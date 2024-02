Rộn ràng động thổ, khởi công dự án mới

Mở màn cho sự bứt phá của thị trường bất động sản đầu năm thuộc về Vinhomes khi động thổ hàng loạt dự án lớn. Đầu tiên phải kể đến Dự án nhà ở xã hội Happy Home Tràng Cát phường Tràng Cát, quận Hải An thuộc Khu Kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, Hải Phòng với quy mô 28,14ha bao gồm 27 block nhà chung cư với khoảng hơn 4.000 căn nhà ở xã hội.

Tiếp đến là dự án Happy Home Cam Ranh quy mô 86,4ha với tổng vốn đầu tư dự kiến gần 3.800 tỉ đồng. Theo kế hoạch, dự án sẽ cung cấp 3.600 căn nhà ở xã hội, gồm 3 loại sản phẩm với diện tích dao động từ 24-70m2.

Ngoài 2 dự án nhà ở xã hội, Vinhomes cũng chuẩn bị mở bán Vinhomes Vũ Yên thuộc huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng với quy mô 869,5ha trong tháng 3 tới. Dự án này bao gồm 4.000 căn biệt thự, shophouse, nhà liền kề...cùng với các trung tâm nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí, trường học, giải trí, golf…

Tại Bình Dương, ngay từ 17/1, chủ đầu tư A&T Group đã chính thức khởi công 2 tòa căn hộ cao 40 tầng thuộc Dự án A&T Sky Garden (TP. Thuận An) với quy mô gồm 2 tòa tháp cao 40 tầng nổi và 2 tầng hầm. Cùng với đó, CTCP Phát triển bất động sản Phát Đạt cũng đã khởi công Dự án Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1 trên diện tích 4,4ha, bao gồm cao ốc Thuận An 1 và Thuận An 2, tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 9.374 tỷ đồng.

Còn tại TPHCM, sáng ngày 18/1 Pi Group đã khởi công xây dựng Dự án Picity Sky Park trên đại lộ Phạm Văn Đồng với quy mô 1ha, gồm 3 block chung cư. Đến ngày 25/1, CTCP Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op cũng đã khởi công Dự án Thương mại Dịch vụ Văn phòng 102 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, quận 1 với hai toà nhà cao 4 và 8 tầng, dự kiến hoàn thành vào tháng 3/2025.

Tại Hà Nội, Dự án toà nhà văn phòng, thương mại và dịch vụ Oriental Square của CTCP Đầu tư xây dựng Đại Nam Tiến - CTCP Đầu tư Quốc tế Đông Thành (OSI Holdings) đã được khởi công hồi cuối tháng 1. Đây là toà tháp văn phòng hạng A cao 16 tầng nằm ở Khu đô thị Starlake Tây Hồ Tây với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng.

Ở phía Tây Hà Nội dự kiến 1/3 tới Dự án Lumi Hanoi của CapitaLand nằm trong Khu đô thị Vinhomes Smart City sẽ được khởi công xây dựng. Dự án có tổng diện tích gần 5,6 ha, quy mô 9 tòa tháp từ 29 - 35 tầng. Với tổng vốn đầu tư 18.000 đồng, dự án cung cấp ra thị trường 4.000 căn hộ cao cấp.

Ở thị trường tỉnh, ngày 21/2, Chủ đầu tư GP Invest đã công bố dự án Khu đô thị Palm Manor tại TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ với tổng diện tích 56,4ha. Dự án bao gồm 686 nhà thấp tầng, nhà ở xã hội và các công trình công cộng khác như công viên cây xanh, quảng trường, hồ điều hòa.

Tại Hà Nam, Hiện Sun Group cũng vừa được UBND tỉnh Hà Nam chấp thuận đầu tư Khu đô thị mới Bắc Châu Giang quy mô 404 ha, tổng mức đầu tư 35.000 tỷ đồng. Tổ hợp này gồm các hạng mục: Công viên chủ đề kết hợp nhà ở 26 ha, Khu đô thị sinh thái Bắc Châu Giang 176 ha, Khu đô thị thời đại và đổi mới sáng tạo 202 ha.

Có thể thấy động thái các doanh nghiệp dồn dập khởi công dự án cùng kế hoạch mở bán hàng rầm rộ trong năm 2024 ngay từ đầu năm đã mang lại không khí phấn khởi cho thị trường bất động sản đầu năm. Các dự án lớn dồn dập được triển khai trong năm nay góp phần tăng nguồn cung, giảm tình trạng giá bị đẩy lên cho chênh lệch cung cầu. Theo nhận định của các chuyên gia, những dấu ấn của bất động sản đầu năm đang cho thấy một giai đoạn mới, bắt đầu khởi sắc của bất động sản.