Rót 4.200 tỷ mua cổ phiếu bất động sản đúng đỉnh thị trường, 1 DN “lỗ” 2.500 tỷ chỉ sau 1 năm

Hồi cuối tháng 4/2022, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Đầu tư An Phát (Đầu tư An Phát) đã trúng đấu giá mua toàn bộ 41,7 triệu cổ phiếu SJS từ tổng công ty Sông Đà (SJG).

Để trở thành cổ đông lớn nhất nắm 36,65% vốn của Sudico, An Phát đã phải trả mức giá 102.000 đồng/cp, tương ứng số tiền bỏ ra là 4.258 tỷ đồng.

Thời điểm đó, cùng với đà tăng của toàn thị trường, cổ phiếu SJS đã có hơn 1 năm tăng tục, từ mức khoảng 25.000 đồng đầu năm 2021 lên trên 90.000 đồng vào thời điểm đấu giá.

Sau khi An Phát mua vào thì thị trường cũng bước vào thời kỳ downtrend, cổ phiếu SJS sụt giảm sâu hiện còn quanh 41.000 đồng/cp. Ở mức giá này, lượng cổ phiếu mà An Phát sở hữu chỉ có giá trị thị trường hơn 1.700 tỷ, tạm lỗ 60%, tương ứng 2.500 tỷ so với giá mua.

Tất nhiên với việc trả giá cao để mua lô lớn/nắm quyền kiểm soát công ty thì biến động giá cổ phiếu có thể không có nhiều ý nghĩa - trừ khi số cổ phiếu này được mua bằng vay nợ rồi thế chấp bằng chính cổ phiếu đó.

ThaiBev từng trả mức giá 320.000 đồng để nắm quyền kiểm soát Sabeco - gấp đôi thị giá hiện nay.

CTCP Thương mại Dịch vụ Đầu tư An Phát thành lập năm 2016, trụ sở tại Hà Nội. Trước khi trở thành cổ đông lớn của Sudico, không có nhiều thông tin về doanh nghiệp này được xuất hiện.

Hồi tháng 9/2021, An Phát đã tăng mạnh vốn điều lệ từ 120 tỷ lên 1.800 tỷ đồng.

Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật của Đầu tư An Phát là ông Phạm Thành Huy (SN 1977). Ngoài ra, ông còn là đại diện theo pháp luật của CTCP Mặt trời Sông Hồng - một công ty doanh nghiệp bất động sản có trụ sở tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo tìm hiểu, Mặt trời Sông Hồng là chủ đầu tư của dự án "Khu đô thị Sông Hồng" tại huyện Mê Linh, TP. Hà Nội. Mặt trời Sông Hồng nhiều lần đem các tài sản liên quan đến dự án Khu đô thị mới Sông Hồng thế chấp tại Ngân hàng TMCP Việt Á (VietAbank) – chủ nợ chính của Sudico hiện nay.

Còn Sudico từng là một trong những doanh nghiệp bất động sản lớn nhất trên thị trường chứng khoán, nổi bật với dự án Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì quy mô 36 ha có tổng vốn đầu tư 4.500 tỷ đồng, một trong những dự án đình đám tại Thủ đô những năm đầu thập niên 2000. Sau đó, Sudico liên tiếp đầu tư nhiều dự án đô thị, dân cư và du lịch sinh thái lớn khắp cả nước.

Từ khi SJG thoái vốn, Sudico liên tục có nhiều thay đổi về mặt nhân sự. Ngoài việc có Đầu tư An Phát là cổ đông lớn, tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tổ chức hồi tháng 3 năm nay, nhóm Việt Phương cũng đã dần lộ diện trong cơ cấu cổ đông của Sudico khi có 2 thành viên HĐQT mới.

Đó là ông Bùi Quang Bách và ông Phương Xuân Thụy - những lãnh đạo cấp cao tại SAM Holdings. SAM Holdings và ông Thụy là những cái tên có nhiều mối liên quan đến Việt Phương và ngân hàng Việt Á.

Sau khi về tay nhóm nhà đầu tư mới, lợi nhuận 2022 của Sudico có phục hồi lên 121 tỷ đồng. Tuy nhiên công ty vẫn chưa có tiền để trả cổ tức của các năm 2016 và 2017.

Lần gần nhất, Sudico đã xin lùi việc trả cổ tức từ 30/12/2022 sang 30/6/2023 với lý do là do tình hình tài chính khó khăn.