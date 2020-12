Rộ thông tin Trung Quốc cấm nhập khẩu than từ Australia

Ngày 15/12, truyền thông Australia đồng loạt đưa tin cho biết, Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm nhập khẩu than từ Australia.

Theo truyền thông Australia, tối 14/12, Trung Quốc đã chính thức cắt giảm nhập khẩu than từ Australia và tăng khối lượng than nhập khẩu từ các nhà cung cấp Mông Cổ, Indonesia và Nga.

Báo điện tử Người Australia dẫn nguồn tin từ Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc cho biết, trong cuộc họp với 10 công ty nhiệt điện lớn vào cuối tuần qua, Ủy ban Cải cách và Phát triển quốc gia của Trung Quốc đã cho phép các công ty này nhập khẩu than không hạn chế từ các nước, ngoại trừ Australia.

Phản ứng trước thông tin này, Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết, cho đến lúc này, đây mới chỉ là những thông tin từ báo chí Trung Quốc mà chưa có sự xác nhận chính thức. Nếu thực tế diễn ra đúng như vậy thì Trung Quốc đã vi phạm các quy định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và cả hiệp định thương mại tự do giữa hai nước.

Xuất khẩu than của Australia sang Trung Quốc đạt 14 tỷ AUD trong năm 2019. Ảnh ABC

Thủ tướng Morrison cho hay, Australia vẫn luôn mong muốn nối lại đối thoại với Trung Quốc để giải quyết các khác biệt song không chấp nhận bất kỳ điều kiện nào đi kèm: "Chúng tôi mong muốn được nối lại đối thoại trực tiếp cấp Bộ trưởng và cấp làm việc với Trung Quốc. Tuy vậy tôi cũng muốn nói rõ rằng các cuộc đối thoại này chỉ diễn ra mà không kèm bất kỳ điều kiện nào. Nó không thể khiến Australia loại bỏ tự do báo chí. Nó cũng không thể khiến Australia phải từ bỏ quy định về việc ai có thể đầu tư tại Australia".



Thông tin từ truyền thông địa phương cho biết thêm, từ tháng 10 vừa qua các nhà nhập khẩu Trung Quốc đã được thông báo "bằng miệng" về việc ngừng mua than nhiệt từ Australia. Tiếp sau đó, phía Trung Quốc cho biết than nhập khẩu từ Australia không đảm bảo các quy định về môi trường. Tính đến thời điểm này, có hơn 80 tàu chở than của Australia với tổng trị giá hơn 1,1 tỷ AUD đang đậu ngoài khơi các cảng của Trung Quốc để chờ thông quan.

Than là mặt hàng xuất khẩu có giá trị lớn thứ 3 của Australia sang thị trường Trung Quốc và trong năm 2019 nước này đã thu về 14 tỷ AUD khi đáp ứng 60% nhu cầu than của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới. Tuy vậy, Trung Quốc không phải là quốc gia nhập khẩu nhiều than nhất từ Australia. Thủ tướng Scott Morrison cho biết, Nhật Bản mới là thị trường lớn nhất của than Australia với lượng hàng nhập khẩu gấp đôi khối lượng đặt mua từ thị trường Trung Quốc.

Trong khi Trung Quốc liên tục áp đặt các rào cản thương mại nhằm hạn chế việc nhập khẩu hàng hóa từ Australia, Australia chưa có động thái nào nhằm trả đũa hành động này của Trung Quốc. Trước thực trạng các rào cản thương mại của Trung Quốc có thể làm Australia thiệt hại tới 20 tỷ AUD trong dư luận Australia đã xuất hiện các ý kiến cho rằng Australia có thể nâng giá bán hoặc hạn chế xuất khẩu quặng sắt, mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Australia sang Trung Quốc như là các biện pháp trả đũa. Tuy nhiên, ngày hôm qua (14/12) Bộ trưởng Tài nguyên Australia Keith Pitt đã bác bỏ quan điểm này và khẳng định Australia làm việc theo hệ thống thương mại dựa trên quy tắc và nước này sẽ tuân thủ các cam kết của mình.