Rời Đầu tư LDG, Shark Louis Nguyễn gia nhập Bất động sản An Gia

Ban lãnh đạo An Gia tại ĐHĐCĐ thường niên 2024. Ảnh: An Gia

Kiện toàn nhân sự cấp cao

CTCP Đầu tư và Phát triển BĐS An Gia (MCK: AGG) vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024, thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Theo đó, các cổ đông đã thông qua việc bầu HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 với số lượng 3 thành viên, gồm: ông Nguyễn Bá Sáng- Chủ tịch HĐQT, ông Louis Nguyễn và ông Lê Duy Bình.

Ông Lê Duy Bình (SN 1978) hiện là Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Loove. Trước đó, ông Bình là Trưởng phòng thiết kế Công ty TNHH Nhã Đạt, Giám đốc marketing CTCP Đầu tư Nam Long (MCK: NLG).

Về ông Louis Nguyễn (thường được gọi là Shark Louis khi tham gia chương trình Shark Tank Việt Nam), doanh nhân này được biết đến nhiều hơn với vai trò là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ Đầu tư Sài Gòn (Saigon Asset Management - SAM).

Trước khi gia nhập HĐQT An Gia, Shark Louis Nguyễn từng đảm nhận vị trí thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư LDG từ năm 2022. Tuy nhiên, ông đã từ nhiệm vào năm 2023.

Chủ tịch Bất động sản An Gia kỳ vọng việc Shark Louis Nguyễn gia nhập sẽ giúp công ty kết nối với những nguồn vốn tốt.

Trả lời về việc năm nay An Gia chỉ bầu mới 3 thành viên trong khi các công ty thường cơ cấu gồm 5-7 thành viên, Chủ tịch Nguyễn Bá Sáng cho biết, vừa qua, cổ đông lớn Trường Giang thoái vốn, số lượng thoái cũng lớn. Tuy nhiên, An Gia đã có cổ đông mới; họ là các nhà đầu tư chiến lược, sẽ tham gia HĐQT sắp tới, nên tới đây HĐQT An Gia vẫn sẽ có 5 thành viên.

Chia sẻ thêm về cổ đông này, ông Sáng cho biết, đây là cổ đông chiến lược, giá trị mang đến cho AGG rất nhiều, không chỉ về tài chính.

Rút tờ trình về phát hành cổ phiếu riêng lẻ trước thềm đại hội

Ngoài kiện toàn nhân sự, Đại hội lại rút tờ trình về kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Chủ tịch Nguyễn Bá Sáng cho biết, do thời gian chưa chốt kịp, nên có thể Công ty sẽ công bố lại vào thời gian phù hợp, trên tinh thần là sẽ tăng vốn thông qua phát hành cho các nhà đầu tư lớn, tiềm năng.

Tại đại hội, cổ đông đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, tỷ lệ 25% lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành. Mức cổ tức này cao hơn mặt bằng chung 10% mà các năm trước đây An Gia thường chi trả cho cổ đông.

Một phương án khác cũng được HĐQT trình cổ đông thông qua là kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với số lượng phát hành tối đa hơn 6,13 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 4,9% số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành.

Về kế hoạch kinh doanh, năm 2024, An Gia đặt mục tiêu doanh thu thuần 1.600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 250 tỷ đồng, tăng 43% so với thực hiện năm trước.

Để đạt mục tiêu này, An Gia sẽ tiếp tục bàn giao và ghi nhận doanh thu từ bán các sản phẩm còn lại tại các dự án Westgate (Bình Chánh, TP.HCM) và The Standard (Bình Dương).

Quý I/2024, An Gia đạt doanh thu thuần gần 1.313 tỷ đồng, gấp 7 lần cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ hơn 200 tỷ đồng, gấp 43 lần cùng kỳ nhờ tiếp tục bàn giao sản phẩm tại khu phức hợp Westgate Bình Chánh (TPHCM) và khu biệt lập The Standard (Bình Dương).

Tính đến ngày 31/3, tổng tài sản của công ty đạt gần 8.482 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho giảm 39% so với đầu năm, còn 1.229 tỷ đồng. Nợ vay tài chính cuối kỳ đạt 1.490 tỷ đồng, tương đương đầu năm.

Trả lời cổ đông, ban lãnh đạo cho biết hiện dư nợ trái phiếu của An Gia chỉ còn khoảng 300 tỷ đồng. Công ty tự tin sớm đưa dư nợ trái phiếu về 0 trong nửa đầu năm nay nhờ nguồn tiền bán các sản phẩm còn lại tại các dự án Westgate và The Standard. Phía An Gia cũng cho biết, công ty không có kế hoạch phát hành trái phiếu mới và giữ tỷ lệ nợ vay ở mức thấp, an toàn.