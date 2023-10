Rồng Việt lãi 320 tỷ đồng sau 9 tháng, hoàn thành 118% kế hoạch năm

Vượt kế hoạch lợi nhuận sau 9 tháng năm 2023

Quý 3/2023, Rồng Việt ghi nhận tổng doanh thu và chi phí lần lượt đạt 255,4 tỷ và 142,0 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 113,4 tỷ đồng, gấp 4,5 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Lũy kế 9 tháng năm 2023, tổng doanh thu của Rồng Việt đạt 603,2 tỷ đồng, tương đương 92,7% cùng kỳ năm 2022 và hoàn thành 68,9% kế hoạch năm. Trong khi đó, chi phí của Công ty giảm đáng kể nhờ hoàn nhập các khoản chi phí đánh giá giảm giá trị danh mục đầu tư đã trích lập, ghi nhận ở mức 283,4 tỷ đồng và chỉ bằng 37,2% cùng kỳ. Nhờ vậy, lợi nhuận trước thuế lũy kế 9 tháng của Rồng Việt đạt 319,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 252,8 tỷ đồng, lần lượt hoàn thành 118,4% và 117,1% kế hoạch năm 2023.

Về tình hình tài chính, tại ngày 30/09/2023, tổng tài sản của Rồng Việt đạt 5.134 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 2.326 tỷ đồng, tăng lần lượt 21,1% và 12,3% so với thời điểm cuối năm 2022. Tỷ lệ an toàn tài chính tiếp tục được Rồng Việt duy trì ở mức an toàn và cao hơn nhiều so với quy định, đạt 426,4%.

Về hiệu quả hoạt động, thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) trong 9 tháng năm 2023 của Rồng Việt đạt 1.204 đồng. Chỉ tiêu lợi nhuận trên tổng tài sản (ROAa) và lợi nhuận trên vốn cổ phần (ROEa) trong 9 tháng lần lượt đạt 5,39% và 11,50%.

Đưa trái phiếu vào lưu ký, giao dịch

Vừa qua, Rồng Việt đã hoàn tất đợt phát hành Trái phiếu - Lần 2 năm 2023 với tổng giá trị phát hành thành công đạt 698,6 tỷ đồng, bằng 99,8% tổng giá trị chào bán. Trong tháng 8/2023, Rồng Việt tiếp tục chào bán lô trái phiếu riêng lẻ thứ 3 trị giá 900 tỷ đồng. Hiện tại, tiến độ thực hiện đang rất tốt, theo đúng kế hoạch đề ra, giúp cân đối tài chính và bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

Với uy tín đã được khẳng định qua nhiều đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ, đặc biệt trong giai đoạn từ quý 4/2022 đến nay khi các yêu cầu, tiêu chuẩn đặt ra đối với tổ chức phát hành ngày càng nâng cao, cũng như tâm lý, niềm tin của nhà đầu tư trên thị trường bị ảnh hưởng mạnh, Rồng Việt giữ vững vị thế là một trong số ít đơn vị đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, quy định và thực hiện huy động thành công liên tiếp nhiều đợt phát hành trái phiếu, góp phần đa dạng các cơ hội đầu tư hiệu quả cho khách hàng, nhà đầu tư của Rồng Việt.

Cũng trong tháng 9/2023, Rồng Việt tiến hành việc đăng ký lưu ký trái phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho các mã trái phiếu còn đang lưu hành của Công ty. Việc này nhằm đáp ứng các quy định mới của Bộ Tài chính, cơ quan quản lý trong việc chuẩn hóa thị trường trái phiếu riêng lẻ, tăng khả năng thanh khoản và đảm bảo quyền lợi tối đa cho nhà đầu tư.

Đẩy mạnh hợp tác chiến lược và chuyển đổi số

Tháng 9 vừa qua, Rồng Việt cùng Ryobi Group (Nhật Bản) công bố ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) nhằm mở rộng quan hệ hợp tác chiến lược trong lĩnh vực đầu tư, ngân hàng đầu tư, quản lý tài sản và phát triển mạng lưới khách hàng.

Lãnh đạo Rồng Việt và Ryobi Group tại lễ ký kết hợp tác chiến lược toàn diện

Tại lễ ký kết, đại diện hai bên cam kết mở rộng quan hệ hợp tác để tận dụng các thế mạnh và kinh nghiệm của nhau. Cụ thể, Ryobi Group sẽ tích cực nắm bắt các thông tin thị trường và cơ hội đầu tư do Rồng Việt giới thiệu. Song song đó, Rồng Việt cam kết với thế mạnh của mình sẽ hỗ trợ Ryobi Group trong việc tìm kiếm các cơ hội đầu tư phù hợp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Không chỉ đẩy mạnh hợp tác phát triển kinh doanh, hoạt động chuyển đổi số phục vụ gia tăng trải nghiệm khách hàng và hạ tầng, an ninh công nghệ cũng được Rồng Việt đẩy mạnh trong quý vừa qua. Công ty đã hoàn thành và đưa vào vận hành nhiều dự án chuyển đổi số quan trọng trong quý 3/2023, trong đó đáng chú ý là hai dự án Nền tảng dữ liệu toàn diện (Data Warehouse) và Hệ thống quản lý và phát triển khách hàng (CRM). Dự án CRM được kỳ vọng sẽ cung cấp các giải pháp, công cụ hữu ích giúp đội ngũ chuyên viên tư vấn đầu tư của Rồng Việt phục vụ và chăm sóc khách hàng một cách toàn diện, gia tăng sự hài lòng và trải nghiệm ngày một tốt hơn cho khách hàng.

Những nỗ lực và tiến bộ trong chiến lược chuyển đổi số của Rồng Việt trong suốt thời gian qua được ghi nhận khi mới đây, Công ty được vinh danh ở hạng mục "Sản phẩm công nghệ và chuyển đổi số tiêu biểu", cùng danh hiệu "Vì sự phát triển dịch vụ tài chính" tại Diễn đàn cấp cao cố vấn tài chính 2023 (VWAS).

Nhiều sự kiện nổi bật trong quý cuối năm 2023

Quý 4/2023, Rồng Việt triển khai nhiều sự kiện lớn đến khách hàng, nhà đầu tư và cộng đồng xã hội. Nổi bật là chương trình khuyến mãi "Sinh nhật rộn ràng – Ngập tràn quà tặng" nhằm tri ân khách hàng và hướng đến kỷ niệm 17 thành lập Công ty. Chương trình diễn ra từ ngày 9/10/2023 đến 20/12/2023, với 2 nhóm giải thưởng công nghệ và du lịch. Khách hàng đáp ứng các điều kiện cụ thể sẽ được cấp mã dự thưởng tham gia các kỳ quay số hằng tháng và cuối chương trình để có cơ hội "rinh" về hàng trăm giải thưởng hấp dẫn. Tổng giá trị ưu đãi và giải thưởng của chương trình lên đến hơn 1 tỷ đồng. Thông tin chi tiết về chương trình được công bố tại đây.

Cũng trong quý cuối năm, cuộc thi RongViet Invest 2023 do Rồng Việt phối hợp cùng 25 trường đại học, cao đẳng trên cả nước chính thức bước vào các phần thi đầy gay cấn. Cuộc thi đến nay đã thu hút hơn 4.000 sinh viên đăng ký tham gia, với 2 phần thi gồm kiến thức đầu tư và đầu tư chứng khoán thực tế. Tổng giá trị giải thưởng và quà tặng của cuộc thi lên đến gần 400 triệu đồng, trong đó, sinh viên đạt giải Nhất của phần thi đầu tư thực tế nhận về khoản tiền thưởng là 50 triệu đồng.

Đại diện Rồng Việt chia sẻ, đây là một sân chơi dành cho sinh viên cả nước có cơ hội học hỏi, định hướng nghề nghiệp, đồng thời có trải nghiệm như một nhà đầu tư thực thụ trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Sinh viên toàn quốc vẫn có thể đăng ký tham gia chương trình đến hết ngày 22/10/2023.