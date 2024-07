Rồng Việt báo lãi trước thuế hơn 147 tỷ, hoàn thành 80% kế hoạch cả năm

Kết quả kinh doanh tiếp tục tăng trưởng, tình hình tài chính an toàn và ổn định

Sau Quý 1 tăng trưởng tương đối tích cực, thị trường chứng khoán bước vào Quý 2/2024 với nhịp điều chỉnh khá mạnh (xấp xỉ 10%) ngay trong tháng 04, một phần đến từ áp lực tỷ giá gia tăng cùng xu hướng bán ròng liên tục của khối ngoại. Kết thúc Quý 2/2024, VN-Index đóng cửa ở 1.245,32 điểm, giảm 3,0% so với quý trước. Thanh khoản bình quân toàn thị trường đạt 25,3 ngàn tỷ đồng/phiên, tăng 5,8% so với Quý 1/2024.

Trước diễn biến trên, Rồng Việt vẫn đạt được các kết quả hoạt động hết sức khả quan, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Cụ thể, tổng doanh thu Quý 2/2024 của Rồng Việt ghi nhận 326,7 tỷ đồng (+65,5% yoy), tổng chi phí ghi nhận 179,6 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế của Rồng Việt lần lượt đạt 147,1 tỷ đồng (+14,1% yoy) và 121,2 tỷ đồng (+15,0% yoy).

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, tổng doanh thu của Rồng Việt đạt 610,4 tỷ đồng (+75,5% yoy), hoàn thành 63% kế hoạch năm. Trong đó, nổi bật là hoạt động Đầu tư với doanh thu 277,6 tỷ đồng, tăng hơn 4 lần so với cùng kỳ. Các hoạt động Môi giới và Cho vay cũng ghi nhận mức tăng trưởng tốt, lần lượt tăng 28,1% và 22,2% so với cùng kỳ năm 2023. Nhờ vậy, lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2024 của Rồng Việt đạt 285,1 tỷ đồng (+38,1% yoy), hoàn thành 80% kế hoạch cả năm của riêng công ty mẹ.

Công ty con của Rồng Việt là CTCP Quản lý quỹ Rồng Việt (VDAM) cũng ghi nhận kết quả hoạt động tích cực trong 6 tháng đầu năm 2024 với tổng doanh thu đạt 13,6 tỷ đồng (+313% yoy) và lợi nhuận sau thuế đạt 3,2 tỷ đồng (tăng hơn 10 lần so với cùng kỳ), lần lượt hoàn thành 65% và 49% kế hoạch năm 2024. Hoạt động quản lý quỹ và dịch vụ tư vấn quản lý tài sản (wealthDragon) của VDAM đều ghi nhận hiệu suất vượt trội so với VN-Index. Cụ thể, kết thúc nửa đầu năm 2024, Quỹ đầu tư Chủ động Rồng Việt (RVIF) ghi nhận mức tăng trưởng NAV 15,8%, 02 danh mục wealthDragon là RongViet Growth và RongViet Wealth lần lượt đạt hiệu suất 28,5% và 23,0%.

Tính đến thời điểm 30/06/2024, tổng tài sản của Rồng Việt đạt hơn 6.009 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt hơn 2.613 tỷ đồng, tăng lần lượt 13,6% và 9,3% so với đầu năm. Bên cạnh việc tăng trưởng tốt về hiệu quả và quy mô, các chỉ tiêu tài chính của Rồng Việt luôn được duy trì ở mức an toàn, ổn định. Cụ thể, tỷ lệ an toàn tài chính đạt 489% (tối thiểu 180%), tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu ở mức 1,3 lần (quy định tối đa 5 lần), hay tỷ lệ dư nợ cho vay margin/vốn chủ sở hữu ở mức 1,0 lần (quy định tối đa 2 lần) cho thấy dư địa phát triển hoạt động cho vay của Rồng Việt còn rất lớn.

Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) trong 6 tháng đầu năm của Rồng Việt đạt 1.103 đồng. Tỷ lệ ROEa và ROAa (lũy kế 4 quý gần nhất) lần lượt đạt 16,4% và 7,6%, tiếp tục thuộc nhóm các công ty chứng khoán có hiệu quả hoạt động cao nhất.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/06/2024, cổ phiếu VDS đóng cửa ở mức giá 20.600 đồng/cổ phiếu, tăng hơn 34% so với đầu năm. Vào ngày 10/07/2024 vừa qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có văn bản chấp thuận kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức tỷ lệ 11,5% và phát hành cổ phiếu ESOP cho người lao động của Rồng Việt, nâng mức vốn điều lệ sau phát hành lên 2.430 tỷ đồng. Theo đó, giá trị vốn hóa của Rồng Việt tại thời điểm 28/06/2024 đạt hơn 5.000 tỷ đồng.

Lấy khách hàng làm trung tâm, khẳng định uy tín trong hoạt động kinh doanh

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Rồng Việt tiếp tục khẳng định sự uy tín và niềm tin của nhà đầu tư đối với thương hiệu Rồng Việt khi phát hành thành công liên tiếp 2 đợt trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị 1.300 tỷ đồng (tỷ lệ thành công 100%). Dự kiến trong tháng 07/2024, Công ty sẽ phát hành lô trái phiếu thứ 3 với tổng giá trị 900 tỷ đồng, lãi suất cố định 8,0%/năm, nhằm tái cơ cấu nợ vay, bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty cũng như đáp ứng nhu cầu đầu tư đa dạng của khách hàng.

Bên cạnh đó, Rồng Việt còn liên tiếp đón nhận nhiều giải thưởng uy tín trong và ngoài nước. Tại Diễn đàn Cấp cao Cố vấn tài chính Việt Nam (VWAS) năm 2024, Rồng Việt được vinh danh tại hàng loạt các hạng mục gồm Dịch vụ môi giới tài chính tiêu biểu, Sản phẩm công nghệ và chuyển đổi số tiêu biểu và Giải pháp tài chính cá nhân sáng tạo. Quản lý quỹ Rồng Việt (VDAM) còn được trao tặng giải thưởng Dịch vụ quản lý tài sản đầu tư tiêu biểu.

Rồng Việt được vinh danh nhiều hạng mục giải thưởng tại VWAS 2024

Mới đây, tạp chí Global Banking & Finance cũng đã vinh danh sản phẩm smartDragon của Rồng Việt là "Nền tảng phân tích đầu tư sáng tạo xuất sắc Việt Nam 2024". Đây là năm thứ ba liên tiếp các sản phẩm, dịch vụ của Rồng Việt được vinh danh bởi Tạp chí uy tín này.

Ba năm liền các sản phẩm dịch vụ của Rồng Việt được vinh danh ở giải thưởng GBFA

Trong hoạt động kinh doanh, Rồng Việt bám sát quan điểm lấy khách hàng làm trung tâm khi luôn chú trọng gia tăng trải nghiệm và hiệu quả đầu tư của khách hàng. Thời gian qua, với chiến lược chuyển đổi số toàn diện, Rồng Việt đã nghiên cứu, xây dựng và phát triển hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ đa dạng, với nhiều tiện ích vượt trội.

Bên cạnh smartDragon, Rồng Việt cũng tập trung phát triển nhiều nền tảng hỗ trợ nhà đầu tư giao dịch hiệu quả hơn như hệ thống đào tạo chứng khoán toàn diện eduDragon, trợ lý ảo thông minh hỗ trợ đầu tư hiDragon hay ứng dụng giao dịch chứng khoán trực tuyến ưu việt iDragon Pro…

Tháng 5/2024, Rồng Việt chính thức đưa vào ứng dụng công nghệ Hợp đồng điện tử và Chữ ký số (eContract – eSign) giúp khách hàng mở tài khoản trực tuyến 100% mà không cần ký hợp đồng giấy. Nhờ đó việc giao dịch của khách hàng trở nên nhanh chóng và liền mạch mà không cần đến bất kỳ thủ tục giấy tờ nào. Rồng Việt cũng là một trong số ít công ty chứng khoán ứng dụng Hợp đồng điện tử có tích xanh được xác thực bởi Bộ Công thương.