnh: Threads