Rời khỏi LDG, Shark Louis Nguyễn làm sếp ở An Gia Group

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia ( An Gia Group - mã chứng khoán: AGG) vừa có thông báo thay đổi nhân sự, gửi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và HoSE.

Theo đó, AGG có 3 thành viên trong HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029, gồm ông Nguyễn Bá Sáng, ông Louis Nguyễn và ông Lê Duy Bình. Trong đó, ông Nguyễn Bá Sáng là Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật nhiệm kỳ cũ, được bầu làm thành viên HĐQT kiêm người đại diện pháp luật nhiệm kỳ 2024 - 2029. Ông Louis Nguyễn và ông Lê Duy Bình không giữ chức vụ gì ở An Gia Group trước khi được bầu làm thành viên HĐQT.

Đáng chú ý, ông Louis Nguyễn được biết đến nhiều hơn với vai trò là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Quản lý quỹ Đầu tư Sài Gòn (Saigon Asset Management - SAM).

Ông Louis Nguyễn tên thật là Nguyễn Thế Lữ năm nay 61 tuổi, là gương mặt khá quen thuộc trong giới đầu tư tại TPHCM trong 10 năm qua. Tên tuổi của ông được biết đến nhiều hơn khi ngồi ghế “nóng” của chương trình Shark Tank Việt Nam mùa 2.

Ông Louis Nguyễn.

Trước đó, ông Louis Nguyễn từng ngồi ghế thành viên HĐQT ở một doanh nghiệp bất động sản khác là Công ty CP Đầu tư LDG (LDG Group - mã chứng khoán: LGD). Ông Louis Nguyễn tham gia HĐQT LDG từ ngày 30/6/2022 sau khi được đại hội cổ đông thường niên 2022 tổ chức lần 3 thông qua.

Tuy nhiên, trong gần 1 năm ngồi ghế thành viên HĐQT LDG đến ngày xin từ nhiệm, ông Louis Nguyễn không sở hữu hay thực hiện bất kỳ giao dịch nào liên quan đến cổ phiếu LDG.

Sau khi ông Louis Nguyễn xin từ nhiệm khỏi HĐQT LDG một thời gian, ông Nguyễn Khánh Hưng , Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của LDG bị bắt về tội “Lừa dối khách hàng” xảy ra tại dự án khu dân cư Tân Thịnh (xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai).

Năm nay, An Gia Group đặt ra mục tiêu doanh thu thuần đạt 1.600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 250 tỷ đồng, tăng 43% so với thực hiện năm trước. Để đạt mục tiêu này, An Gia tiếp tục bàn giao và ghi nhận doanh thu từ bán các sản phẩm còn lại tại các dự án Westgate (Bình Chánh, TP.HCM) và The Standard (Bình Dương) và chuẩn bị triển khai dự án The Gió Riverside.

Riêng trong quý I, An Gia Group đạt doanh thu thuần gần 1.313 tỷ đồng, gấp 7 lần cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt hơn 200 tỷ đồng, gấp 43 lần cùng kỳ nhờ tiếp tục bàn giao sản phẩm tại Westgate (TP.HCM) và The Standard (Bình Dương).

Tại thời điểm ngày 31/3, tổng tài sản của An Gia Group đạt gần 8.482 tỷ đồng, hàng tồn kho giảm 39% so với đầu năm xuống còn 1.229 tỷ đồng, nợ vay tài chính ở mức 1.490 tỷ đồng.