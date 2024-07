Rời vòng xoáy chung cư Hà Nội, nhà đầu tư săn bất động sản giá tốt

Nhà đầu tư bị bủa vây trong vòng xoáy đỉnh giá chung cư



Kể từ đầu năm 2024 đến nay, theo dữ liệu của BHS R&D, bất động sản Hà Nội liên tục sốt nóng đặc biệt là phân khúc căn hộ chung cư lẫn biệt thự, liền kề. Không chỉ sốt ở khu vực trung tâm mà ngay các thị trường quận, huyện vùng ven thủ đô cũng tăng ầm ầm. Trong khi giá biệt thự, liền kề tại các huyện ven đô như Hoài Đức giá chạm ngưỡng 200 triệu đồng/m2 thì giá chung cư cũng tăng đến mức nhiều người ngỡ ngàng khi nhanh chóng chạm ngưỡng 80-100 triệu đồng/m2 tại những khu vực xa trung tâm như Nam Từ Liêm, Gia Lâm, Đông Anh…

Chuyên gia trong lĩnh vực môi giới từng chia sẻ: "Bản thân chúng tôi, làm nghề 15 năm cũng không thể ngờ giá chung cư ngoại thành trung bình lên đến 60 - 70 triệu đồng/m2. Giá nhà tăng lên quá cao như vậy, trong khi thu nhập 5 năm gần đây bị giảm. Điều này khiến khả năng tiếp cận nhà của người dân ngày càng khó".

Theo nhận định của giới chuyên gia, xuống tiền đầu tư chung cư thời điểm này thì sẽ kém hiệu quả và dễ mua ở "đỉnh" giá. Hiện tỷ lệ sinh lời từ cho thuê chung cư Hà Nội đang có xu hướng giảm vì giá nhà tăng cao trong thời gian qua, đẩy giá vốn ở mức cao.



Cụ thể, nếu trước đây khi mua một căn chung cư 2 phòng ngủ có giá 2 - 3 tỷ đồng, cho thuê được 10 triệu đồng/tháng thì tỷ suất lợi nhuận lúc này khoảng 5,2%. Nhưng hiện nay để mua được 1 căn hộ 2 phòng ngủ phải bỏ ra chi phí vốn 4-5 tỷ, giá thuê được 15 triệu đồng, tỷ suất lợi nhuận chỉ khoảng gần 3%, thấp hơn lãi suất ngân hàng. Trong trường hợp nhà đầu tư dùng đòn bẩy tài chính, thì lãi vay có thể bào mòn lợi nhuận cho thuê căn nhà.

Mặt khác, nhiều nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm cũng cho rằng, giá chung cư hiện đã quá cao nên sẽ khó để tăng cao nữa, biên độ tăng sẽ giảm nhẹ hoặc đi ngang trong thời gian tới. Như vậy với nhu cầu đầu tư trong ngắn hạn người mua nên cân nhắc khi giá và mức độ quan tâm chung cư đã giảm nhiệt kéo theo quá trình thanh khoản chậm lại.

Thoát khỏi "tấm chiếu hẹp", tìm đúng sản phẩm

Thực tế cho thấy, trong sốt giai đoạn bất động sản Hà Nội sốt nóng, người mua người bán tranh nhau dù giá tăng đến 20-30% chỉ trong vòng 6 tháng thì nhiều khu vực giá bất động sản đã điều chỉnh về mức hấp dẫn, rất tiềm năng mà nhà đầu tư không nhận ra.

Tuy nhiên thị trường ghi nhận vẫn có những lớp nhà đầu tư đã sớm tìm đến những thị trường khác với các sản phẩm bất động sản sở hữu giá tốt, pháp lý đầy đủ và hạ tầng đã hoàn thiện. Đây cũng là những tiêu chí được nhiều chuyên gia khuyên nhà đầu tư cần lưu ý khi đưa ra quyết định lựa chọn sản phẩm đầu tư.

Một sản phẩm đúng (right property) cần hội tụ 3 yếu tố: đầu tiên là tính an toàn, sở hữu pháp lý minh bạch; thứ hai là sở hữu tiềm năng tăng giá rõ ràng là khi sản phẩm có giá tốt, nằm tại những địa phương tăng trưởng kinh tế tốt, có hạ tầng, đường xá phát triển; và cuối cùng là những sản phẩm có quy hoạch tốt và tính thẩm mỹ cao.

Sản phẩm đúng (right property) bao gồm tiêu chí: an toàn, hiệu quả, tầm nhìn bền vững.

Toạ lạc tại trung tâm thành phố Hội An, dự án Hoian Legacity hội tụ đầy đủ các yếu tố của một sản phẩm "right property" sẵn sàng đón đầu xu hướng. Đầu tiên, dự án sở hữu quỹ đất nền hiếm hoi còn sót lại tại thành phố Hội An. Hiện dự án đã hoàn thiện toàn bộ hạ tầng, sổ đỏ sẵn sàng sang tên cho khách hàng.



Tiếp theo, với tổng quy mô 66,24ha, Hoian Legacity - Khu đô thị Thanh Hà (phân khu 1) là đô thị quy mô lớn bậc nhất Hội An. Đặc biệt, dự án sở hữu vị trí ngay giữa tâm điểm kết nối 3 tuyến đường chính vào phố cổ (Nguyễn Chí Thanh - Nguyễn Tất Thành - Điện Biên Phủ). Vị trí đắt giá giúp Hoian Legacity thừa hưởng đòn bẩy hạ tầng khi tuyến đường qua cầu Nguyễn Duy Hiệu (cầu Ông Điền) hoàn thành, giúp nối liền khu đô thị tới cung đường nghỉ dưỡng biển tỷ đô kết nối Đà Nẵng - Hội An, thu hút đón đầu lượng du khách di chuyển từ TP.Đà Nẵng.

Cuối cùng, theo đánh giá của giới đầu tư lâu năm, Hoian Legacity mang tới tiềm năng tăng giá rõ ràng cho nhà đầu tư khi sở hữu lợi thế kép vị trí cùng pháp lý nhưng các sản phẩm tại dự án có giá chỉ 28 triệu đồng/m2, chỉ bằng 1/3 giá chung cư tại Hà Nội hiện nay.

Dự báo về diễn biến thị trường thời gian tới, các chuyên gia cho rằng dù không thể kỳ vọng vào những "cơn sóng" lớn như những năm trước, nhưng việc lựa chọn đúng một sản phẩm tốt (right property) không chỉ giúp nhà đầu tư mang về lợi nhuận bền vững mà còn góp phần thúc đẩy thị trường lành mạnh. Hội tụ các tiêu chí của một sản phẩm "right property", Hoian Legacity được kỳ vọng sẽ tiên phong dẫn dắt một chu kỳ đầu tư mới trong bối cảnh thị trường đang mạnh mẽ chuyển mình.