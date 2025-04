Rồng Việt công bố KQKD Quý 1/2025, vững nền tảng cho bước tiến dài hạn

Trong bối cảnh tình hình vĩ mô có nhiều thách thức, Rồng Việt kiên định với định hướng hoạt động đã đề ra, vững niềm tin vào triển vọng tích cực của thị trường và quyết tâm hoàn thành mục tiêu kế hoạch kinh doanh cả năm.

Kết quả kinh doanh Quý 1/2025

Theo báo cáo tài chính (riêng lẻ) vừa được công bố, Rồng Việt ghi nhận tổng doanh thu Quý 1/2025 đạt 169,1 tỷ đồng, giảm 40,4% so với cùng kỳ năm trước. Tổng chi phí ghi nhận ở mức 147,5 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận trước thuế và sau thuế quý đầu năm 2025 của Rồng Việt lần lượt đạt 21,6 tỷ đồng và 17,9 tỷ đồng. Như vậy, với mục tiêu doanh thu 1.080 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 288 tỷ đồng, Rồng Việt đã hoàn thành tương ứng 15,7% và 6,2% kế hoạch kinh doanh (riêng lẻ) năm 2025.

Mặc dù hoạt động kinh doanh môi giới ghi nhận sụt giảm so với Quý 1/2024, hoạt động cho vay vẫn là điểm sáng khi đóng góp 93,9 tỷ đồng vào tổng doanh thu Quý 1 của Rồng Việt và tăng trưởng 2,3% so với cùng kỳ.

Doanh thu hoạt động đầu tư ghi nhận giảm so với cùng kỳ nhưng tăng trưởng so với quý trước. Với chiến lược đầu tư thận trọng, tuân thủ kỷ luật và chú trọng quản trị rủi ro, Rồng Việt kỳ vọng danh mục đầu tư sẽ có sự tăng trưởng tích cực nhờ ưu tiên lựa chọn các doanh nghiệp có nền tảng tốt, triển vọng tăng trưởng cao, định giá hợp lý và có câu chuyện tích cực.

Nhận định thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2025 bên cạnh thách thức vẫn sẽ có nhiều cơ hội như sự hỗ trợ từ tăng trưởng kinh tế, các chính sách cải cách và câu chuyện triển khai hệ thống giao dịch KRX, nâng hạng thị trường... Rồng Việt sẽ tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, tận dụng tốt các cơ hội nhằm nỗ lực hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2025 đã được ĐHĐCĐ giao phó.

Tính đến ngày 31/03/2025, tổng tài sản của Rồng Việt đạt hơn 6.315 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu hơn 2.810 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,4% so với cuối năm 2024. Các chỉ số tài chính như tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu (1,25 lần), tỷ lệ dư nợ cho vay margin/vốn chủ sở hữu (1,08 lần) và tỷ lệ an toàn tài chính (536,4%) đều được duy trì ở mức an toàn và cao hơn nhiều lần so với quy định.

Trong Quý 1/2025, Rồng Việt cũng triển khai nhiều chương trình ưu đãi và sản phẩm mới cho khách hàng. Trong đó nổi bật là Combo "Bứt phá" dành cho khách hàng mới mở tài khoản tại Rồng Việt với lãi suất margin ưu đãi chỉ 6,88%/năm và miễn phí giao dịch chứng khoán cơ sở trong vòng 6 tháng. Chương trình đang được áp dụng đến hết ngày 30/06/2025.

Bên cạnh đó, Công ty Quản lý quỹ Rồng Việt (VDAM) đã hoàn tất đợt chào bán chứng chỉ quỹ lần đầu ra công chúng (IPO) của Quỹ Đầu tư Thịnh vượng Rồng Việt (RVPIF), thu hút 564 nhà đầu tư tham gia với tổng số tiền huy động đạt hơn 58,4 tỷ đồng. RVPIF là quỹ đầu tư cổ phiếu, tập trung vào các doanh nghiệp niêm yết có nền tảng tài chính lành mạnh, mô hình kinh doanh hiệu quả và tiềm năng tăng trưởng dài hạn. Việc ra mắt Quỹ mở RVPIF được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm đầu tư của Rồng Việt, đồng thời gia tăng lựa chọn và tiếp cận thị trường vốn cho nhà đầu tư cá nhân.

Bám sát định hướng "Lấy khách hàng làm trung tâm", Rồng Việt sẽ tiếp tục đầu tư, nghiên cứu, phát triển và hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ tài chính – đầu tư đa dạng, nhiều tiện ích trên nền tảng số. Đồng thời, Công ty cũng sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong quản trị điều hành và hoạt động kinh doanh nhằm tối ưu hóa hiệu suất và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Gia tăng năng lực tài chính với kế hoạch tăng vốn và phát hành trái phiếu

Trước bối cảnh thị trường chứng khoán đang tiệm cận cơ hội nâng hạng, thanh khoản có xu hướng cải thiện và nhu cầu sử dụng đòn bẩy tài chính của nhà đầu tư ngày càng tăng, Rồng Việt xác định việc tăng vốn là bước đi cần thiết giúp kịp thời gia tăng nguồn lực tài chính và năng lực cạnh tranh, đồng thời chủ động nguồn lực để tận dụng tốt các cơ hội đầu tư trên thị trường.

Vừa qua, Đại hội đồng cổ đông của Rồng Việt đã thống nhất thông qua kế hoạch phát hành tối đa 77 triệu cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ của Công ty lên 3.200 tỷ đồng trong năm 2025.

Cụ thể, trong Đợt 1 Rồng Việt sẽ phát hành 24,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 và 4,7 triệu cổ phiếu ESOP (tỷ lệ 1,93%) với giá 10.000 đồng/ cổ phiếu. Đợt 2, Rồng Việt dự kiến chào bán riêng lẻ tối đa 48 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Cũng trong Quý 1/2025 vừa qua, Rồng Việt tiếp tục khẳng định uy tín cũng như sự tin tưởng, đồng hành của khách hàng, nhà đầu tư trong và ngoài nước khi phát hành thành công lô trái phiếu riêng lẻ trị giá 500 tỷ đồng với lãi suất cố định 8,2%/năm, nhằm bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh. Trước đó, trong năm 2024, Rồng Việt đã phát hành 4 đợt trái phiếu với tổng giá trị hơn 3.089 tỷ đồng, đạt tỷ lệ thành công 99,6%.

Với mong muốn tạo ra giá trị tốt nhất cho khách hàng, đối tác, cổ đông, người lao động và cộng đồng xã hội, Rồng Việt cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy tối đa các nguồn lực, gia tăng hiệu quả hoạt động và hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.